Mesaj, kendilerine karşı organize bir kampanya yürütüldüğü yönündeki iddiaları hedef alırken, finalde İspanya'ya kaybetmelerine rağmen kadronun bu yolculukla gurur duyduğunu açıkça ortaya koyuyor: Videoda, "Bu grup, Arjantin halkına bir final daha yaşatma hedefiyle geldi ve Arjantin karşıtı kampanya ne kadar güçlü olursa olsun, yine de oraya ulaştık" deniyor.

"Biri sana bir şeyin yaşandığını söylerse, ona evet de. Yaşanan şey, kazanmak için her şeyini veren, sonuna kadar savaşan ve başı dik şekilde ayrılan bir takımın varlığıydı.

"Kaptanımızın gözyaşları bize bir kez daha şunu öğretti: Kazanabilirsiniz, ama ne olursa olsun asla yapmamanız gereken şey denemekten vazgeçmektir" ifadeleriyle mesaj sona eriyor.