Arbeloa, Real Madrid'in yıldızı yüzünden zor durumda

İspanyol "AS" gazetesi, Real Madrid'in, Xabi Alonso'nun yerine teknik direktörlük görevini devralan Álvaro Arbeloa'nın göreve gelmesinden yaklaşık üç ay sonra, nihayet beklenen teknik uyum düzeyine ulaşmaya başladığını ortaya koydu.

Gazete, bu gelişmenin takımın krizlerden tamamen kurtulduğu anlamına gelmediğini, özellikle de istikrarını tehdit eden sakatlıkların gölgesinde olduğunu belirtti. Arbeloa daha önce, takımın tam hazırlık durumunda olmadığı takdirde herhangi bir rakibe karşı mağlup olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Bununla birlikte, mevcut göstergeler son derece olumlu görünüyor. Takım, aralarında Manchester City'ye karşı iki önemli galibiyet de bulunan beş maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu karşılaşmalar, Real Madrid'in hala şampiyon karakterine ve en üst seviyede rekabet etme yeteneğine sahip olduğunu teyit etti.

Gazete, bu başarılı dönemin, başta dizindeki sorunlar nedeniyle uzak kalan ve Fransa milli takımıyla uluslararası ara sırasında formunu geri kazanan Kylian Mbappé olmak üzere, bir dizi kilit oyuncunun yokluğuna rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti.

Ayrıca, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'in fiziksel durumu ve geleceği hakkında yarattığı belirsizlik ortamında, Jude Bellingham da 1 Şubat'tan bu yana ilk 11'de yer almadı.

