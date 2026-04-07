Arbeloa meydan okurcasına: Münih'te kazanabilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir

Arbeloa, maçın ardından basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Biraz şansımız olsaydı bu yenilgiyi önleyebilirdik diye düşünüyorum. Kaçınmamız gereken iki hata yaptık ve bu tür takımlar karşısında bu hataların bedelini ödersiniz."

"Marca" gazetesinin aktardığına göre, "Münih'te kazanabilecek bir takım varsa, o da Real Madrid'dir. Biz Real Madrid'iz ve orada kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye ekledi.

"Genel olarak tüm goller hatalardan kaynaklandı. Hücum kurmaya çalışırken, topu kaybettiğinizde hızlıca baskı yapmaya hazır olmalısınız. Aksi takdirde, bize olanlar olur; bu hataları telafi edecek yeterli sayıda oyuncumuz yoktu ve bu da bize iki golü mal oldu" dedi.

Ayrıca okuyun: UEFA, Real Madrid-Bayern Münih maçının en iyi oyuncusunu seçti







