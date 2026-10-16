AFP
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Arda Guler, Real Madrid ile devasa bir yeni sözleşme için anlaşarak Arsenal ve Manchester City'ye transfer söylentilerine son verdi
Guler uzun vadeli bağlılık sözü verdi
Guler, Madrid'de kalmaya devam edecek. TEAMtalk'un haberine göre, Bernabeu'daki kalışını 2031'e kadar uzatacak yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki oyun kurucu, takımdaki rolüne ilişkin daha önceki soru işaretlerine rağmen uzun vadeli geleceğini kulübe bağlamaya karar verdi.
Bu haber, en gelecek vadeden genç yeteneğini kadrosunda tutmak isteyen Real Madrid için büyük bir moral kaynağı oldu. Guler, mevcut sezonun kalan bölümünde takım için önemini pekiştirmeye devam etmeye hazırlanıyor.
Bu kararı, olası ayrılığına ilişkin spekülasyonlara resmen son verirken taraftarlara Türk orta saha oyuncusunun kulübün uzun vadeli projesinin temel bir parçası olmaya devam ettiği konusunda güvence verdi.
- Getty Images Sport
Premier League'den gelen ilgiye resmen kapı kapatıldı
Jose Mourinho'nun Madrid'in teknik direktörlüğüne gelmesinin kadro içinde çalkantıya yol açması başından beri bekleniyordu. Bazıları, ince oyun tarzının Mourinho'nun taleplerine uymayabileceği düşüncesiyle Guler'in bu durumdan olumsuz etkilenecek oyunculardan biri olabileceğini öne sürmüştü.
Bu belirsizlik, yaz transfer dönemi öncesinde Premier League kulüplerinin büyük ilgisini çekti. Arsenal ve Manchester City, yetenekli Türk oyuncuyu Madrid'den transfer edip edemeyeceklerini görmek için durumunu yakından takip ediyordu.
Ancak rakip kulüpler için fırsat kapısı artık resmen kapandı. Guler, geleceğini kulübe bağlayarak transfer söylentilerine kesin olarak son verdi.
Perez'in desteği ve önemli katkıları
Guler, her hafta ilk 11'deki yeri garanti olmasa da sahada değerini göstermeye devam ediyor. Roma karşısında oyuna sonradan girip iki kritik asist yaparak takımının 3-1 geriden gelip maçı kazanmasına yardımcı oldu.
Oyuna sonradan girerek maçın seyrini değiştirmesi, Mourinho'nun gözünde önemli bir hücum seçeneği olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı. Ayrıca genç oyuncunun Madrid başkanı Florentino Perez'in gözdesi olduğu söyleniyor. Kulübün üst yönetiminden gördüğü bu güçlü destek, oyuncunun hiçbir zaman takımdan ayrılmayacağı yönündeki güçlü kanaati pekiştirdi.
- AFP
En üst düzeyde kendini kanıtlamak
Orta saha oyuncusu, son dönemdeki belirleyici performanslarını sürdürerek ilk 11'de daha fazla şans bulmayı hedefliyor. Uzun vadeli geleceği güvence altına alınan Guler, gelişimine ve takımdaki taktik rolüne tamamen odaklanabilecek.
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı dokuz maçta bir gol ve beş asist kaydetti. Guler, Real Madrid'in bu hafta sonu Sevilla ile oynayacağı La Liga maçında da takımına katkı sağlamayı hedefliyor.
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