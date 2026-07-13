Arap derbileri… Afrika Uluslar Ligi şampiyonası hakkında bilmeniz gereken her şey

Afrika futbolu, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından kıtadaki milli takım müsabakalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kapsamlı bir proje kapsamında duyurulan Afrika Uluslar Ligi’nin başlatılmasıyla yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.
Turnuva ilk kez 2029 yılında başlayacak ve tüm Afrika milli takımlarını bir araya getiren yıllık bir yarışma haline gelecek. Bu gelişme, Afrika Uluslar Kupası’nın geleneksel iki yılda bir düzenlenme sisteminden farklı olarak dört yılda bir düzenlenecek bir turnuvaya dönüştürülmesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşecek. Bu adım, milli takımlar arasındaki rekabetin sürekliliğini korumayı ve Afrika futbolunun teknik ve ticari değerini artırmayı hedefliyor.
Projenin duyurulmasından bu yana, yeni turnuvanın sistemi, eleme yöntemleri, Arap milli takımlarının konumu ve şampiyonluğa giden yolun nasıl olacağı konusunda sorular artmıştır. Aşağıdaki satırlarda bu konuları ele alacağız.