Ara sıra "şans golü" atmayı da seviyor: BVB'nin gözde yıldızı, Ole Book'un ilk transfer başarısı olacak mı?

Ralf Rangnick kısa süre önce dikkat çekici bir açıklama yaptı. Avusturya Milli Takımı teknik direktörü, DFB, İngiltere ve Nijerya milli takımlarında da forma giyme hakkı bulunan Paul Wanner ve Carney Chukwuemeka'nın ilk kez kadroya alınmasının ardından, "Eğer bir kulüp olsaydık, bunlar iyi transferler olurdu" dedi.

Birden fazla milli takım arasında seçim yapabilen yetenekler için verilen yarış, son birkaç yıldır gerçekten de giderek daha çok bir transfer pazarına benziyor. Farklı federasyonlar aynı oyuncu için rekabet ediyor ve – gerçek transfer pazarında olduğu gibi – genellikle mesele, kimin profesyonel oyuncuyla en erken temasa geçtiği veya ona en iyi perspektifi sunabildiği oluyor. İsterseniz, Alman U21 milli takımının forveti Nicolo Tresoldi'yi konu alan "transfer pokeri" son günlerde beklenmedik bir şekilde yeniden hız kazandı. Zira hem Bild hem de Süddeutsche Zeitung'un bu günlerde bildirdiği gibi, Arjantin Federasyonu, Club Brugge'de forma giyen 21 yaşındaki santrforun çevresiyle temasa geçti.