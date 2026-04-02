Tobias Empl

Çeviri:

Ara sıra "şans golü" atmayı da seviyor: BVB'nin gözde yıldızı, Ole Book'un ilk transfer başarısı olacak mı?

U21 milli takımının forveti Nicolo Tresoldi, üç büyük futbol ülkesinde de forma giyebilir ve söylentilere göre yaz aylarında yine takım değiştirmek istiyor. Hangi milli takım teknik direktörü onu ilk arayacak? Peki BVB ile durum ne?

Ralf Rangnick kısa süre önce dikkat çekici bir açıklama yaptı. Avusturya Milli Takımı teknik direktörü, DFB, İngiltere ve Nijerya milli takımlarında da forma giyme hakkı bulunan Paul Wanner ve Carney Chukwuemeka'nın ilk kez kadroya alınmasının ardından, "Eğer bir kulüp olsaydık, bunlar iyi transferler olurdu" dedi.

Birden fazla milli takım arasında seçim yapabilen yetenekler için verilen yarış, son birkaç yıldır gerçekten de giderek daha çok bir transfer pazarına benziyor. Farklı federasyonlar aynı oyuncu için rekabet ediyor ve – gerçek transfer pazarında olduğu gibi – genellikle mesele, kimin profesyonel oyuncuyla en erken temasa geçtiği veya ona en iyi perspektifi sunabildiği oluyor. İsterseniz, Alman U21 milli takımının forveti Nicolo Tresoldi'yi konu alan "transfer pokeri" son günlerde beklenmedik bir şekilde yeniden hız kazandı. Zira hem Bild hem de Süddeutsche Zeitung'un bu günlerde bildirdiği gibi, Arjantin Federasyonu, Club Brugge'de forma giyen 21 yaşındaki santrforun çevresiyle temasa geçti.

  • Almanya ve İtalya'nın yanı sıra, İtalya'da doğup büyük ölçüde Hannover'de büyüyen Tresoldi'yi isteyen üçüncü önemli federasyon bu. Arjantin kökenli annesi sayesinde Arjantin pasaportu da alan Tresoldi, bu sayede bu ülkenin milli takımında da oynayabilir. "Toplamda 11 kez dünya şampiyonu olmuş takımlar," diye yorumladı Tresoldi, bu durumu son olarak SZ ile yaptığı röportajda gülerek.

    Şimdiye kadar sadece Tresoldi'nin önce Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan mı yoksa İtalya milli takım teknik direktörü Gennaro Gattuso'dan mı bir telefon alacağı konusunda spekülasyonlar yapılıyordu. Tresoldi, 2025 sonbaharında Sky Italia'ya verdiği demeçte "Telefonum açık. Gattuso benimle konuşmak isterse çok sevinirim" diyerek bu spekülasyonları kendisi körüklemişti.

    Futbolun çöküşünü yaşayan bu ülkenin bir kez daha eleme fiyaskosu yaşamasının ardından, yakın gelecekte İtalya'dan arayan kişinin Gattuso olup olmayacağı şüpheli. Ancak, Squadra Azzurra'nın forvet sıkıntısı göz önüne alındığında, Gattuso'nun potansiyel halefi de, henüz kararını tam olarak vermemişse, Tresoldi'nin listesinde yer almalıdır.

    Tresoldi, DFB tarafından hemen değer gördüğünü hissediyor

    Tresoldi, Sardunya'nın Cagliari kentinde doğdu ve Umbria'nın küçük kasabası Gubbio'da büyüdü. Babası Emanuele de profesyonel futbolcuydu. Sol bek olarak A milli takıma kadar yükselmeyi başaramasa da, 1994 yılında İtalya U21 milli takımıyla Avrupa Şampiyonu oldu. Takımda, daha sonra dünya şampiyonu olacak Fabio Cannavaro ve Tresoldi'nin çocukluk kahramanı Filippo Inzaghi de yer alıyordu. Tresoldi, 13 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı; bunun nedeni futbol kariyeri için değil, annesinin orada uçuş görevlisi olarak işe girmesiydi.

