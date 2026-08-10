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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Araújo transferiyle ilgili sorular: Barcelona neden vazgeçti, Liverpool neden ona güvendi?

FEATURES
Liverpool
Barcelona
R. Araujo
La Liga
Premier Lig
İngiltere
İspanya
Uruguay

Yeni bir fırsat ve heyecan verici bir karar

Yeni Premier Lig sezonunun başlamasına az bir süre kala Liverpool, özellikle savunma hattı olmak üzere takımını yeniden yapılandırmaya devam ediyor.

Leeds United ve Monaco'ya karşı alınan iki hazırlık maçı yenilgisi, takımın her iki maçta da iki gollük üstünlüğü elden bırakmasının ardından ek savunma seçeneklerine olan ihtiyacını ortaya koydu.

Bu bağlamda Liverpool, Barcelona'nın kaptanı Ronald Araujo'yu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı; sözleşmenin 55 milyon euro karşılığında kalıcı olarak satın alınmasına yönelik bir opsiyon da bulunuyor. ESPN ağının haberine göre, oyuncunun transferi kolaylaştırmak amacıyla maaşında indirim yapmayı kabul etmesinin ardından İngiliz kulübü maaşını üstlenecek.

  • Hücumcu olarak başladı: Barcelona felsefesine uyum sağlayan bir defans oyuncusu

    Araujo kariyerine Huracán de Rivera kulübünde forvet olarak başladı, ardından Uruguay İkinci Ligi'nde Rentistas ile stoper mevkisine geçti, daha sonra birinci ligde Boston River ile dikkatleri üzerine çekti ve birçok İspanyol kulübü onu izlemeye başladı.

    Barcelona, aralarında Real Madrid'in de bulunduğu diğer kulüplerin ilgisine rağmen, ESPN kaynaklarına göre 2018 yılında başlangıçta 1,7 milyon euro karşılığında transferi bitirdi.

    Özellikle topu geri kazanma hızı ve hava toplarıyla mücadeledeki performansıyla yedek takımda parladıktan sonra, Ernesto Valverde yönetiminde A takıma yükseldi.

    Başlangıcı kolay olmadı; 2019 yılında Sevilla karşısındaki ilk maçında kırmızı kart gördü, ancak bu başlangıcı geride bıraktı ve önce Ronald Koeman ardından Xavi Hernández ile birlikte vazgeçilmez bir isim haline geldi.

    Oyun kurma yeteneği konusundaki tartışmalara rağmen, Araujo bu yönünü geliştirmek için çalıştı; antrenmanlardan önce ve sonra topu karşılama ile topu hızlı ve isabetli bir şekilde geri paslama antrenmanlarına fazladan zaman ayırıyordu.

    2023 yılında, arkadan oyun kurmaya, hatları geçmeye ve boştaki oyuncuyu aramaya alışık olmadığını, ancak Barcelona'nın felsefesine hızla uyum sağlamak zorunda kaldığını söyledi; sürekli çalışmanın kulüp için oynayabilme yeteneğini kanıtlamasına yardımcı olduğunu vurguladı.

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  • Temel bir isimken kaptanlığa yükseldi, ardından formunda düşüş yaşadı

    Araujo, 2022-2023 sezonunda İspanya La Liga şampiyonluğunu kazanan Barcelona kadrosunun temel parçalarından biriydi. Kulüpteki döneminde üç lig şampiyonluğu, iki Kral Kupası ve üç İspanya Süper Kupası kazandı. Ocak 2026'da, Marc-André ter Stegen'in kiralık olarak ayrılmasının ardından Barcelona'nın kaptanlık pazubandını üstlendi, ardından martta Atletico Madrid karşısında alınan 3-0'lık galibiyette kulüple 200'üncü maçına çıktı.

    Birkaç yıl önce Araujo, dünyanın en iyi savunmacıları arasında gösteriliyordu; öyle ki Barcelona, aralarında Liverpool'un da bulunduğu İngiltere Premier Lig kulüplerinin ilgisi arasında sözleşmesine 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli koymuştu. Ancak takım içindeki imajı son sezonlarda değişti.

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    Transfermarkt'a göre, 2018'de İspanya'ya transfer olmasından bu yana 17 ayrı sakatlık yaşadı; Barcelona ve Uruguay Milli Takımı ile geçirdiği son beş sezonda ise yılda ortalama 103 gün sahalardan uzak kaldı. Sakatlıklar tek etken değildi; zira Barcelona'nın oyun tarzına ne kadar uygun olduğuna dair sorular erken bir dönemde ortaya çıkmıştı, ayrıca topla oynama becerisindeki düşüş, Hansi Flick yönetimindeki ilk on birdeki yerini kaybetmesine katkıda bulundu.

  • Barcelona, Araújo'nun ayrılmasına neden izin verdi?

    Sakatlıklar ve rolündeki gerilemenin yanı sıra Araujo, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Chelsea karşısında gördüğü iki kırmızı kartın ardından zaman zaman aceleci bir oyuncu olarak da nam saldı.

