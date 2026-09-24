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AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Araujo'nun parlak performansı Liverpool'u zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor

Transfers
Premier Lig
Barcelona
Liverpool
R. Araujo
İngiltere
İspanya
Uruguay

Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo, kiralık olarak Liverpool'a transfer olma kararında isabetli davrandı; yeni kulübüne mükemmel bir şekilde uyum sağladı ve teknik direktör Andoni Iraola'nın yeni projesinin en dikkat çekici unsurlarından biri hâline geldi. 

Rakamlar kendini anlatıyor; zira Araujo sahada olduğunda Liverpool, Premier Lig'de hiç gol yemedi.

Araujo takımdaki kariyerine stoper mevkiinde başladıktan sonra şu anda sağ bek pozisyonunda oynuyor. İyinin de ötesinde performanslar sergiliyor ve Anfield taraftarının gözdelerinden biri hâline geldi bile.

Liverpool, oyuncuyu gelecek haziran ayından itibaren Barcelona'dan 55 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna katabilir.

Sport gazetesi, "Liverpool Echo"ya dayandırarak, transferin şu an itibarıyla tamamlanmasının zor göründüğünü aktardı; çünkü bu durum, kulübün sahibi Fenway Sports Group'un stratejisiyle çelişiyor. Bu grup yalnızca transfer piyasasında daha büyük gelişme potansiyeline sahip oyuncular için önemli mali çaba gösteriyor.

Liverpool Echo gazetesi, Araujo'nun gelişinin Liverpool taraftarları arasında birçok kuşkuya yol açtığını ortaya koydu. İngiliz kulübünün son on yılda gerçekleştirdiği kiralık transferler başarılı olmamıştı ve kulübün, neredeyse Barcelona'nın planları dışında kalmış bir oyuncuyu kadrosuna katma yönünde adım atacağı belli değildi. Oyuncunun Liverpool'a gelişi, ancak onu kadroya katmanın her zaman net bir seçenek olduğunu düşünen Iraola'nın ısrarı ve kiralık transferin sağladığı kolaylıklar sayesinde mümkün oldu.

Basklı teknik direktör, Araujo'nun özelliklerinin Premier Lig'e tam olarak uyduğuna en başından beri inanıyordu ve şu anda oyuncunun fiziksel gücünden ve birden fazla savunma mevkiinde oynayabilme yeteneğinden yararlanıyor.

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    Araujo, etkileyici istatistikleriyle Liverpool'da öne çıkıyor

    Araujo hem takıma hem de şehre tamamen uyum sağladı. Uruguaylı savunmacı Barcelona'dan ayrılma konusunda her zaman tereddütlüydü; hatta daha önce Juventus'tan gelen bir teklifi reddetmişti. Ancak şimdi profesyonel anlamda öneminin yeniden farkına varıyor ve bunu üst düzey bir projenin parçası olarak gerçekleştirdi.

    Araujo, psikolojik ve fiziksel sorunlarını aştığı anda eski seviyesine geri dönebileceğinin bilincindeydi ve tek ihtiyacı olan, yeteneklerine güvenen bir kulüptü. İstatistikleri bunu açıkça doğruluyor; Premier Lig'de forma giydiği 285 dakikada Liverpool, hiç gol yemeyerek kusursuz bir savunma performansı sergiledi.

    Ayrıca sağ bek mevkisinde görev aldığı Şampiyonlar Ligi'nde bir asist kaydetti. Premier Lig'deki ilk maçında Ipswich Town karşısında hem birebir mücadelelerde hem de hava toplarında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. 

    Liverpool'un Bournemouth karşısında elde ettiği galibiyette, hiçbir oyuncu ondan daha fazla birebir mücadele kazanmadı; Araujo ise yerde ve havada toplam 11 ikili mücadelenin yalnızca ikisini kaybetti.

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    Yaş faktörü Uruguaylı savunmacının lehine değil

    Satın alma opsiyonunun devreye girmesi için son tarihe hâlâ epey zaman var, ancak "Liverpool Echo" gazetesi, Liverpool'un kiralık dönemleri sona erdikten sonra yalnızca iki oyuncuyla kalıcı sözleşme imzaladığını, oyuncuların büyük çoğunluğunun ise kendi kulüplerine döndüğünü hatırlatıyor.

    Yaş faktörü de anlaşmanın tamamlanması yönünde işlemiyor, ancak Uruguaylı savunmacı şimdiye kadar sergilediği performans düzeyini sürdürürse, Liverpool'un onu kalıcı olarak elinde tutmaya çalışmaması zor görünüyor.

    Bir diğer ihtimal ise İngiliz kulübünün transferin nihai bedelini düşürmeye çalışması; özellikle de stoperin maaşının takımın tüm kadrosundaki en yüksek maaşlar arasında yer aldığı düşünülürse.

    Şu anda ise Araujo, savunma alanındaki rakamlarını iyileştirmeye ihtiyaç duyan bir kulüpte gerçekten kafa karışıklığı yaratmayı hak ettiğini kanıtlıyor.

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