Goal.com
Canlı
FBL-WC-2018-MATCH34-KSA-EGYAFP

Çeviri:

Arap takımlarının Dünya Kupası serüveni: Mısır için ideal bir durum... Fas ve Suudi Arabistan için zorlu... Cezayir için ise felaket

Dünya Kupası
Mısır
Fas
Irak
Ürdün
Katar
Cezayir
Suudi Arabistan
Tunus
Mısır
Fas
Irak
Ürdün
Katar
Cezayir
Suudi Arabistan
Tunus

Arap milli takımlarının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni...

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 70 gün kala, 8 Arap milli takımı, turnuva tarihinin en büyük ve coğrafi olarak en geniş kapsamlı edisyonunda olağanüstü bir deneyim yaşamaya hazırlanıyor. Maçlar, binlerce kilometreye yayılan onlarca şehirde, ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak.

Katılımcı Arap milli takımları şunlardır: Mısır, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Tunus, Katar, Irak ve Ürdün.

Hepsi grup aşamasında 3 maç oynayacak olsa da, şehirler arası seyahat ve ulaşım koşulları büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Bu durum, bazı takımları nispeten rahat bir konumda bırakırken, diğerleri ise yorucu lojistik zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu bilgiler, "Sky News" sitesinde yer aldı.

  Spain v Egypt - International Friendly

    Firavunlar mükemmel bir konumda

    Mısır milli takımı, maç takvimi açısından en şanslı takım olarak görülüyor; zira sınırda birbirine komşu olan ABD'nin Seattle ve Kanada'nın Vancouver şehirleri arasında sadece yaklaşık 460 kilometre yol kat etmek zorunda kalacak. Bu durum, takımın grup aşamasında fiziksel ve psikolojik açıdan istikrarlı kalmasını sağlayacak.

    • Reklam
  Iraq WC tickets

    Irak nispeten rahat bir durumda

    Irak milli takımı ise Kuzey Amerika'nın doğu kıyısındaki birbirine yakın şehirlerde maçlarını oynayacak; Boston, Philadelphia ve Toronto arasında toplamda yaklaşık 1200 kilometrelik bir mesafeyi kat edecek ve bu, diğer milli takımlara kıyasla en kısa mesafelerden biri olacak.

  FBL-WC-2026-CAF-TUN-GEQ

    Katar ve Tunus'a orta mesafeli uçuşlar

    Katar ve Tunus milli takımları, ulaşım açısından orta derecede bir zorlukla karşı karşıya kalacak.

    "Kartaca Kartalları", Meksika'nın Monterrey kentiyle ABD'nin Kansas kentinde oynayacak ve yaklaşık 1700 kilometrelik bir yolculuk yapacak.

    Katar'ın "El-Anabi" takımı ise Santa Clara'dan başlayıp Vancouver'a geçecek ve Seattle'da sona erecek, toplamda yaklaşık 1730 kilometrelik bir yolculuk yapacak.

  Morocco v Ecuador - International Friendly

    Suudi Arabistan, Ürdün ve Fas'a uzun mesafeli uçuşlar

    Suudi Arabistan, Ürdün ve Fas milli takımları için işler daha zor görünüyor; bu takımlar 2200 ile 2800 kilometre arasında mesafeler kat edecek.

    Suudi Arabistan milli takımı, Miami, Atlanta ve Houston arasında, geniş eyaletler boyunca zorlu bir yolculuk yapacak.

    Ürdün ise Santa Clara'da başlayacak ve son maçını Arlington'da oynamak üzere Teksas'a uçacak; bu yolculuk yaklaşık 2700 kilometreyi bulacak.

    Buna karşılık, Fas milli takımı New Jersey, Boston ve Atlanta şehirlerini dolaşacak ve 2800 kilometreden fazla mesafeyle üç takım arasında en uzun rotayı kat edecek.

  Algeria v Guatemala - International Friendly

    Cezayir... Turnuvanın en zorlu fikstürü

    Cezayir milli takımı, grup aşamasında yaklaşık 6000 kilometre yol kat edeceği için en zorlu programı üstlenecek.

    "Çöl Savaşçıları", yolculuklarına Kansas'ta başlayacak, ardından Amerika'nın en batısındaki Santa Clara'ya gidecek ve üçüncü maç için tekrar Kansas'a dönecek. Bu, tüm Arap milli takımları arasında en zorlu fikstür olarak değerlendiriliyor.

    Dinlenme ve yorgunluk arasındaki mesafeler değişkenlik gösterse de, fiziksel hazırlık ve lojistik organizasyon, dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir deneyim olan, üç ülke ve iki kıtaya yayılan bu tarihi Dünya Kupası'nda Arap takımlarının performansında belirleyici bir faktör olacak.