"Aptalca bir şey yaparsa, ona haddini bildiririz!" - Raphinha, Barcelona'daki Lamine Yamal ile olan ilişkisini anlattı

Raphinha ile Yamal arasındaki uyum, Barcelona'nın sezonunun en dikkat çeken unsurlarından biri oldu; ikilinin ortak sevinç gösterileri sık sık sosyal medyada yayıldı. Raphinha, aralarındaki bağın sadece taktiksel talimatlardan ziyade derin bir kişisel bağ üzerine kurulu olduğunu açıkladı.

Raphinha, TNT Sports'a verdiği demeçte, "O benden 11 yaş küçük. Ortak kutlamamıza gelince, bunu internette gördük ve yapmaya karar verdik. İyi gitti," dedi. "Kardeşlik duygusu dışında büyük bir sembolik anlamı yok. Onu gerçekten çok daha küçük bir kardeşimmiş gibi görüyorum. Aslında, o benim kendi küçük kardeşimden bile daha genç. Bu yüzden onu küçük kardeşim olarak görüyorum. Elimden geldiğince ona tavsiyelerde bulunmaya çalışıyorum."