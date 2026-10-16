Guler, Madrid'de kalmaya devam edecek. TEAMtalk'un haberine göre, Bernabeu'daki kalışını 2031'e kadar uzatacak yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki oyun kurucu, takımdaki rolüne ilişkin daha önceki soru işaretlerine rağmen uzun vadeli geleceğini kulübe bağlamaya karar verdi.

Bu haber, en gelecek vadeden genç yeteneğini kadrosunda tutmak isteyen Real Madrid için büyük bir moral kaynağı oldu. Guler, mevcut sezonun kalan bölümünde takım için önemini pekiştirmeye devam etmeye hazırlanıyor.

Bu kararı, olası ayrılığına ilişkin spekülasyonlara resmen son verirken taraftarlara Türk orta saha oyuncusunun kulübün uzun vadeli projesinin temel bir parçası olmaya devam ettiği konusunda güvence verdi.