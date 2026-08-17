Dün pazar günü São Januário Stadı'nda oynanan Vasco da Gama ile Santos arasındaki kritik maç, farklı türden özel bir karşılaşmaya, Thiago Mendes'e karşı Neymar mücadelesine sahne olmaya adaydı.

İki kaptanın, anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalarla dolu uzun bir geçmişi bulunuyor. Bu geçmiş, Santos'un 3-0 kazandığı maç sırasında, iki oyuncunun saha içinde yeniden tartışmaya girmesiyle tazelendi.

ge.globo ağının aktardığına göre Thiago Mendes, maç başlamadan önce rakibi Neymar'la tokalaşmadı; ayrıca Santos'un yıldızı, Vasco'nun orta saha oyuncusunun ilk yarıda kendisine yaptığı faulden hoşlanmadı.

Dakikalar sonra ikili sert bir şekilde tartışmaya başladı; ta ki Neymar, Mendes'in yüzüne dokunduğunu iddia ederek yere düşene kadar. Birçok oyuncu, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemek için araya girdi.

Devre arasında verdiği bir röportajda Neymar, Vasco'nun kaptanını "aptal" olarak niteledi ve Fransa'da oynadıkları dönemde yaşanan, aralarındaki anlaşmazlığın kaynağı sayılan eski bir olayı hatırlattı.

Santos'un yıldızı Neymar şunları söyledi: "Sorunları hep o başlatır ve her zaman güçlü biriymiş gibi davranmak ister, hep böyle olur. Tüm saygımla söylüyorum, o bir aptal. Bir keresinde ben Paris Saint-Germain'deyken sakatlanmama neden oldu ve bugün de bunu yapacağına dair bana söz verdi. Bakalım beni yeniden sakatlayacak kadar erkek mi."

Thiago ise şu karşılığı verdi: "Bu normal, futbol bu ve herkes takımını savunuyor. Ben sadece biraz saygı istedim. Gol sevincini yaşarken taraftarımızdan susmalarını istedi. Ben abartılı bir şey söylemedim, o bana saygı göstermedi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maç neredeyse tek başına Neymar'ın maçıydı; hakem Rafael Rodrigo Klein sadece onun lehine düdük çaldı. Hiçbir anda bizim lehimize çalmadı. Ama yapabileceğimiz bir şey yok, maçtan mağlubiyetle ayrıldık."