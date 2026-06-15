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Lewis HamiltonGetty Images

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"Araf'ta geçen uzun süre sona erdi": Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferinin ardından "bir tanrı gibi" kutlandı

Barselona'da düzenlenen Formula 1 Grand Prix'sinde Lewis Hamilton, nihayet Ferrari ile ilk zaferini kutladı. Bir anda yedi kez dünya şampiyonu olan sürücü, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldi.

Lewis Hamilton "cehennemden" çıktı, "bir tanrı gibi" kutlanıyor, o "zamansız bir şampiyon": İtalyan basını, kırmızı formayla kazandığı ilk zaferin ardından rekor şampiyonuna övgüler yağdırıyor. 41 yaşındaki sürücünün başarısı başka yerlerde de takdir görüyor.

Katalonya Grand Prix'si ile ilgili basın yorumları.

  • Lewis Hamilton’ın ilk Ferrari zaferi hakkında basında yer alan yorumlar: İtalya

    Gazzetta dello Sport: "Hamilton için uzun süren cehennem azabı sona erdi. Ferrari, Sir Lewis ile birlikte bitmek bilmeyen bir durgunluk döneminin ardından yeniden dirilişini kutluyor. Hamilton, dünyaya kim olduğunu ve her zaman kim olduğunu bir kez daha gösteriyor."

    La Stampa: "Kralın dönüşü: Hamilton, kırmızı kalabalığın ortasında bir tanrı gibi kutlanıyor. Uzun zamandır böyle bir günün gelmesini umuyorduk. Kader, bu günün tam 30 yıl önce, 2 Haziran 1996'da Michael Schumacher'in Ferrari ile efsanesini yazmaya başladığı Barselona'da gerçekleşmesini istedi."

    Corriere dello Sport: "Hamilton'un Ferrari'ye alışması bir yıl sürdü. Asla unutulmayan gerçek yüzünü dünyaya göstermek için iki saat yeterli oldu. Ferrari hayranları gözyaşlarına boğuldu."

    Corriere della Sera: "Sir Hamilton, Formula 1'in kralı olarak geri döndü: Kişiliği, karakteri ve yeteneği, Ferrari'deki bu zorlu ilk aylarda daha da güçlendi. Canlılığı tarif edilemez: 41 yaşında, karşımızda zamansız bir şampiyon duruyor gibi bir izlenim ediniyoruz."

    La Repubblica: "Savaşçı Hamilton, 41 yaşında tüm tutkusunu sergiliyor. Bu zaferden duyduğu sevinç o kadar büyük ki, neredeyse acı veriyor."

    Tuttosport: "Hamilton ile Ferrari, şampiyonluk için gerçekten mücadele edebilir. Bu dünya şampiyonası hâlâ tamamen açık: Ferrari artık gerçekten güçlü bir araba haline geldi ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı."

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  • Lewis Hamilton'ın ilk Ferrari zaferine ilişkin basın yorumları: İngiltere

    Daily Mail: "Lewis en çılgın hayalini yaşıyor. Nihayet ilk zafer – Hamilton için bu, Ferrari'deki kabus gibi geçen ilk yılın ardından bir kurtuluş. İngilizlerin üçlü zaferine öncülük ediyor – ve 8. şampiyonluk da artık çok yakın!"

    Telegraph: "Hamilton yeniden doğdu. Kim bunu tahmin edebilirdi? Mercedes'teki günlerinin sonuna doğru onu yazmış olan pek çok kişi kesinlikle tahmin edemezdi. Ya da geçen yıl Ferrari'de geride kalarak yedi kez dünya şampiyonu olan bu sürücünün itibarını tamamen mahvettiğini düşünen daha da fazla kişi. Görünüşe göre, hâlâ yapabilecekleri çok şey var."

    The Sun: "Hammertime! Lewis Hamilton, Ferrari'deki ilk zaferinin ardından gözyaşlarına boğuldu; iki yıllık galibiyetsiz dönemi sona erdi."

  • Lewis Hamilton'ın ilk Ferrari zaferine ilişkin basın yorumları: Hollanda

    De Standaard: "Ve birdenbire Hamilton için sekizinci dünya şampiyonluğu artık imkansız görünmüyor. Onun dev transferi tarihe bir fiyasko olarak geçecek gibi görünüyordu, ancak Ferrari için çıktığı 31. yarışta Lewis Hamilton nihayet sıfırı silmeyi başardı. 41 yaşında emekliliği artık gündemde değil, ancak sekizinci dünya şampiyonluğu kesinlikle gündemde."

    AD.nl: "Barselona'da yarış tarihi yazıldı. Lewis Hamilton ve Ferrari, sonunda uyum sağladı."

  • Lewis Hamilton'ın ilk Ferrari zaferi hakkında basında yer alan yorumlar: İspanya

    AS: "Hamilton tarih yazıyor. Ferrari ile kazanılan zaferler ayrı bir kategoride sayılıyor ve Hamilton bu Pazar ilk zaferini elde etti. Zaten daha önce de istatistiklere göre Formula 1'in en büyük ismi, bir devdi. Ancak şimdi yeni bir sayım başlıyor."