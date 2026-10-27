Finn Jeltsch, Alman futbolunun en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri sayılıyor; ancak Barcelona, bu yetenekle ilgilenen tek kulüp değil. Zira Real Madrid ve Liverpool da oyuncuyu sezon başından beri planları arasına koymuş durumda.
Jeltsch, geçen sezon mevcut takımıyla 37 maça çıktı ve bu durum Alman Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na çağrılmasına katkı sağladı, fakat hiçbir maçta forma giymedi.
Sport şöyle yazdı: "Bu nedenle 20 yaşındaki oyuncu, o lanetli mevkiyi güçlendirmek için ideal bir seçenek olacaktır: Katalan takımının hâlâ en zayıf halkası olmayı sürdüren Barcelona'nın stoper bölgesi."
Bu sezonun başlangıcı, büyük kulüpleri Alman stopere olan ilgilerini artırmaya yöneltti. Stuttgart, baskı yapması ve savunma hattını öne çıkarması açısından Barcelona'ya benzer bir oyun tarzıyla oynuyor.
Geçen sezon bu tarz, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına yardımcı oldu; bu sezon ise takım, kıtasal turnuvanın lig aşamasında mümkün olan dokuz puanın yedisini topladı.
Jeltsch çok hızlı bir şekilde gelişmeyi sürdürüyor ve halihazırda takımının savunma hattının lideri haline geldi. Ayrıca topla ayakları arasında iyi bir uyum yakalamasının yanı sıra paslaşmalarda ve yan hareketlerde de başarılı.
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