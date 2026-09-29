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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

'Aptalca bir şeydi' - Valencia'nın yeni patronu Javier Aguirre, meşhur 'Gordon, s*ktir git' Dünya Kupası atışmasını gülerek geçiştirdi

J. Aguirre
A. Gordon
Valencia
La Liga
Barcelona
Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası

Valencia'nın yeni teknik direktörü Javier Aguirre, Anthony Gordon ile Dünya Kupası'nda yaşadığı ve viral olan diyaloğu küçümseyerek, çizgi kenarında yaptığı meşhur yorumun anlık bir takılmadan ibaret olduğunu söyledi. Meksikalı teknik adam, Barcelona kanat oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeleri öncesinde aralarında süren herhangi bir gerginlik olduğu iddiasını reddederken, bu sezon La Liga'da karşılaştıklarında ağzını kapatacağı esprisini yaptı.

  • Aguirre, Gordon ile viral olan tartışmayı yeniden gündeme aldı

    Valencia'nın yeni teknik direktörü Aguirre, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Gordon'la yaşadığı ve viral olan çizgi kenarı tartışmasının önemini küçümsedi. Televizyon kameraları, tecrübeli teknik adamın kanat oyuncusuna küfürlü bir ifade kullandığını yakalarken, iki isim daha sonra kenarda gülüştü. Meksika'nın eski teknik direktörü, hararetli atışmanın İngiltere'nin 3-2'lik galibiyetinin yoğunluğu içinde zararsız bir şakalaşmadan ibaret olduğunu vurguladı.


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    Meksikalı teknik adam, kenar çizgisindeki diyaloğu hatırladı

    Valencia teknik direktörü olarak tanıtımı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aguirre'ye, yolları İspanya'da kesiştiğinde forvet oyuncusunu nasıl selamlamayı planladığı soruldu. Basın mensuplarının önünde ağzını kapatan Aguirre, "Bunu böyle yapacağım" dedi.

    Eski Mallorca teknik adamı daha sonra şunları ekledi: "Yapılması aptalca bir şeydi. Dünya Kupası çılgınlığında anlık gelişen bir şeydi, bunlar olur, hepsi bu."

    İkili arasında sürüp giden bir husumet olmadığını yineleyen Aguirre, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerinde durmayacağım. Onu sıcak bir şekilde selamladım, gerçekten çok güzel bir fotoğraf var, belki çocuklarım için ondan imzalamasını isterim. İspanyolcayı iyi konuşuyor, o adam."

  • Barcelona kanat oyuncusu, yüzleşme endişelerini reddetti

    Yaz aylarında Newcastle United'dan Barcelona'ya transferini tamamlayan Gordon, daha önce bu karşılaşmayı, kanatta yaşanan sert fiziksel mücadelenin ardından gelen iyi niyetli bir takılma olarak geçiştirmişti.

    Bu diyaloğu değerlendiren Gordon, şöyle dedi: "Hatırladım. Sadece biraz eğlenceydi. Maçın etrafındaki tüm sıcaklık ve gerginlikle birlikte, biraz eğlenceydi. Ben bek oyuncusunu çizgi boyunca geçmiştim, bu yüzden ondan gelen küçük bir iltifattı. En azından ben öyle algıladım."

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    Valencia'da hayatta kalma görevi başlıyor

    Aguirre, sezon sonuna kadar Carlos Corberan'ın yerine göreve getirildi ve kulübü küme düşme hattından uzak tutmakla görevlendirildi. 67 yaşındaki teknik adamın ilk resmi maçı, takımının 11 Ekim Pazar günü Racing Santander deplasmanına çıkmasıyla oynanacak. Bu arada, kenar çizgisinde Gordon'la yeniden karşılaşması ocak sonunu bulacak; Valencia, La Liga'da Barcelona'ya konuk olacak.