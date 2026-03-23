Klopp, milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili sürekli sorulan soruları "bir dereceye kadar anlayabildiğini" söyledi; ancak Red Bull'dan ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentiler konusunda durumun tamamen farklı olduğu anlaşılıyor.

"Bunu konuşmamız iyi oldu," diye söze başlayan Klopp, ilke ve öfke dolu bir konuşmaya girişti. "Bir haber ne zaman haberdir? Birisi bir kağıt alıp üzerine bir şeyler yazdığında mı? Yoksa bir gerçeklik payı olduğunda mı? Durum nasıl olmalı? Real Madrid'in bir ara beni arayıp 'Florentino Perez telefonda! Jürgen, durum nasıl?' demesi mi gerekiyor? Yoksa OE24'ün – bunun yapay zeka mı yoksa insanlar mı yazdığını bilmiyorum – herhangi bir saçmalık yazması yeterli mi? Bu beni sinirlendiriyor."

Arka plan: Yılın başında Xabi Alonso'nun ayrılmasıyla birlikte Klopp, Real'de halef adayı olarak gösterilmişti. Bunu Sky ve ünlü İspanyol gazeteci Guillem Balague de dahil olmak üzere birçok kaynak haber yapmıştı. OE24 ise bu haberleri alıp yaygınlaştıran, her zaman son derece sansasyonel bir Avusturya merkezli çevrimiçi platformdur. Klopp'un neden özellikle OE24'ten bahsettiği ise belirsizliğini korudu.

Pazartesi günü orada bulunan gazetecilere Klopp şöyle dedi: "Biraz disiplinli olmalısınız. Bunların hepsi saçmalık." Real'in şimdiye kadar hayatı boyunca onu "bir kez bile aramadığını, tek bir kez bile" söyledi. Alaycı bir şekilde ekledi: "Atletico Madrid'i de devralacağım, en iyisi aynı anda. Üzgünüm Madrid, önce aramaları gerekiyor!"