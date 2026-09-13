Manchester derbisinin son bölümünde tansiyon, ilk yarının başlarında Foden'ın Manchester United kaptanı Fernandes ile yaşadığı çarpışmanın ardından doğrudan kırmızı kart görmesiyle yükseldi. Şiddetli hareket gerekçesiyle hakem Michael Oliver tarafından oyundan atılan isim Foden olsa da, Keane Portekizli orta sahanın abartılı tepkilerinden etkilenmedi.

Keane, duruma ilişkin sert bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: "Adil olmak ve oyuncunun hakeme bir fırsat verip vermediğini sormak zorundayız; Foden biraz aptalca davrandı ama burada Bruno da öyle. Bruno sadece bunun için oyundan atılsaydı, Bruno'nun biraz aptalca ve biraz da saçma davrandığını söylüyor olurduk."

Şöyle devam etti: "Yerde yuvarlanamazsınız. Bruno'nun orada daha iyisini yapması gerekiyor. İnsanlar orada bir gerginlik olduğunu söylüyor, bu büyük bir maç ama takım arkadaşlarınıza da rakip oyunculara da sahip çıkmanız gerekiyor. Foden için bunun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum."