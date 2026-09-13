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Mohamed Saeed

Çeviri:

'Aptalca!' - Roy Keane, olaylı Manchester derbisinde Phil Foden'ın kırmızı kartı nedeniyle Bruno Fernandes'i YERDEN YERE VURDU

R. Keane
P. Foden
M. United
M.City
Premier Lig
B. Fernandes

Roy Keane, pazar günkü Manchester derbisinde Phil Foden'ın kırmızı kart görmesine yol açan tartışmalı pozisyonla ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Eski Manchester United kaptanı, Bruno Fernandes'i, İngiltere milli takımındaki rakibinin Old Trafford'da oyundan atılmasını sağlamak için rol yapmakla suçladı. 10 kişi kalmasına rağmen Manchester City, rakibi karşısında 1-0'lık galibiyeti korumayı başardı ve belirleyici olan golü Erling Haaland attı.

  • Keane, Fernandes'in Old Trafford'daki tavrını sorguladı

    Manchester derbisinin son bölümünde tansiyon, ilk yarının başlarında Foden'ın Manchester United kaptanı Fernandes ile yaşadığı çarpışmanın ardından doğrudan kırmızı kart görmesiyle yükseldi. Şiddetli hareket gerekçesiyle hakem Michael Oliver tarafından oyundan atılan isim Foden olsa da, Keane Portekizli orta sahanın abartılı tepkilerinden etkilenmedi.

    Keane, duruma ilişkin sert bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: "Adil olmak ve oyuncunun hakeme bir fırsat verip vermediğini sormak zorundayız; Foden biraz aptalca davrandı ama burada Bruno da öyle. Bruno sadece bunun için oyundan atılsaydı, Bruno'nun biraz aptalca ve biraz da saçma davrandığını söylüyor olurduk."

    Şöyle devam etti: "Yerde yuvarlanamazsınız. Bruno'nun orada daha iyisini yapması gerekiyor. İnsanlar orada bir gerginlik olduğunu söylüyor, bu büyük bir maç ama takım arkadaşlarınıza da rakip oyunculara da sahip çıkmanız gerekiyor. Foden için bunun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum."

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Foden kırmızı kart görünce tartışma patlak verdi

    Olay, maçın 23. dakikasında Fernandes'in taç çizgisi yakınında Foden'ı düşürmüş gibi göründüğü sırada yaşandı. Tekrar görüntülerinde, Foden yerdeyken Fernandes'in ona küçük bir tekme attığı ve bunun da City yıldızını karşılık olarak sert bir tepki vermeye sevk ettiği görüldü.

    Temasın çok az olmasına rağmen, United kaptanının tepkisi hakemleri en ağır disiplin kararını vermeye ikna etmeye yetti. Keane, kırmızı kartın asıl tetikleyicisinin Fernandes'in tahriki olduğunu savunmayı sürdürdü. Keane, "Foden ayağa kalkıyor ve belli ki tepki veriyor, bu yüzden de kırmızı kart görüyor" diye ekledi.

    "Fernandes ona geliyor ve küçük bir tekme atıyor. Sanırım bu şiddet olarak değerlendiriliyor. Ama burada şiddet uygulayan Fernandes, bence Foden kırmızı kart görmemeliydi."

  • Yorumcular derbideki disiplin konusunda ikiye bölündü

    Kırmızı kart, eski profesyoneller arasında daha geniş bir tartışmayı da ateşledi; Gary Neville ve Wayne Rooney olay hakkında birbirine zıt görüşler dile getirdi. Keane, Foden’ı savunurken net bir tavır alırken, Neville ise Manchester City altyapısından yetişen oyuncunun disiplin eksikliğine daha eleştirel yaklaştı.

    Eski United savunmacısı, Foden’ın çocukça tepkisinin kendisini savunmasız bıraktığını belirtirken, Fernandes’in ilk tahriki nedeniyle herhangi bir ceza almamasına da şaşırdığını ifade etti.

    Efsanevi bek oyuncusu, Fernandes’in rakibinden istediği tepkiyi almayı başardığını kabul ederken, Foden’ın tünele doğru yürümesinin onun adına acı verici bir an olduğunu da sözlerine ekledi.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca'nın taktik planlarına etkisi

    Kırmızı kartın etkileri bu tek derbiyle sınırlı kalmayacak. Manchester City, Foden’ın oyundan atılmasının ardından 10 kişi kalmasına rağmen sonunda Manchester United karşısında 1-0’lık galibiyeti korudu.

    Foden şimdi şiddetli hareket nedeniyle standart üç maçlık ceza alacak ve bu da onu Premier League ile kupadaki birkaç önemli maçta forma giyemez hâle getirecek. Bu durum, sezonun kritik bir döneminde City menajerini kadro seçimi konusunda zorlu bir kararla karşı karşıya bırakıyor.



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