Arap derbileri… Afrika Uluslar Ligi şampiyonası hakkında bilmeniz gereken her şey

Afrika Uluslar Ligi, kıtanın Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika ile Orta ve Güney Afrika olmak üzere 4 coğrafi bölgeye ayrılmasına dayanmaktadır; bu şekilde her bölgede yarışma ayrı ayrı başlar ve ardından her bölgenin şampiyonu kıtasal finallere yükselir.

Arap milli takımları için ise şampiyonluğa giden yol, kendi coğrafi bölgelerinde başlar.

Kuzey Afrika bölgesinde Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya birbirleriyle rekabet ederken, Sudan ise Doğu Afrika bölgesindeki diğer takımlarla birlikte bu bölgede mücadele edecektir.

Bu, Mısır, Fas veya Cezayir gibi bir milli takımın ilk aşamada Senegal, Nijerya veya Kamerun gibi takımlarla karşılaşmayacağı, aksine öncelikle Kuzey Afrika bölgesinde liderliği ele geçirip şampiyonluğu kazanması gerektiği anlamına gelir; bu da finallere katılmanın temel şartıdır.

Bölge şampiyonları belirlendikten sonra, sadece 4 takım final aşamasına yükselir. Final turnuvası, ev sahibi ülkede merkezi bir sistemle düzenlenir; bölge şampiyonları yarı finalde karşı karşıya gelir ve kazanan iki takım, Afrika Uluslar Ligi şampiyonluğunu belirlemek üzere final maçına yükselir.

Böylece herhangi bir Arap milli takımının izleyeceği yol netleşir; önce kendi coğrafi bölgesinde şampiyon olmak, ardından kıtanın zirvesine çıkmak için finallerde diğer bölgelerin şampiyonlarını yenmek gerekir.