Manuel Neuer, Bayern Münih'in Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı maçta kâbus gibi bir başlangıç yaşadı ve henüz ilk anlarda alışılmadık bir hata yaptı. Tecrübeli kaleci, ceza sahası içinde topu kontrol ederken yaptığı sert dokunuşu yanlış ayarladı; bu da Robin Fellhauer'in kendisine müdahale etmesine ve topu boş ağlara göndermesine izin verdi.

Dokuz saniyeden kısa sürede gelen gol, Bundesliga tarihinde yenilen en erken gol rekorunu kırdı.

Neuer, maçın ardından ellerini kaldırarak açılıştaki bu aksilikteki rolünü kabul etti.