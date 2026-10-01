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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Emanuele Tramacere
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Arbitropoli, Chiné ve FIGC savcılığı Rocchi hakkındaki soruşturmayı kapattı: kulüplerle yasa dışı hiçbir temas yok

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“Arbitropoli” olarak adlandırılan olayla ilgili soruşturma herhangi bir sonuç çıkmadan sona erdi.

Uzun süredir "Arbitropoli" olarak anılan ve eski hakem atama kurulu başkanı Gianluca Rocchi ile birlikte son 2 sezonun hakem yönetimindeki diğer üst düzey isimlerini kapsayan dosya, yalnızca adli yargı açısından değil, spor yargısı açısından da herhangi bir sonuca varılmadan kapandı.


Suçlama, spor dolandırıcılığına iştirak yönündeydi ve Inter gibi kulüplerin şikayetleriyle "zorlanan" olası atamaları ve Lissone'deki VAR odasına hakem kararlarını değiştirmek için yapılan "baskınları" kapsıyordu. Ancak Sky Sport'un aktardığına göre FIGC Savcılığı, eski hakemi aklayarak soruşturmayı kapatma kararı aldı.


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  • Monza Savcılığı'nın çizgisi sürdürülüyor

    Nitekim Sky Sport'un aktardığına göre, FIGC genel savcılığı, olağan yargı konusunda Monza Cumhuriyet Savcılığı’nın ortaya koyduğu çizgiyi izledi; Monza Cumhuriyet Savcılığı ise özellikle 2024/2025 sezonunda Lissone’daki VAR odasında yaşanan “kapı tıklatmaları” vakasında ceza dosyasının kapatılmasını talep etmişti.

  • Spor arşivi

    Bunun sonucunda FIGC başsavcılığı da Rocchi’nin talep ettiği takipsizlik başvurusunu spor yargısı nezdinde kabul etmeyi seçti ve şu gerekçeyle dosyayı fiilen kapattı: FIGC Savcılığı, atamalarla ilgili itirazlar kapsamında Rocchi ile kulüp yöneticileri arasında telefon dahil doğrudan temaslara dair bir kanıt bulamadı. Belgelerde söz konusu edilen kulübün şikayetlerinin Rocchi ile yöneticiler arasındaki doğrudan bir ilişki üzerinden değil, Club Referee Manager’lar aracılığıyla iletildiği belirtildi.

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