Barcelona kulübü, çeşitli mevkilerde oyuncu arayışını ve takibini sürdürüyor; ancak iki temel kriterden birinin karşılanması şartıyla: Oyuncunun genç olması ve çok büyük bir potansiyele sahip olması ya da transfer piyasasında bir fırsat teşkil etmesi.

İlk kriter, stoper mevkiinde oynayan ve son derece umut vadeden bir potansiyele sahip olan 20 yaşındaki Alman Finn Jeltsch için geçerli.

Oyuncu şu anda bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Stuttgart'ın formasını giyiyor ve bu durum, Sport gazetesine göre aralarında Barcelona'nın da bulunduğu bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisini çekti., Sport gazetesine göre.



