Arbeloa meydan okurcasına: Münih'te kazanabilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir

Real Madrid teknik direktörü oyuncularının yeteneklerine güveniyor: Bize inanmayanlar Madrid'de kalsın

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e karşı yenilgiyi önlemek için biraz şansa ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve şimdiden önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçına odaklanıyor.

Bayern Münih, Salı akşamı Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 2-1 galip gelerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme yolunda önemli bir adım attı.

Bayern Münih'in gollerini 41. ve 46. dakikalarda Luis Díaz ve Harry Kane attı, Real Madrid'in tek golünü ise 74. dakikada Kylian Mbappé kaydetti.

İkinci maçın önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanması planlanıyor. Bu maçın galibi, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak.



    Real Madrid hatalarının bedelini ödüyor

    Arbeloa, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biraz şansımız olsaydı bu yenilgiyi önleyebilirdik diye düşünüyorum. Kaçınmamız gereken iki hata yaptık ve bu tür takımlar karşısında bu hataların bedelini ödersiniz."

    "Marca" gazetesinin aktardığına göre, "Münih'te kazanabilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir. Biz Real Madrid'iz ve orada kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye ekledi.

    "Genel olarak tüm goller hatalardan kaynaklandı. Hücum kurmaya çalışırken, topu kaybettiğinizde hızlıca baskı yapmaya hazır olmalısınız. Aksi takdirde, bize olanlar olur; bu hataları telafi edecek yeterli sayıda oyuncumuz yoktu ve bu da bize iki golü mal oldu" dedi.

    Chouameni'nin yokluğu

    Arbeloa, bugün gördüğü sarı kart nedeniyle Real Madrid'in orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'nin rövanş maçında forma giyemeyecek olmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Hakemin gösterdiği kart nedeniyle büyük bir kayıp, ancak elimizdeki alternatiflere güveniyoruz."

    Arbeloa sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca, Bayern Münih oyuncusu Jonathan Tah'ın Mbappé'ye yaptığı faul nedeniyle neden kırmızı kart görmediğini de anlamıyorum. Anlaşılması zor kararlar."

    "Rövanş maçında takım arkadaşlarıma güveniyorum. Onların hırsına ve kaybetmeme azmine hayranım. Almanya'ya gidip kazanabileceğimize çok eminim" diye devam etti.

    Bellingham'ın dönüşü

    Jude Bellingham'ın sakatlıktan döndükten sonra ilk 11'de yer almamasıyla ilgili olarak Arbeloa şunları söyledi: "Jude'u oynatmak istemediğimden değil, uzun süredir sahalardan uzak kaldı."

    Ve ekledi: "Ona olan güvenimden şüphe etmiyorum. Onu kademeli olarak geri getirmek mantıklı. Onun gibi rakiplerini geçip çalım atan bir oyuncuya ihtiyacımız var. Güçlü bir karakteri var, geliştiğini görüyorum ve Münih'te bize çok faydası olacak."

    Bellingham, 62. dakikada genç Tiago Petarş'ın yerine oyuna girdi.

    Rövanş maçı

    Allianz Arena'daki rövanş maçı hakkında: "Onlara zarar verebileceğimizi ve gol atabileceğimizi gösterdik. Daha fazla gol atmak için pek çok fırsatımız oldu."

    Arieloa sözlerine şöyle devam etti: "Bize inanmayanlar Madrid'de kalsın, ama biz kazanmak için tüm gücümüzle Münih'e gideceğiz."

  • Mbappé ve Carreras

    Arbeloa, Mbappé hakkında şunları söyledi: “Son derece kararlı, maçın gidişatını değiştirebilen ve tam da olması gerektiği gibi, dünyanın en iyi oyuncusu olabilen bir oyuncu gördüm. Her gün Mbappé olmak isteyen bir Mbappé görmek istiyoruz.”

    Maçın iki yarısı boyunca Bayern'in kanat oyuncusu Michael Olise'ye karşı zor anlar yaşayan sol bek Álvaro Carreras hakkında ise Arbeloa şunları söyledi: "Dünyanın en iyi oyuncularından biriyle karşı karşıya geldi ve Olise gibi bir oyuncuya karşı oynamak kolay değil. Ona olan güvenim hala aynı."

