Yeni Premier Lig sezonunun başlamasına az bir süre kala Liverpool, özellikle savunma hattı olmak üzere takımını yeniden yapılandırmaya devam ediyor.
Leeds United ve Monaco'ya karşı alınan iki hazırlık maçı yenilgisi, takımın her iki maçta da iki gollük üstünlüğü elden bırakmasının ardından ek savunma seçeneklerine olan ihtiyacını ortaya koydu.
Bu bağlamda Liverpool, Barcelona'nın kaptanı Ronald Araujo'yu bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattı; sözleşmenin 55 milyon euro karşılığında kalıcı olarak satın alınmasına yönelik bir opsiyon da bulunuyor. ESPN ağının haberine göre, oyuncunun transferi kolaylaştırmak amacıyla maaşında indirim yapmayı kabul etmesinin ardından İngiliz kulübü maaşını üstlenecek.