    27 yaşındaki savunmacı, Kasım 2025'te ruh sağlığıyla ilgili nedenlerle bir süre uzaklaştı; Beytüllahim ve Kudüs'e gitti, ardından Uruguay'da ailesiyle vakit geçirdi.

    Sahalara dönüşünün ardından Araujo, depresyona dönüşmeden önce 18 ay boyunca kaygı sorunu yaşadığından söz etti ve yaşadıklarının yalnızca futbolla bağlantılı olmadığını, ayrıca ailevi ve kişisel boyutları da kapsadığını vurguladı. Chelsea karşısında gördüğü kırmızı kartın kendisine yardıma ihtiyacı olduğunu fark ettirdiğini belirtti. Barcelona'nın oyun tarzı da konumunun gerilemesinde rol oynadı.

    Flick, Araujo'nun "harika bir insan ve muhteşem bir oyuncu" olduğunu belirtti, ancak oyuncunun yüksek hızına, fiziksel gücüne ve topla iyi bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip olmasına rağmen, uygulamak istediği Barcelona anlayışının biraz farklı olduğuna dikkat çekti.

    Flick, onu istediği şekilde oynatamadığını ve Araujo'nun da yeni bir tecrübe yaşamak istediğini söyledi; ardından ona Liverpool'da başarılar dileyerek veda etti ve harika bir kaptan, harika bir oyuncu ve harika bir insan olduğunu vurguladı.

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  • Liverpool'un Araujo transferine neden şimdi ihtiyacı var?

    Araujo'nun gelişi, Liverpool'un savunmasını güçlendirme ihtiyacının açıkça ortada olduğu bir döneme denk geldi. Monaco'ya karşı oynadığı hazırlık maçında takım, karşılaşmayı Wataru Endo ve Luke Chambers'tan oluşan ikili bir savunmayla tamamlarken; Giovanni Leoni ve Joe Gomez sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi, Jeremie Frimpong ise dizinde yaşadığı basit bir sorunun ardından hazırlık döneminde yer almadı.

    Bu nedenle Araujo, 200'den fazla maçta Barcelona forması giymiş, büyük tecrübeye sahip ve hazır bir savunmacı olarak Virgil van Dijk'ın yanında oynamaya aday görünüyor.

    Faydası yalnızca stoper mevkisiyle sınırlı değil; sağ bek olarak da oynayabiliyor. Bu da Conor Bradley'nin iyileşme sürecinin devam etmesi ve Jeremie Frimpong'un şimdiye kadar sergilediği ikna edici olmayan performansla birlikte, takımın zorlandığı bir mevkide Liverpool'a ek bir çözüm sunuyor.

    Araujo ayrıca belirgin liderlik özelliklerine de sahip ve daha önce, kendisi için takım arkadaşlarını yönlendirmenin ve organize etmenin doğal bir şey olduğunu, bunun daha tecrübeli oyunculara sesini yükseltmeyi gerektirse bile öyle olduğunu söylemişti.

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  • Çok yönlü bir defans oyuncusu için yeni bir fırsat

    Liverpool, Araujo'yu geçici bir savunmacıdan daha fazlası olarak görüyor; zira ESPN kaynaklarına göre kendisi Barcelona'da genç oyuncular ilk takım antrenmanlarına katıldığında onlarla ilgileniyordu ki bu, bir grup genç yeteneği bünyesinde barındıran takım için bir katkı anlamına gelebilir.

    Ayrıca daha önce Xavi döneminde, Real Madrid maçlarında Vinicius Junior'ı durdurmak için özel bir görev üstlenmiş, Brezilyalı kanat oyuncusunun tehlikesiyle başa çıkmak amacıyla sağ beke kaymıştı.

    Bradley'nin sakatlığının sürmesi ve Frimpong'un sağ bek mevkisini garantileyememesiyle birlikte, Araujo'nun iki mevkide de oynayabilme becerisi Liverpool'a ekstra bir esneklik kazandırıyor.

    Uruguay Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı ve Liverpool'un eski forveti Darwin Nunez, kendisini transferden dolayı ilk tebrik edenlerden biri oldu ve kulübü "ilk günden itibaren onu destekleyecek harika insanlara ve taraftara sahip" sözleriyle tanımladı.

    Bununla birlikte ESPN, Araujo'nun yıllar önce kendisinden beklenen seviyeyi yeniden yakalamak için önünde uzun bir yol olduğuna dikkat çekiyor. Liverpool'a transferi kariyerini yeniden başlatmak için bir fırsat olabilir; bu süreçte İngiliz kulüp tecrübe, liderlik ve taktiksel çeşitliliğe sahip bir savunmacı kazanırken, Barcelona ise onun ayrılığının oyuncunun isteğine hizmet ettiğini ve ona yeni bir deneyim yaşama imkânı tanıdığını düşünüyor.

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