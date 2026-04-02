Ara sıra "şans golü" atmayı da seviyor: BVB'nin gözde yıldızı, Ole Book'un ilk transfer başarısı olacak mı?

Milano'da şu anda Niclas Füllkrug (33) ile sözleşmesi bulunan bir oyuncu, Alman milli takımında potansiyel bir rakip konumunda. Ancak Füllkrug için Rossoneri'ye kiralanması giderek bir felakete dönüşüyor. Goller ve sahada geçirdiği süreyle Nagelsmann'ın gözüne girerek Dünya Kupası kadrosuna girme umudu giderek azalıyor.
Tim Kleindienst (30) de Borussia Mönchengladbach'ta zorlu ve sakatlıklarla dolu bir dönem geçiriyor (2025/26 sezonunda altı dakika süre aldı), bu nedenle Tresoldi'nin DFB kadrosunda klasik bir santrfor olarak yer alması ihtimali oldukça yüksek. Elbette ilk etapta Kai Havertz (26) ve Nick Woltemade (24) önünden geçmek mümkün olmayacak, Deniz Undav da kısa süre önce bunu deneyimledi.
Ancak Tresoldi, profiline, Brugge ve U21'deki istatistiklerine, rakiplerinin sakatlık eğilimine ve yaş yapısına bakıldığında, Nagelsmann'ın kısa ve uzun vadeli planlarında artık bir rol oynamak zorunda. Orta vadede milli takım teknik direktöründen bir çağrı gelmezse, DFB yine büyük bir yeteneği kaçırmış olabilir. Bunun örnekleri son yıllarda bolca vardı.
Fisnik Asllani artık Kosova için oynuyor, İbrahim Maza Cezayir forması giyiyor, Kenan Yılmaz Türkiye için oynuyor, Josip Stanisic ise Almanya için iki U19 milli maçından sonra artık sadece FC Bayern'de ilk 11'de yer almakla kalmıyor, aynı zamanda Hırvatistan'ın mutlak lider oyuncusu haline geldi. Tek başına o, DFB'nin sağ kanattaki büyük sorununu çözebilirdi; bu pozisyon şimdi zorunlu olarak Joshua Kimmich tarafından doldurulmak zorunda kalıyor.
Şimdi, Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry ve Jamal Musiala'nın muhtemel dönüşüyle, Dünya Kupası öncesinde Alman hücum hattı elbette üst düzey bir kadroya sahip. Ancak Nagelsmann, "kesinlikle bir forvetin kadroda olmasını" istediğini vurguladı; "rakip çok derin savunma yaptığında, gol ihtiyacımız olduğunda ve arkasındaki sihirbazlarla her şeyi çözemediğimizde, havada biraz işleri halledebilecek bir forvet". Tresoldi, kanıtlanmış bir kafa vuruşu uzmanı değil, ancak "biraz işleri halledebilir". Hannover ve Brugge formasıyla şimdiye kadar yedi kez kafa vuruşuyla gol attı ve Nagelsmann'ın şu anda pek fazla alternatifi yok.
Her halükarda Tresoldi'nin telefonu açık - hem milli takım teknik direktörü, hem diğer federasyonlar ve özellikle de yeni kulüpler için. Dünya Kupası olsun ya da olmasın: 21 yaşındaki oyuncuyu heyecan verici bir yaz bekliyor ve bu yaz onu muhtemelen Almanya'ya geri götürecek - ya da şimdiden hayalindeki hedefe: Milano, İtalya.