Canlı
أربيلوا: Her gün parlamak isteyen oyunculara ihtiyacım var... ve Vinicius’a karşı ıslıklar normaldir

İspanyol teknik direktör, Real Madrid yıldızlarının performansından memnun değil.

Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısında takım oyuncularının sergilediği performanstan memnun olmadığını açıklayarak daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

Real Madrid, önceki gün salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde konuk ettiği Bayern Münih’e 1-2 mağlup oldu ve gelecek çarşamba “Allianz Arena”da iki farklı galip gelmek zorunda.

Kraliyet ekibi, La Liga kapsamında yarın perşembe günü “Santiago Bernabéu”da Girona ile karşılaşmaya hazırlanıyor; Arbeloa’nın öğrencileri lider Barcelona ile aradaki 7 puanlık farkı azaltmak istiyor.

Arbeloa, Bayern karşılaşmasına hazırlanmak adına Girona maçında oyuncular arasında rotasyon prensibini uygulamayacağını belirtirken, Eduardo Camavinga’nın yeteneklerini ve sakatlıktan dönen Éder Militão’yu övdü.

    Mbappé’nin seviyesindeki düşüşle ilgili olarak teknik direktör, “Sadece Mbappé değil; her gün Real Madrid oyuncusu olmayı isteyen oyuncular istiyorum. Oyuncunun, sadece yetenek ve kalite dışında, her gün aynı kişi olması önemli” yorumunu yaptı.

    “Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ya da motivasyonu çok yüksek maçlar her gün oynanamaz; işte burada öz disiplinin önemi ortaya çıkıyor. Bu, onun yeteneğinin ötesinde bir konu. Yarın Girona ile karşılaştıklarında oyuncuların parlamaları gerektiğini hissetmelerini istiyoruz” diye ekledi.

    Şöyle devam etti: “İhtiyacımız olan bu: Her gün kendi doğallıklarında olmaları ve ellerinden gelenin en iyisini vermeye hazır olmaları. Bu kolay değil, ama istediğimiz bu: Motivasyonlarının en yüksek seviyede performans göstermek olması.”

    Bayern maçında bazı oyuncuların bağlılık eksikliği gösterip göstermediği sorusuna ise “Hayır, kesinlikle” diye yanıt verdi. “Burada taktik detaylara girmeyi seven biri değilim. Önemli olan, büyük bir ruh ve yüksek bir bağlılıkla sahadan çıkma isteği. Yetenek var ve harika, ama maçları kazanmak sadece yetenekle olmaz. Bazen olabilir, ama süreklilik istiyorsak yetenekten fazlasına ihtiyacımız var” dedi.

    “Daha önce hata payımız dardıysa, şimdi daha da dar. Her maçın çok önemli olduğunun farkındayız. Fırsat bulamasak bile aynı ruhla savaşmaya devam edeceğiz. Kimi temsil ettiğimizi ve omuzlarımızdaki sorumluluğun büyüklüğünü biliyoruz ve bununla yüzleşmeye hazırız” diye sürdürdü.

    Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior’un Bayern Münih maçında Santiago Bernabeu Stadyumu’nda maruz kaldığı yuhalamalarla ilgili olarak Arbeloa, “Vinicius hakkında ne düşündüğümü, bir teknik direktör ve Real Madrid taraftarı olarak benim için ne ifade ettiğini ve ayrıca ortaya koyduğu performansı biliyorsunuz” dedi.

    Ardından, “Benim için Bernabeu’da her maçı oynamak bir şans olurdu. Yuhalamalar bu taraftar kitlesinin gerekliliklerinin bir parçası. Bunu doğal ve anlaşılır görüyorum. Bazıları olumsuz bir atmosfer hissedebilir, ancak bizim fark ettiğimiz şey taraftarlarımızın desteği. Bundan fazlasını isteyemeyiz” diye devam etti.

    Şöyle tamamladı: “Takım iyi oynar ve pozisyonlar üretirse, bu Bernabeu’nun uyguladığı baskı sayesindedir. Bu statta oynama şansına sahip olmayı isterdim. Tüm oyuncular da aynı şeyi hissediyor.”

    Almanya’daki kritik Bayern Münih maçına iyi hazırlanmak için kadroda rotasyon yapma ihtimali hakkında ise şöyle yorum yaptı: “Yarın kazanmak için sahaya çıkmak istiyorum. Sonuca rağmen hâlâ Mallorca maçında en iyi oyuncularımı oynattığımı düşünüyorum. Rotasyon düşünmüyorum. Bir teknik direktör olarak benim için en önemli maç yarınki maç. Bu karşılaşmanın gerektirdiği düzeyde bir ilk 11 sahaya süreceğim.”

    Bayern maçına hazırlık kapsamında Girona maçında denemeler yapma olasılığıyla ilgili olarak da şu yanıtı verdi: “Deneme yapabilecek bir durumda değiliz. Münih maçının gelmesini dört gözle bekliyoruz. (Bir önceki maçın) bitiş düdüğünden beri Allianz Arena’da gücümüzü sınamak istiyoruz. Ama ondan önce yarınki maça odaklanmalıyız. Çarşamba günkü maç şu andan itibaren başlıyor. Büyük bir maç çıkarmalıyız. Toparlanmak için 4 günümüz var ve aklımızdaki tek şey elimizden gelenin en iyisini vermek. Tek hedef bu: güçlü bir takım sahaya sürmek ve büyük bir maç oynamak.”

    Arbeloa’ya Mendy, Militão ve Bellingham’ın durumu soruldu; o da “Militão ve Bellingham yarın ilk 11’de başlayacak, Mendy ise maç içinde süre alacak” diye yanıt verdi.

    Şunları ekledi: “Daha önce de söylediğim gibi, Militão en iyi halindeyken muhtemelen dünyanın en iyisidir. Fiziksel olarak baskın bir oyuncu; ikili mücadelelerde güçlü, açık alanda sahada geniş alanları savunuyor ve hava toplarında çok büyük bir güce sahip.”

    Sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca arkadan oyun kurma konusunda da kendine özgü bir yeteneği var; bunun yanında lider karakteri ve sahadaki sesi de var. Takım için önemi tartışılmaz. Bu seviyede bir oyuncuya sahip olmak gurur verici.”

    Devam etti: “Camavinga benimle çok oynadı, sezon başına göre daha fazla. İlk 11’deydi ve yarın da ilk 11’de olacak. Onu benim için ve kulüp için önemli bir oyuncu olarak görüyorum. Pek çok kez nasıl bir oyuncu olduğunu gösterdi; kulüpte herkesin güvenini kazanmış durumda ve elbette teknik direktörün de güvenini.”

    Camavinga’nın daha fazlasını vermek istediğine dair açıklamaları hakkında ise “Bunu hissetmesi olumlu. Her teknik direktör farklı şeyler ister. Olağanüstü fiziksel kapasitelere, iyi top kontrolüne ve büyük bir potansiyele sahip. Performansından memnunum. Gelişmesini ve sahada ondan ne istediğimizi anlamasını istiyorum. Gelecekte de önemli bir oyuncu olmaya devam edecek” yorumunu yaptı.

