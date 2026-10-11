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'Aptalca bir hataydı!' - Manuel Neuer, dokuz saniyelik kâbus hatasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Neuer, dokuz saniye içinde en pahalı hatalardan birine imza attı
Manuel Neuer, Bayern Münih'in Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı maçta kâbus gibi bir başlangıç yaşadı ve henüz ilk anlarda alışılmadık bir hata yaptı. Tecrübeli kaleci, ceza sahası içinde topu kontrol ederken yaptığı sert dokunuşu yanlış ayarladı; bu da Robin Fellhauer'in kendisine müdahale etmesine ve topu boş ağlara göndermesine izin verdi.
Dokuz saniyeden kısa sürede gelen gol, Bundesliga tarihinde yenilen en erken gol rekorunu kırdı.
Neuer, maçın ardından ellerini kaldırarak açılıştaki bu aksilikteki rolünü kabul etti.
- Jan Huebner
Kaleci, aptalca kâbus anını değerlendirdi
Dramatik derbinin ardından konuşan Neuer, konsantrasyon kaybı konusunda dürüst davrandı. Neuer, "Yediğimiz ilk gol benim aptalca hatamdı" itirafında bulundu.
"Bugün bizim pek çoğumuz böyle bir maç yaşamadı."
"Bu kadar çok gol atıp sonra bunların iptal edilmesi tuhaftı."
Erken şoka rağmen inanç sürdü
Kötü başlangıca rağmen Neuer, Bayern'in toparlanıp üç puanı alacağına olan inancını koruduğunu vurguladı. Neuer, "İlk dakikaydı, bu yüzden hâlâ umudum vardı" dedi.
"Maçı hâlâ çevirebilme ihtimalimiz yüksekti."
"Bence fırsatlarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. Kıl payı ofsaytlarda biraz şanssızdık."
- Getty Images Sport
Odak noktası hızlı geri dönüşe çevrildi
Bayern, Ismael Saibari ve sonradan oyuna giren Nathaniel Brown'ın golleriyle geri döndü, ancak Rodrigo Ribeiro'nun ikinci yarıdaki golü Augsburg'un bir puan almasını sağladı. Neuer, Ribeiro'nun tamamladığı pozisyondan önce Calvin Brackelmann'ın şutunu çeldi.
Alman milli kaleci, Bayern salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Viking ile karşılaştığında bu hatayı geride bırakmaya çalışacak.
Kompany'nin ekibi ise hemen toparlanmak istiyor.
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