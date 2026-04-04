Arap takımlarının Dünya Kupası serüveni: Mısır için ideal bir durum... Fas ve Suudi Arabistan için zorlu... Cezayir için ise felaket

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 70 gün kala, 8 Arap milli takımı, turnuva tarihinin en büyük ve coğrafi olarak en geniş kapsamlı edisyonunda olağanüstü bir deneyim yaşamaya hazırlanıyor. Maçlar, binlerce kilometreye yayılan onlarca şehirde, ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak.
Katılımcı Arap milli takımları şunlardır: Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Tunus, Katar, Irak ve Ürdün.
Hepsi grup aşamasında 3 maç oynayacak olsa da, şehirler arası seyahat ve ulaşım koşulları büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum, bazı takımları nispeten rahat bir konumda bırakırken, diğerleri ise yorucu lojistik zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu bilgiler, "Sky News" sitesinde yer aldı.