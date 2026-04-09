Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih karşısında takım oyuncularının sergilediği performanstan memnun olmadığını açıklayarak daha fazla çaba gösterilmesini istedi.
Real Madrid, önceki gün salı akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında evinde konuk ettiği Bayern Münih’e 1-2 mağlup oldu ve gelecek çarşamba “Allianz Arena”da iki farklı galip gelmek zorunda.
Kraliyet ekibi, La Liga kapsamında yarın perşembe günü “Santiago Bernabéu”da Girona ile karşılaşmaya hazırlanıyor; Arbeloa’nın öğrencileri lider Barcelona ile aradaki 7 puanlık farkı azaltmak istiyor.
Arbeloa, Bayern karşılaşmasına hazırlanmak adına Girona maçında oyuncular arasında rotasyon prensibini uygulamayacağını belirtirken, Eduardo Camavinga’nın yeteneklerini ve sakatlıktan dönen Éder Militão’yu övdü.
