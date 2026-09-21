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Aranın ardından Milan’ı ateş gibi bir ekim bekliyor: Sassuolo, Salzburg, Atalanta, Bournemouth, Udinese, Bologna, Inter

AC Milan

Amorim’in Milan’ı için zorluk seviyesi artıyor: milli ara dönüşünde 7 maçın 4’ü deplasmanda, yoğun bir fikstür bekliyor

Lecce karşısında kazanılan maçın ardından Milan patronu Gerry Cardinale, Amorim ve takım için bir destek açıklaması yapmayı ihmal etmedi: "İzlediğimiz en iyi 90 dakikalardan biriydi. Milli maçlar arasından önceki bu ilk maçlarda mücadele etmeyi sürdürdükleri için Ruben’i ve oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Yeni bir teknik direktörün, yeni bir oyun tarzının ve yeni oyuncuların doğru uyumu yakalamak için zamana ihtiyaç duyacağı kimsenin gözünden kaçmamalı. Ayrıca işleri yoluna koymaya ve AC Milan’ı yeniden kazanan geleneğine döndürmeye çalıştığımız bu geçiş döneminde bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum".


Portekizli teknik adam açısından zaman tam da müttefik değil çünkü aranın dönüşünde Milan’ı yalnızca ekim ayında tam yedi maçlık oldukça zorlu bir fikstür bekliyor.

  • MAÇLAR

     Aranın ardından Milan’ı ateş gibi bir ekim ayı bekliyor: ilk maç 11’inde Mapei’de Sassuolo deplasmanında oynanacak; bu rakip, AC Milan için tarihsel olarak zorlu bir eşleşme oldu. Dört gün sonra Avrupa’da Salzburg deplasmanında hata yapılmaması gereken bir maç var, üç gün sonra ise San Siro’da teknik direktör Sarri’nin Atalanta’sı konuk olacak.


    22 Ekim’de San Siro’dan uzakta Bornemouth deplasmanında bir başka Avrupa görevi, 25’inde ise Blue Energy Stadium’da Udinese karşısında zorlu bir deplasman olacak. 28 Ekim’de San Siro’da Bologna’ya karşı hafta içi maçı, ardından 31 Ekim’de Chivu’nun Inter’iyle oynanacak derbide büyük randevu.

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