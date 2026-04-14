"Arada bir dikkatle dinlemeye değer," diye yazdı eski Bayern ve DFB kaptanı, Sky'da yayınlanan 'Triple' futbol programından kendisinin de yer aldığı bir kesit hakkında X'te.
"Ara sıra dikkatle dinlemeye değer": Oliver Kahn, Bayern'in yıldızı Jamal Musiala'nın Dünya Kupası'na katılımıyla ilgili açıklamalarında yanlış anlaşıldığını düşünüyor
"Görünüşe göre," diye açıkladı Kahn, "ifadeler çok farklı şekillerde yorumlanabilir. İşte yine o önemli kısım..." Bu, Kahn'ın şu sonuca varmasına neden oldu: "Jamal Musiala hazırsa, Dünya Kupası'nın büyük sahnesinde yer almalıdır."
Kahn, programda Musiala'nın geçen yaz geçirdiği ağır sakatlığı göz önünde bulundurarak bunun mümkün olup olmayacağını sorgulamıştı. "Asıl soru da (...), kafanın ne durumda olduğu," dedi, "%100 hazır olup olmadığın." Eğer durum böyle değilse, "Dünya Kupası'na gitmemek" belki de "daha mantıklı" olabilir. Ancak Kahn şunu vurguladı: "Oyuncu tipleri çok farklı."
Kahn: Jamal Musiala'nın önünde hâlâ bir dönüm noktası olabilir
Ayrıca, oyuncuların sakatlıklarla turnuvaya katılıp yine de orada tam performanslarını sergilediklerini pek çok kez gördüğünü belirtti. Üstelik Musiala'nın finallere kadar bir "aha" anı yaşayacağının da ihtimal dışı olmadığını, "ve birdenbire her şey yoluna girip eski formuna kavuşabilir. O zaman Dünya Kupası'na da gitmeli" dedi.
Kahn'ın açıklamaları bir hayli yankı uyandırdı. Münih'ten birçok yetkili ve oyuncu bu açıklamalara karşı çıktı, Musiala ise "Kesinlikle Dünya Kupası'na gitmek istiyorum" dedi.