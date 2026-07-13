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Arap derbileri… Afrika Uluslar Ligi şampiyonası hakkında bilmeniz gereken her şey

FEATURES
Tunus - Hollanda
Tunus
Hollanda
Dünya Kupası
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
İsviçre - Cezayir
İsviçre
Cezayir
Belçika - Senegal
Belçika
Senegal
Tunus
Hollanda
ABD
Fransa
Fas
Arjantin
Mısır
İsviçre
Cezayir
Kanada
Belçika
Senegal

Afrika kıtasının milli takımları için yeni bir dönem

Afrika futbolu, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından kıtadaki milli takım müsabakalarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kapsamlı bir proje kapsamında duyurulan Afrika Uluslar Ligi’nin başlatılmasıyla yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor.

Turnuva ilk kez 2029 yılında başlayacak ve tüm Afrika milli takımlarını bir araya getiren yıllık bir yarışma haline gelecek. Bu gelişme, Afrika Uluslar Kupası’nın geleneksel iki yılda bir düzenlenme sisteminden farklı olarak dört yılda bir düzenlenecek bir turnuvaya dönüştürülmesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşecek. Bu adım, milli takımlar arasındaki rekabetin sürekliliğini korumayı ve Afrika futbolunun teknik ve ticari değerini artırmayı hedefliyor.

Projenin duyurulmasından bu yana, yeni turnuvanın sistemi, eleme yöntemleri, Arap milli takımlarının konumu ve şampiyonluğa giden yolun nasıl olacağı konusunda sorular artmıştır. Aşağıdaki satırlarda bu konuları ele alacağız.

  • Turnuva nasıl düzenlenecek?

    2029 yılında, “CAF” çatısı altında yer alan tüm ulusal federasyonların katılımıyla Afrika Uluslar Ligi turnuvası başlayacak ve maçlar, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından onaylanan uluslararası ara dönemlerde her yıl oynanacak.

    İlk aşama Eylül ve Ekim aylarında oynanırken, finaller her yıl Kasım ayında düzenlenecek; böylece turnuvanın uluslararası takvimle uyumlu olması ve kulüp müsabakalarıyla çakışmaması sağlanacak.

    CAF ayrıca, Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan Afrika milli takımlarına hazırlık için yeterli zaman tanımak amacıyla, Dünya Kupası’nın düzenlendiği yıllarda herhangi bir kıtasal milli takım turnuvası düzenlememe kararı aldı; bunun karşılığında, diğer yıllarda her yıl büyük bir kıtasal turnuvanın düzenlenmesine devam edilecek.

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  • Bir milli takım nasıl şampiyon olur?

    Afrika Uluslar Ligi, kıtanın Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Batı Afrika ile Orta ve Güney Afrika olmak üzere 4 coğrafi bölgeye ayrılmasına dayanmaktadır; bu şekilde her bölgede yarışma ayrı ayrı başlar ve ardından her bölgenin şampiyonu kıtasal finallere yükselir.

    Arap milli takımları için ise şampiyonluğa giden yol, kendi coğrafi bölgelerinde başlar.

    Kuzey Afrika bölgesinde Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya birbirleriyle rekabet ederken, Sudan ise Doğu Afrika bölgesindeki diğer takımlarla birlikte bu bölgede mücadele edecektir.

    Bu, Mısır, Fas veya Cezayir gibi bir milli takımın ilk aşamada Senegal, Nijerya veya Kamerun gibi takımlarla karşılaşmayacağı, aksine öncelikle Kuzey Afrika bölgesinde liderliği ele geçirip şampiyonluğu kazanması gerektiği anlamına gelir; bu da finallere katılmanın temel şartıdır.

    Bölge şampiyonları belirlendikten sonra, sadece 4 takım final aşamasına yükselir. Final turnuvası, ev sahibi ülkede merkezi bir sistemle düzenlenir; bölge şampiyonları yarı finalde karşı karşıya gelir ve kazanan iki takım, Afrika Uluslar Ligi şampiyonluğunu belirlemek üzere final maçına yükselir.

     Böylece herhangi bir Arap milli takımının izleyeceği yol netleşir; önce kendi coğrafi bölgesinde şampiyon olmak, ardından kıtanın zirvesine çıkmak için finallerde diğer bölgelerin şampiyonlarını yenmek gerekir.

  • "Kaf" bu turnuvayı neden düzenledi?

    Afrika Uluslar Ligi’nin başlatılması, milli takım müsabakalarının yeniden düzenlenmesi için hazırlanan kapsamlı bir planın parçası olarak gerçekleşti. Bu adım, CAF’ın Afrika Uluslar Kupası’nı 4 yılda bir düzenlemeye karar vermesinin ardından, geleneksel kıtasal turnuvanın düzenlenmeyeceği yıllarda ortaya çıkan boşluğu doldurmak amacıyla atıldı.

