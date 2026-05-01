"Her sabah antrenman sahasına geldiğimde, Michael arabasında uyuyakalmış halde oturuyordu," diye hatırladı Mark Bowen, Olise'nin Reading FC'de profesyonel kariyerinin ilk dönemlerinde antrenörlüğünü yapan isim, ZDF'ninBolzplatz programında.
"Arabasında uyuyakalmıştı": Bayern Münih'ten Michael Olise ile ilgili ilginç bir hikaye ortaya çıktı
Arka plan: O zamanlar henüz bir genç olan Olise, o dönem İngiltere’nin ikinci liginde (bugün üçüncü ligde) yer alan takımın A kadrosunda ilk adımlarını atıyordu, ancak hâlâ Londra’da ailesinin yanında yaşıyordu. Bu yüzden her sabah İngiltere’nin bu milyonluk metropolünün yoğun trafiğinde yol alıp Reading’e gitmek zorundaydı.
"Trafikte sıkışıp kalmak ve arabada çok uzun süre oturmak istemediğini söyledi. Antrenmana zamanında yetişmek için sabah 5.30'da yola çıkmış olabilirdi," diye hatırlıyor Bowen, şu anda İngiltere'nin beşinci lig takımlarından Forest Green Rovers'ın sportif direktörü. Bu hikayenin ilginç yanı, Olise'nin "antrenman sahasına vardığında direksiyon başında derin bir uykuya dalmasıydı. Saat 9'da antrenman başladığında, tecrübeli oyuncular bana gelip 'Michael nerede? Neden geç kaldı?' diye sordular. Ben de 'Arkadaşlar, antrenmana geç kalmış olabilir, ama sizler hala yataktayken o çoktan otoparkta arabasındaydı' dedim. O zamanlar daha genç bir delikanlıydı ve uyuyakalmıştı. Camına vurup onu antrenmana çağırmak zorunda kaldık" dedi Bowen.
Michael Olise, Chelsea ve Manchester City'de kadro dışı bırakıldı
Olise, gençlik yıllarında önce kısa bir süre Arsenal'de oynadı, ardından yedi yıl boyunca Chelsea forması giydi. 14 yaşındayken, muazzam yeteneğine rağmen Blues'tan elendi ve ardından ilk olarak Manchester City'ye katıldı, ancak bir yıl sonra orada da kariyeri sona erdi.
Böylece Olise, 15 yaşında Reading'e transfer oldu ve sadece iki yıl sonra profesyonel ligde forma giymeye başladı. "Bu üst düzey kulüplerde oynadıktan sonra neden Reading'e geldi?" diye soruyor menajeri Bowen bugün bile. "Bunu açıklayabileceğim tek şey, bu kulüplerde kendinden çok emin olması belki de olumsuz olarak algılandığıdır. Onların görüşüne göre belki biraz daha alçakgönüllü olması gerekirdi."
Bowen'ın yönetiminde Olise, Reading'de ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu oldu ve 2021'de Crystal Palace'a transfer olarak Premier League'de yerini sağlamlaştırdı. Bayern Münih, 2024'te bu Fransız milli oyuncu için tam 53 milyon euro transfer ücreti ödedi ve bu yatırım, iki yıl geçmeden kendini tamamen amorti etti. FCB'de Olise, dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi ve son olarak Paris Saint-Germain'e karşı oynanan 4-5'lik muhteşem maçta da hayranlık uyandırdı. Toplamda 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 47 maçta 20 gol ve 29 asist kaydetti.
Michael Olise: Bugüne kadar forma giydiği kulüpler
Dönem
Kulüp
2009
FC Arsenal
2009 - 2016
FC Chelsea
2016 - 2017
Manchester City
2017 - 2021
FC Reading
2021'den 2024'e
Crystal Palace
2024'ten beri
FC Bayern Münih