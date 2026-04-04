Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Çeviri:

Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor durumda

FEATURES
A. Arbeloa
J. Bellingham
Real Madrid
Mallorca - Real Madrid
Mallorca
La Liga
İspanya
İngiltere

Bernabéu'da muhteşem bir baş ağrısı

İspanyol "AS" gazetesi, Real Madrid'in, Xabi Alonso'nun yerine teknik direktörlük görevini devralan Álvaro Arbeloa'nın göreve gelmesinden yaklaşık üç ay sonra, nihayet beklenen teknik uyum düzeyine ulaşmaya başladığını ortaya koydu.

Gazete, bu gelişmenin takımın krizlerden tamamen kurtulduğu anlamına gelmediğini, özellikle de istikrarını tehdit eden sakatlıkların gölgesinde olduğunu belirtti. Arbeloa daha önce, takımın tam hazırlık durumunda olmadığı takdirde herhangi bir rakibe karşı mağlup olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bununla birlikte, mevcut göstergeler son derece olumlu görünüyor. Takım, aralarında Manchester City'ye karşı iki önemli galibiyet de bulunan beş maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu karşılaşmalar, Real Madrid'in hala şampiyon karakterine ve en üst seviyede rekabet etme yeteneğine sahip olduğunu teyit etti.

Gazete, bu başarılı dönemin, başta dizindeki sorunlar nedeniyle uzak kalan ve Fransa milli takımıyla uluslararası ara sırasında formunu geri kazanan Kylian Mbappé olmak üzere, bir dizi kilit oyuncunun yokluğuna rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti. 

Ayrıca, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in fiziksel durumu ve geleceği hakkında yarattığı belirsizlik ortamında, Jude Bellingham da 1 Şubat'tan bu yana ilk 11'de yer almadı.

  England v Japan - International Friendly

    Uluslararası Durma Gizemi

    Ayrıca, Bellingham'ın milli takım arası öncesinde Atlético Madrid ile oynanan derbi maçında sadece birkaç dakika sahada kaldığını ve bu nedenle İngiltere milli takımına çağrılmasının, formunu geri kazanması için gerekli bir adım gibi göründüğünü ekledi.

    Ancak gerçekler farklıydı; Uruguay maçında hiç oynamadı ve Japonya maçında da yedek kulübesinde olmasına rağmen sahaya çıkmadı.

    Gazete, oyuncunun henüz tam olarak hazır olmadığını vurgulayan Tuchel'in, durumundaki gelişmelerin belirsizliği nedeniyle kas sakatlığından yeni kurtulan oyuncuyu riske atmayacaklarını söylediğini aktardı.

    Madrid'e erken döneceği tahmin edilmesine rağmen, milli takımda kalarak ne maça çıktı ne de ısınma egzersizlerine katıldı. Bu durum, daha sonra durumun netleşmesinden önce fiziksel durumu hakkında birçok spekülasyona yol açtı.

  Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

    Madrid'e temkinli dönüş

    "AS" gazetesi, Bellingham'ın Real Madrid'in Mallorca maçına çağrılan kadroda yer aldığını ve sahaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu, ancak ilk 11'de başlamasının pek olası olmadığını doğruladı.

    Bu bağlamda Arbeloa, oyuncunun durumunun olağan dışı olduğunu ancak risk almama kararını anladığını belirtti. Bellingham'ın fiziksel hazırlığını korumak için yeterli bilince sahip olduğunu ve sadece maç ritmini yeniden kazanması gerektiği için tam dönüşe çok yakın olduğunu vurguladı.

    Gazete, Bellingham'ın sahalara dönüş zamanlamasının hassasiyetine dikkat çekti ve Xabi Alonso'nun daha önceki bir deneyimini hatırlattı. Alonso, omuz ameliyatından sonra tam olarak hazır olmamasına rağmen Madrid derbisinde onu sahaya sürmüştü. Bu karar, takımın performansına olumsuz yansıdı ve 5-2'lik ağır bir yenilgiyle sonuçlandı.

    Bu veriler ışığında Arbeloa, kadro yönetiminde büyük bir zorlukla karşı karşıya, özellikle de Vinicius Júnior ve Mbappé'den oluşan hücum ikilisi ile dört orta saha oyuncusunu içeren 4-4-2 düzenine karar verdikten sonra, genç oyuncu Thiago Petarş'ın sürpriz çıkışıyla birlikte.

  Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports

    Rakamlara rağmen mutlak güven

    Gazete, mantık olarak genç oyunculardan birinin kadro dışı bırakılarak Bellingham'a yer açılabileceğini ve böylece Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde ve Arda Güler ile birlikte orta saha dörtlüsünün oluşturulabileceğini belirtti.

    Ancak karar o kadar kolay değil, özellikle de Bellingham'ın bu sezonki istatistikleri (6 gol ve 4 asist) beklentilerin altında kalırken, Thiago tüm beklentileri aşan bir performans sergiledi.

    Buna rağmen Arbeloa, Bellingham'a olan mutlak güvenini vurguladı ve onun takım projesinin temel bir parçası olduğunu vurguladı. Daha önceki açıklamalarında şunları söyledi: "Eğer Jude'un yarın tam olarak formuna kavuşmasını sağlamak için herhangi bir fedakarlık yapabilseydim, yapardım. O gerçek bir lider ve dünyanın en iyileri arasında. Beni mutlu eden şey, takımın onun yokluğunda bile güçlü performansını sürdürmesi ve bu da grubun gücünü yansıtıyor. Ona tamamen güveniyorum."

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
La Liga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY