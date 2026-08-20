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Arjantin, 'Arjantin karşıtı kampanya'nın Lionel Messi ve takım arkadaşlarının 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesini engelleyemediğini öne sürdü
Meydan okuma, dirençli seriyi öne çıkarıyor
2026 Dünya Kupası Finali'nden bir ay sonra, Arjantin, finale giden yoluna dönüp bakan duygusal bir video yayımladı. Klipte büyük maç anları, tribün görüntüleri ve İngiltere karşısında alınan yarı final galibiyeti bir araya getirildi. Federasyon, kadronun yaygın şüphe ve eleştirilere karşı mücadele ederek art arda iki finale çıktığında ısrar etti.
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Güçlü mesaj eleştirenlere yanıt veriyor
Video, her turda başını beladan kurtarmak için takımın gösterdiği mücadeleci ruha odaklanarak açılıyor, ardından doğrudan eleştirmenlerine dönüyor: "Bir ay önce bir şey oldu. Pek çok kişinin olmasını istemediği şey oldu: Arjantin bir Final'de daha oynadı," diye başlıyor mesaj.
"Olan şey, yol boyunca her maçta geri dönmemiz, İngiltere'yi bir Yarı Final'de eleyerek tarih yazmamızdı," deniyor.
Düşmanca komplo boşa çıktı
Mesaj, kendilerine karşı organize bir kampanya yürütüldüğü yönündeki iddiaları hedef alırken, finalde İspanya'ya kaybetmelerine rağmen kadronun bu yolculukla gurur duyduğunu açıkça ortaya koyuyor: Videoda, "Bu grup, Arjantin halkına bir final daha yaşatma hedefiyle geldi ve Arjantin karşıtı kampanya ne kadar güçlü olursa olsun, yine de oraya ulaştık" deniyor.
"Biri sana bir şeyin yaşandığını söylerse, ona evet de. Yaşanan şey, kazanmak için her şeyini veren, sonuna kadar savaşan ve başı dik şekilde ayrılan bir takımın varlığıydı.
"Kaptanımızın gözyaşları bize bir kez daha şunu öğretti: Kazanabilirsiniz, ama ne olursa olsun asla yapmamanız gereken şey denemekten vazgeçmektir" ifadeleriyle mesaj sona eriyor.
- Getty
Kadro geleceğe bakıyor
Turnuva sona ererken Arjantin, yaklaşan eleme maçları öncesinde şimdi dikkatini kadroyu yenilemeye çevirdi. Finalin ardından Messi'nin gözyaşları, bu serinin grup için ne kadar anlam taşıdığını gösterdi. Ancak kaptan, ülkesinin formasını giymeye devam edip etmeyeceğini hâlâ açıklamadı ve bir sonraki adımıyla ilgili spekülasyonlar sürüyor.
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