Milano Savcılığı’nın kulüpler ile hakemler arasındaki ilişkilerle ilgili soruşturması, en azından kısmen, savcılık içinde görüş ayrılıkları olduğu görüldüğünden, çalkantılı bir sonuca doğru ilerliyor. Bir yandan savcı Maurizio Ascione, eski hakem atama sorumlusu Gianluca Rocchi’ye karşı açılacak davaya yönelik soruşturmayı kapatmak için yeterli delil topladığına inanıyor. Rocchi, “Inter kulübünün temsilcileriyle işbirliği içinde, müsabakanın düzgün seyrini bozmak amacıyla hileli birşekilde müdahaleyi kabul etmek”le suçlanıyor. Diğer tarafta ise, Calcio e Finanza’nın bildirdiği üzere, geçen Haziran ayından bu yana bir yıllık soruşturma sürecinin ardından Ascione’ye soruşturmanın yürütülmesinde destek veren savcı Marcello Viola ve yardımcısı Paolo Ielo yer alıyor gibi görünüyor.
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Arbitropoli davasında Milano Savcılığı ikiye bölündü: Ascione, davanın düşürülmesine karşı çıkıyor ve dosya üzerinde imza atmıyor
DOSYANIN KAPATILMASI TALEBİ
Yarın Savcılıktan ayrılacak olan Ascione’nin aksine, bu sonuncular, dinlemeler, tanık ifadeleri ve sorgulamalar yoluyla elde edilen delillerin, Cartabia reformunun gerektirdiği şekilde, mahkûmiyet kararının “makul olasılığı” bulunan bir dava talebini haklı çıkarmak için yeterli olmadığını düşünüyorlar. Tüm bunlara ek olarak, son anda ortaya çıkabilecek bir sürpriz – örneğin, şüpheliler listesine yeni bir ismin eklenmesi – zaten oldukça karmaşık olan durumu daha da anlaşılmaz hale getirebilir.
NE OLUYOR?
Ascione’nin, kendisini ikna etmeyen bir davanın düşürülmesi talebini imzalamaya karar vermek için yarına kadar zamanı var. Eğer imzalamaya karar verirse, dilekçe yarın bile soruşturma hakimine iletilebilir. Ancak, nakil sürecinde olan savcı bu konuda farklı bir tutum sergilemeye devam ederse, uygunluk gerekçesiyle Viola ve Ielo, Ascione artık Milano Savcılığı'nın bir parçası olmadığında davanın düşürülmesi talebini imzalayacaklar. Böylece, en azından resmi olarak, Ascione'nin itirazı ortaya çıkmadan bu işlem gerçekleştirilmiş olacak.
OLASI SPOR SUÇLARI
Son olarak, yine herkesin onayıyla, futbol dünyasına ilişkin kapsamlı araştırmaya ait belgeler, spor alanında herhangi bir usulsüzlük olup olmadığını değerlendirmesi için Federal Savcılığa gönderilecektir.
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