    Bu nedenle, yeni turnuva her yıl üst düzey bir kıtasal rekabet ortamı sağlamayı, ulusal federasyonlara sürdürülebilir bir gelir kaynağı sunmayı ve kıtanın en iyi milli takımlarının, dostluk maçlarıyla yetinmek veya büyük turnuvalar arasındaki uzun aralarla yetinmek yerine, birbirleriyle sürekli etkileşim halinde kalmasını amaçlamaktadır.

    Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, birçok kez bu projenin Afrika Uluslar Kupası’nın yerini almayı değil, dünya futbolundaki gelişmelere ayak uyduran yıllık bir turnuva sunmayı ve kıtadaki futbolun ekonomik ve pazarlama getirilerini artırmayı amaçladığını vurguladı.

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  • Bunun Afrika Uluslar Kupası ile ne ilgisi var?

    Afrika Uluslar Ligi, Afrika Uluslar Kupası’nın yerine geçmeyecek, aksine onu tamamlayıcı bir turnuva olacaktır. Afrika Uluslar Kupası’nın dört yıllık döngüye geçmesinin ardından, bu tarihi turnuva milli takımlar düzeyinde en büyük unvan olmaya devam edecek; Afrika Uluslar Ligi ise milli takımların hazırlık düzeyini koruyan ve kıtasal rekabeti sürdüren yıllık müsabakalar sunacaktır.

    Ayrıca yeni sistem, ulusal federasyonlara yıllar boyunca daha istikrarlı bir program sunuyor ve dostluk maçlarına güvenmek yerine, daha fazla sayıda yüksek seviyeli resmi maçın oynanmasını garanti ediyor.

  • Bu, Arap milli takımları için ne anlama geliyor?

    Yeni sistem, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya milli takımlarının tek bir bölgede rekabet etmeye başlamasıyla, düzenli olarak güçlü Arap derbilerine kapı açıyor. Bu da, Kuzey Afrika derbilerini artık sadece eleme maçları veya Afrika Uluslar Kupası ile sınırlı kalmak yerine, resmi turnuvalar kapsamında sık sık izleme imkânı anlamına geliyor.

    Buna karşılık, Sudan milli takımı, kıtasal finallere katılma hakkı kazanmak için önce Doğu Afrika bölgesindeki müsabakalarda mücadele edecek. Böylece şampiyonluğa giden yol, önce coğrafi bölge içinde üstünlük sağlamaya, ardından da final aşamasında diğer bölgelerin şampiyonlarıyla karşılaşmaya dayalı hale geliyor.

  • Afrika futbolu üzerindeki etkisi

    "CAF", turnuvanın uluslararası takvimle uyumlu olmasını göz önünde bulundurdu; maçlar resmi ara dönemlerinde oynanacak ve böylece kulüp müsabakalarıyla çakışmalar en aza indirilecek. Ayrıca turnuva, milli takımlara düzenli olarak resmi maçlar oynama fırsatı sunacak; bu da teknik ekiplere, takımlarını oluşturmak ve oyuncuları gerçek bir rekabet ortamında test etmek için daha fazla alan sağlayacak.

    Afrika Futbol Konfederasyonu ayrıca, turnuvadan elde edilecek gelirlerin bir kısmının, kıtanın dört bir yanında futbolun seviyesini yükseltmeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir proje kapsamında, ulusal federasyonları, genç yetenek geliştirme programlarını ve kadın futbolunu desteklemek için ayrılacağını belirtti.

    Proje olumlu karşılanmasına rağmen, karar, Afrika Uluslar Kupası’nın dört yılda bir düzenlenmesinin etkisiyle ilgili futbol camiasında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Ancak CAF, yeni sistemin her iki turnuvaya da daha fazla değer katacağını vurguluyor; Afrika Uluslar Kupası tarihsel konumunu korurken, Uluslar Ligi ise Afrika futbolunun teknik ve ticari ivmesinin devamını garanti eden yıllık bir rekabet ortamı sunuyor.

  • Afrika futbolunun yeni geleceği

    Afrika Uluslar Ligi, kıtadaki milli takım müsabakaları tarihindeki en büyük değişikliklerden birini temsil ediyor; zira bölgesel rekabeti ve kıtasal finalleri, milli takımlara şampiyonluğa giden net bir yol sunan yıllık bir turnuvada bir araya getiriyor.

    Arap futbolu açısından ise bu turnuva, Kuzey Afrika’nın önde gelen milli takımları arasında sıkı ve tekrarlanan mücadelelere tanık olma fırsatı sunuyor. Bölge şampiyonu, yarı final ve finalde diğer bölgelerin şampiyonlarıyla karşılaşmak üzere yoluna devam edecek ve böylece Afrika şampiyonu olma yolu her zamankinden daha net ve düzenli hale gelecek. 2029’da başlayacak ilk turnuva, Afrika futbol tarihinin yeni bir sayfasının açılması olarak büyük bir heyecanla bekleniyor.

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