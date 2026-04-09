Mbappé’nin seviyesindeki düşüşle ilgili olarak teknik direktör, “Sadece Mbappé değil; her gün Real Madrid oyuncusu olmayı isteyen oyuncular istiyorum. Oyuncunun, sadece yetenek ve kalite dışında, her gün aynı kişi olması önemli” yorumunu yaptı.

“Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ya da motivasyonu çok yüksek maçlar her gün oynanamaz; işte burada öz disiplinin önemi ortaya çıkıyor. Bu, onun yeteneğinin ötesinde bir konu. Yarın Girona ile karşılaştıklarında oyuncuların parlamaları gerektiğini hissetmelerini istiyoruz” diye ekledi.

Şöyle devam etti: “İhtiyacımız olan bu: Her gün kendi doğallıklarında olmaları ve ellerinden gelenin en iyisini vermeye hazır olmaları. Bu kolay değil, ama istediğimiz bu: Motivasyonlarının en yüksek seviyede performans göstermek olması.”

Bayern maçında bazı oyuncuların bağlılık eksikliği gösterip göstermediği sorusuna ise “Hayır, kesinlikle” diye yanıt verdi. “Burada taktik detaylara girmeyi seven biri değilim. Önemli olan, büyük bir ruh ve yüksek bir bağlılıkla sahadan çıkma isteği. Yetenek var ve harika, ama maçları kazanmak sadece yetenekle olmaz. Bazen olabilir, ama süreklilik istiyorsak yetenekten fazlasına ihtiyacımız var” dedi.

“Daha önce hata payımız dardıysa, şimdi daha da dar. Her maçın çok önemli olduğunun farkındayız. Fırsat bulamasak bile aynı ruhla savaşmaya devam edeceğiz. Kimi temsil ettiğimizi ve omuzlarımızdaki sorumluluğun büyüklüğünü biliyoruz ve bununla yüzleşmeye hazırız” diye sürdürdü.