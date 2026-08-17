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Çeviri:

Aptallık ve tokalaşmama: Neymar'a karşı eski bir düşmanlık yeniden alevleniyor

Vasco da Gama - Santos FC
Vasco da Gama
Santos FC
Serie A
Neymar
Thiago Mendes
Brezilya

Dün pazar günü São Januário Stadı'nda oynanan Vasco da Gama ile Santos arasındaki kritik maç, farklı türden özel bir karşılaşmaya, Thiago Mendes'e karşı Neymar mücadelesine sahne olmaya adaydı.

İki kaptanın, anlaşmazlıklar ve yanlış anlaşılmalarla dolu uzun bir geçmişi bulunuyor. Bu geçmiş, Santos'un 3-0 kazandığı maç sırasında, iki oyuncunun saha içinde yeniden tartışmaya girmesiyle tazelendi.

ge.globo ağının aktardığına göre Thiago Mendes, maç başlamadan önce rakibi Neymar'la tokalaşmadı; ayrıca Santos'un yıldızı, Vasco'nun orta saha oyuncusunun ilk yarıda kendisine yaptığı faulden hoşlanmadı. 

Dakikalar sonra ikili sert bir şekilde tartışmaya başladı; ta ki Neymar, Mendes'in yüzüne dokunduğunu iddia ederek yere düşene kadar. Birçok oyuncu, tartışmanın kavgaya dönüşmesini önlemek için araya girdi.

Devre arasında verdiği bir röportajda Neymar, Vasco'nun kaptanını "aptal" olarak niteledi ve Fransa'da oynadıkları dönemde yaşanan, aralarındaki anlaşmazlığın kaynağı sayılan eski bir olayı hatırlattı.

Santos'un yıldızı Neymar şunları söyledi: "Sorunları hep o başlatır ve her zaman güçlü biriymiş gibi davranmak ister, hep böyle olur. Tüm saygımla söylüyorum, o bir aptal. Bir keresinde ben Paris Saint-Germain'deyken sakatlanmama neden oldu ve bugün de bunu yapacağına dair bana söz verdi. Bakalım beni yeniden sakatlayacak kadar erkek mi."

Thiago ise şu karşılığı verdi: "Bu normal, futbol bu ve herkes takımını savunuyor. Ben sadece biraz saygı istedim. Gol sevincini yaşarken taraftarımızdan susmalarını istedi. Ben abartılı bir şey söylemedim, o bana saygı göstermedi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maç neredeyse tek başına Neymar'ın maçıydı; hakem Rafael Rodrigo Klein sadece onun lehine düdük çaldı. Hiçbir anda bizim lehimize çalmadı. Ama yapabileceğimiz bir şey yok, maçtan mağlubiyetle ayrıldık."

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    Hikâyenin başlangıcı 2020 yılında

    Hikâyenin başlangıcı, Fransa Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Lyon arasında oynanan bir maçta, 2020 yılına dayanıyor.

    Maçın uzatma dakikalarında Neymar, Thiago Mendes'in "makas" biçimindeki müdahalesine maruz kaldıktan sonra ağlayarak sedyeyle sahayı terk etti; Mendes, video yardımcı hakem incelemesinin ardından oyundan atıldı.

    Fransa Federasyonu, ihlal nedeniyle orta saha oyuncusuna daha sonra 3 maç men cezası verdi.

    Thiago Mendes, yapılan tetkiklerde sol ayak bileğinde hafif bir sakatlık yaşadığı ortaya çıkan ve 2021 yılının ocak ayı ortasında sahalara dönen Neymar'dan özür dilemek için sosyal medyayı kullandı.

    Oyuncu, olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı; ancak Neymar'ın babası, Thiago Mendes'i açıkça eleştirmek için sosyal medyayı kullandı.

    Birkaç ay sonra, ge'ye verdiği özel bir röportajda orta saha oyuncusu, olay nedeniyle ailesinin tehditlere maruz kaldığını açıkladı.

    "Sanırım bu durum yalnızca benim için değil, ailem için de zordu. Ailem tüm sosyal medya platformları üzerinden tehditlere, aramalara ve mesajlara maruz kaldı. Ertesi gün benim için zordu, çünkü eşim bana pek çok küfür ve hakaret olduğunu söyledi; insanlar çocuklarıma da küfrediyordu" dedi.

    Sözlerine şöyle devam etti: "Çok rahatsız olmuştum, hatta bir süre sosyal medyayı kullanmayı bıraktım. Bu durum yüzünden biraz sıkıntı çektim. Tehditler neredeyse dünyanın her yerinden insanlardan geliyordu, ancak en büyük kısmı Brezilyalılardandı; Portekizce küfrediyor ve bizi arıyorlardı." 

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