Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısında Klopp, Thomas Müller ve Mats Hummels ile birlikte Magenta TV'nin Dünya Kupası uzmanı olarak tanıtıldı. Ardından bir basın toplantısı düzenlendi ve Klopp'a yöneltilen ilk soru, gelecekte Almanya milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenmeyi düşünüp düşünmediği idi. "Hemen konuya girdiniz," diye yanıtladı ve güldü. "Şu anda bu konuyu hiç düşünmüyorum. Önümüzdeki yıllarda neler olacağını kim bilir. Ama bu konuda hiçbir planım yok."
"Aptallar! Pislikler! Hiçbir şeyden haberleri yok!" Jürgen Klopp, ortalığı karıştıran söylentilerin ardından öfkeden köpürüyor
Borussia Dortmund ve Liverpool FC'nin uzun yıllardır başarılar kazanan teknik direktörü, geçmişte defalarca milli takım teknik direktörlüğü göreviyle anılmıştı. Ancak o, bu spekülasyonları her seferinde yalanladı. 2025 yılının başından beri Klopp, Salzburg ve Leipzig gibi birçok şubesi bulunan Red Bull'da Global Spor Direktörü olarak görev yapmaktadır. Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam edecekken, Julian Nagelsmann'ın DFB ile olan milli takım teknik direktörlüğü sözleşmesi 2028 yılına kadar sürmektedir.
Jürgen Klopp, Real Madrid ile ilgili söylentilere yanıt verdi
Klopp, milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili sürekli sorulan soruları "bir dereceye kadar anlayabildiğini" söyledi; ancak Red Bull'dan ayrılacağı ve Real Madrid'e transfer olacağına dair söylentiler konusunda durumun tamamen farklı olduğu anlaşılıyor.
"Bunu konuşmamız iyi oldu," diye söze başlayan Klopp, ilke ve öfke dolu bir konuşmaya girişti. "Bir haber ne zaman haberdir? Birisi bir kağıt alıp üzerine bir şeyler yazdığında mı? Yoksa bir gerçeklik payı olduğunda mı? Durum nasıl olmalı? Real Madrid'in bir ara beni arayıp 'Florentino Perez telefonda! Jürgen, durum nasıl?' demesi mi gerekiyor? Yoksa OE24'ün – bunun yapay zeka mı yoksa insanlar mı yazdığını bilmiyorum – herhangi bir saçmalık yazması yeterli mi? Bu beni sinirlendiriyor."
Arka plan: Yılın başında Xabi Alonso'nun ayrılmasıyla birlikte Klopp, Real'de halef adayı olarak gösterilmişti. Bunu Sky ve ünlü İspanyol gazeteci Guillem Balague de dahil olmak üzere birçok kaynak haber yapmıştı. OE24 ise bu haberleri alıp yaygınlaştıran, her zaman son derece sansasyonel bir Avusturya merkezli çevrimiçi platformdur. Klopp'un neden özellikle OE24'ten bahsettiği ise belirsizliğini korudu.
Pazartesi günü orada bulunan gazetecilere Klopp şöyle dedi: "Biraz disiplinli olmalısınız. Bunların hepsi saçmalık." Real'in şimdiye kadar hayatı boyunca onu "bir kez bile aramadığını, tek bir kez bile" söyledi. Alaycı bir şekilde ekledi: "Atletico Madrid'i de devralacağım, en iyisi aynı anda. Üzgünüm Madrid, önce aramaları gerekiyor!"
Jürgen Klopp öfkeyle şöyle dedi: "Bu arkadaşın hiçbir fikri yok"
DFB ve Real Madrid ile ilgili sorular bittiğinde, son olarak Klopp'a Red Bull'dan ayrılacağına dair söylentiler soruldu. "Bunu yine aynı ahmaklar yazmış: Salzburger Nachrichten," diye yanıtladı Klopp, artık gözle görülür bir öfkeyle. "Salzburger Nachrichten'dan o meslektaşın hiçbir fikri yok. Ve yine herkes bu habere atlıyor."
Red Bull'dan ayrılacağına dair söylenti, Şubat sonunda gerçekten de Salzburger Nachrichten tarafından yayılmıştı. Ancak gazete, OE24 adlı çevrimiçi portal ile hiçbir ilgisi yok, tam tersine. Salzburger Nachrichten, saygın bir kaliteli medya kuruluşudur ve ayrıca Klopp ile çalkantılı bir geçmişi vardır.
Haziran 2024'te Salzburger Nachrichten, Klopp'un Red Bull'a transfer olacağına dair haberleri yayınlayan ilk medya kuruluşu olmuştu. Klopp'un danışmanı Marc Kosicke, o zamanlar bu söylentiyi "tamamen saçmalık" olarak nitelendirmişti; ancak Ekim ayında Klopp gerçekten de Red Bull ile sözleşme imzaladı.
Jürgen Klopp'un Kariyer Yolu
Dönem Kulüp Görev 2001 - 2008 FSV Mainz 05 Teknik direktör 2008-2015 Borussia Dortmund Teknik direktör 2015 - 2024 FC Liverpool Teknik direktör 2025'ten beri Red Bull Küresel Spor Direktörü