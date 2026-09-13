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Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Arabistan'da Ruben Neves'i hedef almak için Diogo Jota'nın ölümü hakkında utanç verici tezahüratlar: Cristiano Ronaldo da ayağa kalktı

R. Neves
Al-Hilal
C. Ronaldo

Saudi Pro League'de sansürlenecek olay

Suudi Arabistan'da, Al-Taawoun ile Al-Hilal arasında oynanan ve Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı takımın 6-0 kazandığı maçta, ev sahibi takımın taraftarları, Portekizli Rúben Neves'i hedef alarak eski milli takım arkadaşı Diogo Jota'nın ölümü hakkında utanç verici tezahüratlar yaptı.


Portekiz genç milli takımlarında tanışan iki futbolcu, Wolverhampton döneminde çok yakın arkadaş olmuştu; öyle ki Diogo Jota'nın trajik vefatının ardından Neves, en yakın arkadaşının anısına milli takımda 21 numaralı formayı giydi.


Ruben Neves, Cronache di Spogliatoio'nun aktardığına göre, "Yaptıklarından sonra umarım gidip dua etmezler" yorumunu yaptı.

  • Ronaldo: “Bu insanlar bir daha asla stadyuma alınmamalı”

    Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da olaya müdahil oldu; Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Ronaldo, "Bu insanlar bir daha asla stadyuma girmemeli" dedi.


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