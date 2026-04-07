Arbeloa meydan okurcasına: Münih'te kazanabilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih'e karşı yenilgiyi önlemek için biraz şansa ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve şimdiden önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçına odaklanıyor.
Bayern Münih, Salı akşamı Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu Stadyumu'nda 2-1 galip gelerek, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselme yolunda önemli bir adım attı.
Bayern Münih'in gollerini 41. ve 46. dakikalarda Luis Díaz ve Harry Kane attı, Real Madrid'in tek golünü ise 74. dakikada Kylian Mbappé kaydetti.
İkinci maçın önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanması planlanıyor. Bu maçın galibi, Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki maçın galibi ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşacak.