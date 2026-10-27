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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Araujo onları kurtarabilir mi? El Clasico dersi Barcelona'yı o lanetli mevki için ideal transfere itiyor!

Transfers
Barcelona
Real Madrid
Liverpool
F. Jeltsch
R. Araujo
H. Flick
A. Ruediger
Eder Militao
VfB Stuttgart
İspanya
İngiltere
Almanya
Uruguay
Brezilya

Real Madrid ve Liverpool'dan kıyasıya rekabet

Barcelona kulübü, çeşitli mevkilerde oyuncu arayışını ve takibini sürdürüyor; ancak iki temel kriterden birinin karşılanması şartıyla: Oyuncunun genç olması ve çok büyük bir potansiyele sahip olması ya da transfer piyasasında bir fırsat teşkil etmesi.

İlk kriter, stoper mevkiinde oynayan ve son derece umut vadeden bir potansiyele sahip olan 20 yaşındaki Alman Finn Jeltsch için geçerli.

Oyuncu şu anda bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Stuttgart'ın formasını giyiyor ve bu durum, Sport gazetesine göre aralarında Barcelona'nın da bulunduğu bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisini çekti., Sport gazetesine göre.


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  • Stoperlik: Lanetli mevki

    Finn Jeltsch, Alman futbolunun en dikkat çekici genç yeteneklerinden biri sayılıyor; ancak Barcelona, bu yetenekle ilgilenen tek kulüp değil. Zira Real Madrid ve Liverpool da oyuncuyu sezon başından beri planları arasına koymuş durumda.

    Jeltsch, geçen sezon mevcut takımıyla 37 maça çıktı ve bu durum Alman Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na çağrılmasına katkı sağladı, fakat hiçbir maçta forma giymedi.

    Sport şöyle yazdı: "Bu nedenle 20 yaşındaki oyuncu, o lanetli mevkiyi güçlendirmek için ideal bir seçenek olacaktır: Katalan takımının hâlâ en zayıf halkası olmayı sürdüren Barcelona'nın stoper bölgesi."

    Bu sezonun başlangıcı, büyük kulüpleri Alman stopere olan ilgilerini artırmaya yöneltti. Stuttgart, baskı yapması ve savunma hattını öne çıkarması açısından Barcelona'ya benzer bir oyun tarzıyla oynuyor.

    Geçen sezon bu tarz, takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına yardımcı oldu; bu sezon ise takım, kıtasal turnuvanın lig aşamasında mümkün olan dokuz puanın yedisini topladı.

    Jeltsch çok hızlı bir şekilde gelişmeyi sürdürüyor ve halihazırda takımının savunma hattının lideri haline geldi. Ayrıca topla ayakları arasında iyi bir uyum yakalamasının yanı sıra paslaşmalarda ve yan hareketlerde de başarılı.

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  • Likidite krizi: Flick'in savunması için ideal özellikler

    Sport, "Bild" gazetesinin bir raporundan aktardığı habere göre, genç stoperin Hansi Flick'in takımının savunması için öngördüğü anlayışla tam anlamıyla örtüşen iki özelliğine dikkat çekti: açık alanlarda iyi mücadele etmesi ve ofsayt çizgisinde iyi pozisyon alması.

    Alman teknik adam Alman Ligi'ni çok iyi tanıyor ve oyuncuyu inceledikten sonra, prensipte yaz transfer döneminde olası transferi için çalışmaya onay verdi.

    Ancak kaynaklar şimdiden, Yiltz'i kadrosuna katmak için mevcut kış transfer döneminde teklif sunulması ihtimalinden söz ediyor; bu ise uzak bir ihtimal gibi görünen bir adım.

    İspanyol gazetesi sözlerini şöyle sürdürdü: "Sports Illustrated'a göre, Stuttgart oyuncudan vazgeçmek için 60 milyon eurodan fazla isteyecek; bu da yakın vadede Spotify Camp Nou'ya transferini erişilmesi güç bir hale getiren bir meblağ.

    Juan Laporta ve kulübün mali 1:1 kuralına geri dönmesine rağmen, Barcelona kış transfer döneminde bu büyüklükte bir transferi tamamlayacak kadar nakit likiditeye sahip değil.

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  • Araujo onları kurtaracak mı?

    Real Madrid de oyuncuyu hedefleri arasına koyuyor; iki sezondur kupasız kalma krizinden çıkma yönündeki sürekli çabası çerçevesinde, Kraliyet kulübü savunmasını geliştirmeye ihtiyacı olduğunun farkında, çünkü artık anılara güvenmek mümkün değil ve Antonio Rüdiger ile Eder Militao da artık güven verecek bir kaynak olmaktan çıktı.

    Atletico Madrid ve Arsenal de ilgilenen kulüpler listesinde yer alıyor, ancak iki takımın savunma hatları daha istikrarlı ve düzenli görünüyor; yeni oyuncularla anlaşmaya belirgin bir ihtiyaç bulunmuyor.

    Olası transfer yarışına en son katılan ise Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool. Bu ilgi Barcelona açısından özel bir önem taşıyor, çünkü Jeltsch, Katalan kulübünden İngiliz takımına kiralanan Ronald Araujo'nun oynadığı mevkide oynuyor.

    Bu nedenle, Uruguaylı oyuncunun transferi ve sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma bedelinin devreye girmesi, Stuttgart'ın savunmasının göbek adamının geleceğiyle bağlantılı olabilir.

    Jeltsch'in geleceği son derece parlak görünüyor ve seviyesinin nasıl ilerleyeceğini görmek için sezon boyunca gelişimini takip etmek gerekecek, ya da belki Barcelona bundan önce onu kadrosuna katmak için bir adım atacak.

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