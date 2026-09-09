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Arda'nın otobüs yolculuğu savaşı! Turan, Shakhtar'ın PSV ile karşılaşmak için çıktığı destansı yolculuğun ardından Hiddink'in sakinliğine büründü
Turan, zorlu otobüs yolculuğunun ardından Shakhtar'ı hazırlıyor
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, PSV Stadı'nda PSV ile karşılaşmaya hazırlanırken oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti. Ukrayna ekibi, uzun ve zorlu bir seyahat programı geçirdi; Lviv'den otobüsle yola çıkıp Polonya'ya sınırı geçtikten sonra Rzeszow'dan Hollanda'ya uçtu.
Turan, Ukrayna'da devam eden savaşın takımı hazırlıklarını uyarlamaya zorladığını, geleneksel saha çalışmalarının yerine yolculuk sırasında taktik video analizinden yararlandıklarını anlattı.
Teknik adam, Ukrayna halkı için umut taşımanın, yolculuktan kaynaklanan her türlü fiziksel yorgunluğun önüne geçtiğini vurguladı.
- Seskim Photo
Eski öğrencisi, Hiddink'in sakin zihniyetini yansıtıyor
Hollanda temsilcisiyle karşılaşma öncesinde Turan, eski milli takım teknik direktörü Guus Hiddink'in üzerindeki derin etkisini anlattı. 39 yaşındaki teknik adam, futbolculuk döneminde Türkiye'nin Belçika ile oynadığı maçta devre arasında yapılan özel bir konuşmayı hatırlattı; Hiddink'in yüksek tansiyonun ortasındaki sakin tavrının, dramatik bir geri dönüş galibiyetine ilham verdiğini söyledi.
Turan, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlarına çıkacak altı ya da yedi genç Shakhtar oyuncusuna da aynı soğukkanlılığı ve özgüveni aşılamayı hedefliyor.
“Hiddink soyunma odasına elinde bir fincan kahveyle, son derece sakin bir şekilde girdi” diye hatırladı Turan. “Bana sakin kalmayı, oyunu kontrol etmeyi ve doğru prensiplere güvenmeyi öğretti.”
Eindhoven'da otobüsü çekmek yok
Gol yollarında etkili bir PSV takımıyla karşılaşacak olmasına rağmen Turan, Shakhtar'ın Eindhoven'da tamamen savunmaya dayalı bir anlayış benimsemeyeceğini vurguladı. Johan Cruyff, Frank Rijkaard ve Hiddink gibi Hollanda futbolunun ikonlarından ilham alan teknik adam, takımından cesaret ve topa sahip olma isteği talep etti.
Turan ayrıca maç öncesinde eski dostu Ivan Perisic ile sıcak bir görüşme yaptığını da paylaştı ve 37 yaşındaki PSV'nin tecrübeli oyuncusunu yaşayan bir efsane olarak övdü.
Turan, "PSV'ye karşı sadece savunma yapmaya çalışırsanız kaybedersiniz" dedi. "Kapanmayacağız. Oyuncularım cesur olmalı, hücum etmeli ve maçın keyfini çıkarmalı."
- ANP
Avrupa sahnesi, Eindhoven karşılaşmasına hazır
Shakhtar, etkileyici iç saha formunun üzerine koymak ve PSV'ye karşı 2024'teki dramatik karşılaşmanın ardından yeni bir sayfa yazmak için bu maça çıkıyor.
Turan, genç kadrosuna, Şampiyonlar Ligi sahnesine adım atarken nihai sonucun tüm sorumluluğunu üstleneceği güvencesini verdi.
Her iki takım da Avrupa lig aşaması kampanyalarına başlamak için perşembe akşamı sahaya çıkacak.
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