'Aptalca bir şeydi' - Valencia'nın yeni patronu Javier Aguirre, meşhur 'Gordon, s*ktir git' Dünya Kupası atışmasını gülerek geçiştirdi

Valencia teknik direktörü olarak tanıtımı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aguirre'ye, yolları İspanya'da kesiştiğinde forvet oyuncusunu nasıl selamlamayı planladığı soruldu. Basın mensuplarının önünde ağzını kapatan Aguirre, "Bunu böyle yapacağım" dedi.

Eski Mallorca teknik adamı daha sonra şunları ekledi: "Yapılması aptalca bir şeydi. Dünya Kupası çılgınlığında anlık gelişen bir şeydi, bunlar olur, hepsi bu."

İkili arasında sürüp giden bir husumet olmadığını yineleyen Aguirre, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerinde durmayacağım. Onu sıcak bir şekilde selamladım, gerçekten çok güzel bir fotoğraf var, belki çocuklarım için ondan imzalamasını isterim. İspanyolcayı iyi konuşuyor, o adam."