Arbitropoli davasında Milano Savcılığı ikiye bölündü: Ascione, davanın düşürülmesine karşı çıkıyor ve dosya üzerinde imza atmıyor

Ascione’nin, kendisini ikna etmeyen bir davanın düşürülmesi talebini imzalamaya karar vermek için yarına kadar zamanı var. Eğer imzalamaya karar verirse, dilekçe yarın bile soruşturma hakimine iletilebilir. Ancak, nakil sürecinde olan savcı bu konuda farklı bir tutum sergilemeye devam ederse, uygunluk gerekçesiyle Viola ve Ielo, Ascione artık Milano Savcılığı'nın bir parçası olmadığında davanın düşürülmesi talebini imzalayacaklar. Böylece, en azından resmi olarak, Ascione'nin itirazı ortaya çıkmadan bu işlem gerçekleştirilmiş olacak.











