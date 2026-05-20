AFP
Çeviri:
"Aptalca bir şey yaparsa, ona haddini bildiririz!" - Raphinha, Barcelona'daki Lamine Yamal ile olan ilişkisini anlattı
Saha ötesinde kardeşlik
Raphinha ile Yamal arasındaki uyum, Barcelona'nın sezonunun en dikkat çeken unsurlarından biri oldu; ikilinin ortak sevinç gösterileri sık sık sosyal medyada yayıldı. Raphinha, aralarındaki bağın sadece taktiksel talimatlardan ziyade derin bir kişisel bağ üzerine kurulu olduğunu açıkladı.
Raphinha, TNT Sports'a verdiği demeçte, "O benden 11 yaş küçük. Ortak kutlamamıza gelince, bunu internette gördük ve yapmaya karar verdik. İyi gitti," dedi. "Kardeşlik duygusu dışında büyük bir sembolik anlamı yok. Onu gerçekten çok daha küçük bir kardeşimmiş gibi görüyorum. Aslında, o benim kendi küçük kardeşimden bile daha genç. Bu yüzden onu küçük kardeşim olarak görüyorum. Elimden geldiğince ona tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum."
- Getty Images
Gençleri kontrol altında tutmak
Yamal'ın olağanüstü yeteneğini övmekle birlikte Raphinha, en parlak yıldızların bile disipline ihtiyaç duyduğunu hemen vurguladı. Brezilyalı oyuncu, genç oyuncunun konsantrasyonunu kaybetmeye başladığı durumlarda Barcelona'daki tecrübeli oyuncuların hemen müdahale ettiğini açıkladı.
"Ben de ona hayat tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Elbette, bireysel özellikler ve kalite söz konusu olduğunda ona bir şey öğretemem. Bunlar bir gecede öğrenilebilecek şeyler değil. Bunlar doğuştan gelen yetenekler. Gerçek şu ki, ona her zaman tecrübelerimden bir parça aktarmaya çalışıyorum," dedi Raphinha.
"O çok iyi bir çocuk. Her zaman dinler, sık sık tavsiye ister ve aptalca bir şey yapsa bile, onu azarladığımızda bizi dinler. O çok iyi; aramızda 11 yaş farkı olmasına rağmen çok iyi bir ilişkimiz var."
Brezilya ile İspanya arasında oynanacak bir Dünya Kupası finali hayal etmek
Milli takım maçlarına bakıldığında, Raphinha, kendisi ve Yamal'ın dünyanın en büyük sahnesinde karşı karşıya gelme olasılığını çoktan konuştuklarını itiraf etti. Brezilya ile İspanya arasında yaşanabilecek olası bir karşılaşma, her iki oyuncu için de gündemin en üst sıralarında yer alıyor.
"Neymar ve Lamine Yamal, Dünya Kupası'nda Brezilya ile İspanya arasında bir final maçında karşılaşmak konusunda anlaştılar. Ben de finalde böyle bir maça hazırım. Brezilya ile İspanya arasında bir final olması harika olurdu," dedi 29 yaşındaki oyuncu. "Lamine gibi, rakip takımda kim oynarsa oynasın umurumda değil. Bizim tarafımızda da çok sayıda üst düzey oyuncu var. İnanılmaz olurdu. Gerçekten heyecan verici bir maç olurdu."
- Getty Images Sport
"Artık daha fazla sorumluluk üstleniyorum"
Raphinha artık hem kulübü hem de milli takımı için en önemli isimlerden biri; Brezilya’nın altıncı dünya şampiyonluğunu kazanma yolunda bu rolü son derece ciddiye alıyor. Brezilya’daki kutlamalara dair çocukluk anılarını hatırlayan Raphinha, bu neşeyi mahallesine geri getirmek istediğini dile getirerek şöyle konuştu: “Final maçından sonra sokağa çıkıp futbol oynamaya gittiğimi hatırlıyorum. Mahallemizde sokaklar barbekü yaparak kutlama yapan insanlarla dolup taşıyordu. Nereye giderseniz gidin, insanlar eğleniyordu. O günün kutlamalar ve futbolla dolu bir gün olduğunu hatırlıyorum. Dünya Kupası'nı kazanırsam, hemen geri döneceğim. Brezilya ile ilk Dünya Kupası'nda oynadığım, buraya ilk geldiğim zamana kıyasla artık farklı bir olgunluk seviyesine ulaştığımı hissediyorum. Eskisine göre artık daha fazla sorumluluk taşıdığımı hissediyorum."