Uzun süredir "Arbitropoli" olarak anılan ve eski hakem atama kurulu başkanı Gianluca Rocchi ile birlikte son 2 sezonun hakem yönetimindeki diğer üst düzey isimlerini kapsayan dosya, yalnızca adli yargı açısından değil, spor yargısı açısından da herhangi bir sonuca varılmadan kapandı.





Suçlama, spor dolandırıcılığına iştirak yönündeydi ve Inter gibi kulüplerin şikayetleriyle "zorlanan" olası atamaları ve Lissone'deki VAR odasına hakem kararlarını değiştirmek için yapılan "baskınları" kapsıyordu. Ancak Sky Sport'un aktardığına göre FIGC Savcılığı, eski hakemi aklayarak soruşturmayı kapatma kararı aldı.





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