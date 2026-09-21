Lecce karşısında kazanılan maçın ardından Milan patronu Gerry Cardinale, Amorim ve takım için bir destek açıklaması yapmayı ihmal etmedi: "İzlediğimiz en iyi 90 dakikalardan biriydi. Milli maçlar arasından önceki bu ilk maçlarda mücadele etmeyi sürdürdükleri için Ruben’i ve oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Yeni bir teknik direktörün, yeni bir oyun tarzının ve yeni oyuncuların doğru uyumu yakalamak için zamana ihtiyaç duyacağı kimsenin gözünden kaçmamalı. Ayrıca işleri yoluna koymaya ve AC Milan’ı yeniden kazanan geleneğine döndürmeye çalıştığımız bu geçiş döneminde bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum".





Portekizli teknik adam açısından zaman tam da müttefik değil çünkü aranın dönüşünde Milan’ı yalnızca ekim ayında tam yedi maçlık oldukça zorlu bir fikstür bekliyor.