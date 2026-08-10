Araujo kariyerine Huracán de Rivera kulübünde forvet olarak başladı, ardından Uruguay İkinci Ligi'nde Rentistas ile stoper mevkisine geçti, daha sonra birinci ligde Boston River ile dikkatleri üzerine çekti ve birçok İspanyol kulübü onu izlemeye başladı.

Barcelona, aralarında Real Madrid'in de bulunduğu diğer kulüplerin ilgisine rağmen, ESPN kaynaklarına göre 2018 yılında başlangıçta 1,7 milyon euro karşılığında transferi bitirdi.

Özellikle topu geri kazanma hızı ve hava toplarıyla mücadeledeki performansıyla yedek takımda parladıktan sonra, Ernesto Valverde yönetiminde A takıma yükseldi.

Başlangıcı kolay olmadı; 2019 yılında Sevilla karşısındaki ilk maçında kırmızı kart gördü, ancak bu başlangıcı geride bıraktı ve önce Ronald Koeman ardından Xavi Hernández ile birlikte vazgeçilmez bir isim haline geldi.

Oyun kurma yeteneği konusundaki tartışmalara rağmen, Araujo bu yönünü geliştirmek için çalıştı; antrenmanlardan önce ve sonra topu karşılama ile topu hızlı ve isabetli bir şekilde geri paslama antrenmanlarına fazladan zaman ayırıyordu.

2023 yılında, arkadan oyun kurmaya, hatları geçmeye ve boştaki oyuncuyu aramaya alışık olmadığını, ancak Barcelona'nın felsefesine hızla uyum sağlamak zorunda kaldığını söyledi; sürekli çalışmanın kulüp için oynayabilme yeteneğini kanıtlamasına yardımcı olduğunu vurguladı.