    İtalya'da profesyonel tenisçi olmayı hayal eden forvet, Hannover 96'da tüm genç takımlarda forma giydi ve 2022'de 17 yaşında ikinci ligde ilk maçına çıktı. Kısa süre sonra Alman pasaportunu aldı ve DFB'nin U19 kadrosuna ilk davetini aldı.

    "Bana bir yol gösterdiler ve başından beri federasyonun da dahil olduğu bir takdir hissettim. Bu bir oyuncu için önemlidir," diye bir ay kadar önce Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda açıklamıştı. Buna karşılık İtalyan federasyonundan ise hiçbir haber almadığını belirtti.

  • "Saçma gollerin" hayranı ve Club Brugge'nin parlayan yıldızı Tresoldi

    Görünüşe göre bu durum bugüne kadar hiç değişmemiş. İtalyan Futbol Federasyonu (FIGC) gözlemcileri Tresoldi'yi çoktan izlemiş olsa da, Dünya Kupası elemelerinde bir kez daha utanç verici bir şekilde başarısız olan ve genellikle iki klasik santrforla oynayan Gattuso ile henüz bir temas kurulmadı. Hannover 96'dan 7,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Belçika'nın ikincisi Brugge'ye transfer olan Tresoldi, burada hızla ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline geldi ve son yedi lig maçında yedi gol attı. Tresoldi, bu sezon kulübü için şimdiden 17 gol attı, beş golün hazırlayıcısı oldu ve Union Saint-Gilloises ile şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Monaco, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ünlü takımlara gol attı.

    Almanya U21 Milli Takımı'nda da istatistikleri oldukça iyi: Bu sezon Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynadığı yedi maçta altı gol attı, son olarak Kuzey İrlanda'ya karşı 3-0 kazanılan maçta iki gol kaydetti. "En büyük gücüm ceza sahası içinde, boşlukları iyi kokluyorum," diyerek Tresoldi, SZ gazetesine niteliklerini anlattı. Üç oyuncuyu geçip dripling yapamasa da ya da 25 metreden köşeye gol atamasa da, iyi paslaşabiliyor, topu kontrol edebiliyor ve "sezonun en güzel 10 golü arasına giremeyecek, iki, üç metreden attığı sıradan golleri" de severek atıyor.

    Guirassy'nin ayrılması durumunda BVB, Tresoldi ile ilgileniyor mu? O, Book'un transfer kriterlerine tam olarak uyuyor

    Bu nitelikler, "geleneksel" transfer piyasasında da ilgi uyandırdı. Sky'ın haberine göre, Tresoldi'nin menajeri, yaz aylarında gerçekleşebilecek bir transfer için İspanya, İtalya ve Almanya'dan çeşitli kulüplerle görüşmeler yürütüyor; gündemde 25 ila 30 milyon avro arasında bir transfer ücreti var. Somut adaylar arasında Arsenal ve Tottenham'ın yanı sıra Borussia Dortmund ve Bayer 04 Leverkusen de sayılıyor.

    Özellikle BVB'de, Serhou Guirassy'nin ayrılması durumunda forvet pozisyonunda bir boşluk oluşabilir. Siyah-sarılılar, kadrolarında Fabio Silva gibi bir merkez forvet bulunduruyor olsa da, Portekizli oyuncu şu ana kadar golcü kimliğiyle pek öne çıkmadı (1 gol, 5 asist).

    Bu bakımdan Tresoldi'nin profili, acil olarak ihtiyaç duyulan bir alternatif olmasının yanı sıra, yeni sportif direktör Ole Book'un transfer kriterlerine de uyuyor. Book ve BVB için sorun: Mevcut duruma göre Siyah-Sarıların transfer bütçesi oldukça düşük.

    Leverkusen'de de forvet pozisyonunda ihtiyaç doğabilir, zira Christian Kofane'nin menajeri son zamanlarda birçok üst düzey kulübün ilgisini ve FC Arsenal ile temas kurduğunu oldukça açık bir şekilde dile getirdi.

