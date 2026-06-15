"Araf'ta geçen uzun süre sona erdi": Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferinin ardından "bir tanrı gibi" kutlandı

Gazzetta dello Sport: "Hamilton için uzun süren cehennem azabı sona erdi. Ferrari, Sir Lewis ile birlikte bitmek bilmeyen bir durgunluk döneminin ardından yeniden dirilişini kutluyor. Hamilton, dünyaya kim olduğunu ve her zaman kim olduğunu bir kez daha gösteriyor."

La Stampa: "Kralın dönüşü: Hamilton, kırmızı kalabalığın ortasında bir tanrı gibi kutlanıyor. Uzun zamandır böyle bir günün gelmesini umuyorduk. Kader, bu günün tam 30 yıl önce, 2 Haziran 1996'da Michael Schumacher'in Ferrari ile efsanesini yazmaya başladığı Barselona'da gerçekleşmesini istedi."

Corriere dello Sport: "Hamilton'un Ferrari'ye alışması bir yıl sürdü. Asla unutulmayan gerçek yüzünü dünyaya göstermek için iki saat yeterli oldu. Ferrari hayranları gözyaşlarına boğuldu."

Corriere della Sera: "Sir Hamilton, Formula 1'in kralı olarak geri döndü: Kişiliği, karakteri ve yeteneği, Ferrari'deki bu zorlu ilk aylarda daha da güçlendi. Canlılığı tarif edilemez: 41 yaşında, karşımızda zamansız bir şampiyon duruyor gibi bir izlenim ediniyoruz."

La Repubblica: "Savaşçı Hamilton, 41 yaşında tüm tutkusunu sergiliyor. Bu zaferden duyduğu sevinç o kadar büyük ki, neredeyse acı veriyor."

Tuttosport: "Hamilton ile Ferrari, şampiyonluk için gerçekten mücadele edebilir. Bu dünya şampiyonası hâlâ tamamen açık: Ferrari artık gerçekten güçlü bir araba haline geldi ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı."