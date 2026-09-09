Hollanda temsilcisiyle karşılaşma öncesinde Turan, eski milli takım teknik direktörü Guus Hiddink'in üzerindeki derin etkisini anlattı. 39 yaşındaki teknik adam, futbolculuk döneminde Türkiye'nin Belçika ile oynadığı maçta devre arasında yapılan özel bir konuşmayı hatırlattı; Hiddink'in yüksek tansiyonun ortasındaki sakin tavrının, dramatik bir geri dönüş galibiyetine ilham verdiğini söyledi.

Turan, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacak altı ya da yedi genç Shakhtar oyuncusuna da aynı soğukkanlılığı ve özgüveni aşılamayı hedefliyor.

“Hiddink soyunma odasına elinde bir fincan kahveyle, son derece sakin bir şekilde girdi” diye hatırladı Turan. “Bana sakin kalmayı, oyunu kontrol etmeyi ve doğru prensiplere güvenmeyi öğretti.”