"Arabasında uyuyakalmıştı": Bayern Münih'ten Michael Olise ile ilgili ilginç bir hikaye ortaya çıktı

Olise, gençlik yıllarında önce kısa bir süre Arsenal'de oynadı, ardından yedi yıl boyunca Chelsea forması giydi. 14 yaşındayken, muazzam yeteneğine rağmen Blues'tan elendi ve ardından ilk olarak Manchester City'ye katıldı, ancak bir yıl sonra orada da kariyeri sona erdi.

Böylece Olise, 15 yaşında Reading'e transfer oldu ve sadece iki yıl sonra profesyonel ligde forma giymeye başladı. "Bu üst düzey kulüplerde oynadıktan sonra neden Reading'e geldi?" diye soruyor menajeri Bowen bugün bile. "Bunu açıklayabileceğim tek şey, bu kulüplerde kendinden çok emin olması belki de olumsuz olarak algılandığıdır. Onların görüşüne göre belki biraz daha alçakgönüllü olması gerekirdi."

Bowen'ın yönetiminde Olise, Reading'de ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu oldu ve 2021'de Crystal Palace'a transfer olarak Premier League'de yerini sağlamlaştırdı. Bayern Münih, 2024'te bu Fransız milli oyuncu için tam 53 milyon euro transfer ücreti ödedi ve bu yatırım, iki yıl geçmeden kendini tamamen amorti etti. FCB'de Olise, dünyanın en iyi oyuncularından biri haline geldi ve son olarak Paris Saint-Germain'e karşı oynanan 4-5'lik muhteşem maçta da hayranlık uyandırdı. Toplamda 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 47 maçta 20 gol ve 29 asist kaydetti.