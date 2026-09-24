Araujo'nun parlak performansı Liverpool'u zor bir kararla karşı karşıya bırakıyor

Uruguaylı savunma oyuncusu Ronald Araujo, kiralık olarak Liverpool'a transfer olma kararında isabetli davrandı; yeni kulübüne mükemmel bir şekilde uyum sağladı ve teknik direktör Andoni Iraola'nın yeni projesinin en dikkat çekici unsurlarından biri hâline geldi.

Rakamlar kendini anlatıyor; zira Araujo sahada olduğunda Liverpool, Premier Lig'de hiç gol yemedi.

Araujo takımdaki kariyerine stoper mevkiinde başladıktan sonra şu anda sağ bek pozisyonunda oynuyor. İyinin de ötesinde performanslar sergiliyor ve Anfield taraftarının gözdelerinden biri hâline geldi bile.

Liverpool, oyuncuyu gelecek haziran ayından itibaren Barcelona'dan 55 milyon euro karşılığında bonservisiyle kadrosuna katabilir.

Sport gazetesi, "Liverpool Echo"ya dayandırarak, transferin şu an itibarıyla tamamlanmasının zor göründüğünü aktardı; çünkü bu durum, kulübün sahibi Fenway Sports Group'un stratejisiyle çelişiyor. Bu grup yalnızca transfer piyasasında daha büyük gelişme potansiyeline sahip oyuncular için önemli mali çaba gösteriyor.

Liverpool Echo gazetesi, Araujo'nun gelişinin Liverpool taraftarları arasında birçok kuşkuya yol açtığını ortaya koydu. İngiliz kulübünün son on yılda gerçekleştirdiği kiralık transferler başarılı olmamıştı ve kulübün, neredeyse Barcelona'nın planları dışında kalmış bir oyuncuyu kadrosuna katma yönünde adım atacağı belli değildi. Oyuncunun Liverpool'a gelişi, ancak onu kadroya katmanın her zaman net bir seçenek olduğunu düşünen Iraola'nın ısrarı ve kiralık transferin sağladığı kolaylıklar sayesinde mümkün oldu.

Basklı teknik direktör, Araujo'nun özelliklerinin Premier Lig'e tam olarak uyduğuna en başından beri inanıyordu ve şu anda oyuncunun fiziksel gücünden ve birden fazla savunma mevkiinde oynayabilme yeteneğinden yararlanıyor.

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