    Tresoldi ise Gazzetta'ya verdiği röportajda, hedefinin Almanya değil, İtalya olduğunu açıklamıştı. "Bu, her gün sıkı çalışmamı sağlayan rüya. Brugge'de kendimi çok iyi hissediyorum ve önümde daha uzun bir yol olduğunu biliyorum. Ama Milan'da oynamak hayali kafamda var. Her sabah uyandığımda bunu düşünüyorum."

    Nagelsmann henüz onu aramadı: Tresoldi Dünya Kupası trenine atlayacak mı?

    Milano'da şu anda Niclas Füllkrug (33) ile sözleşmesi bulunan bir oyuncu, Alman milli takımında potansiyel bir rakip konumunda. Ancak Füllkrug için Rossoneri'ye kiralanması giderek bir felakete dönüşüyor. Goller ve sahada geçirdiği süreyle Nagelsmann'ın gözüne girerek Dünya Kupası kadrosuna girme umudu giderek azalıyor.

    Tim Kleindienst (30) de Borussia Mönchengladbach'ta zorlu ve sakatlıklarla dolu bir dönem geçiriyor (2025/26 sezonunda altı dakika süre aldı), bu nedenle Tresoldi'nin DFB kadrosunda klasik bir santrfor olarak yer alması ihtimali oldukça yüksek. Elbette ilk etapta Kai Havertz (26) ve Nick Woltemade (24) önünden geçmek mümkün olmayacak, Deniz Undav da kısa süre önce bunu deneyimledi.

    Ancak Tresoldi, profiline, Brugge ve U21'deki istatistiklerine, rakiplerinin sakatlık eğilimine ve yaş yapısına bakıldığında, Nagelsmann'ın kısa ve uzun vadeli planlarında artık bir rol oynamak zorunda. Orta vadede milli takım teknik direktöründen bir çağrı gelmezse, DFB yine büyük bir yeteneği kaçırmış olabilir. Bunun örnekleri son yıllarda bolca vardı.

    Fisnik Asllani artık Kosova için oynuyor, İbrahim Maza Cezayir forması giyiyor, Kenan Yılmaz Türkiye için oynuyor, Josip Stanisic ise Almanya için iki U19 milli maçından sonra artık sadece FC Bayern'de ilk 11'de yer almakla kalmıyor, aynı zamanda Hırvatistan'ın mutlak lider oyuncusu haline geldi. Tek başına o, DFB'nin sağ kanattaki büyük sorununu çözebilirdi; bu pozisyon şimdi zorunlu olarak Joshua Kimmich tarafından doldurulmak zorunda kalıyor.

    Şimdi, Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry ve Jamal Musiala'nın muhtemel dönüşüyle, Dünya Kupası öncesinde Alman hücum hattı elbette üst düzey bir kadroya sahip. Ancak Nagelsmann, "kesinlikle bir forvetin kadroda olmasını" istediğini vurguladı; "rakip çok derin savunma yaptığında, gol ihtiyacımız olduğunda ve arkasındaki sihirbazlarla her şeyi çözemediğimizde, havada biraz işleri halledebilecek bir forvet". Tresoldi, kanıtlanmış bir kafa vuruşu uzmanı değil, ancak "biraz işleri halledebilir". Hannover ve Brugge formasıyla şimdiye kadar yedi kez kafa vuruşuyla gol attı ve Nagelsmann'ın şu anda pek fazla alternatifi yok.

    Her halükarda Tresoldi'nin telefonu açık - hem milli takım teknik direktörü, hem diğer federasyonlar ve özellikle de yeni kulüpler için. Dünya Kupası olsun ya da olmasın: 21 yaşındaki oyuncuyu heyecan verici bir yaz bekliyor ve bu yaz onu muhtemelen Almanya'ya geri götürecek - ya da şimdiden hayalindeki hedefe: Milano, İtalya.

  • Nicolo Tresoldi: 2025/26 Sezonu Performans Verileri


    Yarışma

    Maçlar

    Goller

    Asistler

    Jupiler Pro League

    30

    13

    3

    UEFA Şampiyonlar Ligi

    10

    3

    1

    Şampiyonlar Ligi Elemeleri

    4

    1

    1

    Belçika Kupası

    3

    -

    -

    Belçika Süper Kupası

    1

    -

    -

    U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

    6

    6

    -