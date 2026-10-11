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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Aptalca bir hataydı!' - Manuel Neuer, dokuz saniyelik kâbus hatasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Bayern Münih
M. Neuer
Augsburg - Bayern Münih
Augsburg
Bundesliga

Manuel Neuer, Augsburg karşısında Bundesliga tarihinin en erken golüne yol açan aptalca hata için sorumluluğu üstlendi. Tecrübeli kaleci, dokuz saniye içinde topu kontrol ederken fazla açınca Robin Fellhauer boş kaleye gol attı.

  • Neuer, dokuz saniye içinde en pahalı hatalardan birine imza attı

    Manuel Neuer, Bayern Münih'in Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı maçta kâbus gibi bir başlangıç yaşadı ve henüz ilk anlarda alışılmadık bir hata yaptı. Tecrübeli kaleci, ceza sahası içinde topu kontrol ederken yaptığı sert dokunuşu yanlış ayarladı; bu da Robin Fellhauer'in kendisine müdahale etmesine ve topu boş ağlara göndermesine izin verdi.

    Dokuz saniyeden kısa sürede gelen gol, Bundesliga tarihinde yenilen en erken gol rekorunu kırdı.

    Neuer, maçın ardından ellerini kaldırarak açılıştaki bu aksilikteki rolünü kabul etti.

  • imago-sport-1084313375.jpgJan Huebner

    Kaleci, aptalca kâbus anını değerlendirdi

    Dramatik derbinin ardından konuşan Neuer, konsantrasyon kaybı konusunda dürüst davrandı. Neuer, "Yediğimiz ilk gol benim aptalca hatamdı" itirafında bulundu.

    "Bugün bizim pek çoğumuz böyle bir maç yaşamadı."

    "Bu kadar çok gol atıp sonra bunların iptal edilmesi tuhaftı."

  • Erken şoka rağmen inanç sürdü

    Kötü başlangıca rağmen Neuer, Bayern'in toparlanıp üç puanı alacağına olan inancını koruduğunu vurguladı. Neuer, "İlk dakikaydı, bu yüzden hâlâ umudum vardı" dedi.

    "Maçı hâlâ çevirebilme ihtimalimiz yüksekti."

    "Bence fırsatlarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. Kıl payı ofsaytlarda biraz şanssızdık."

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  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Odak noktası hızlı geri dönüşe çevrildi

    Bayern, Ismael Saibari ve sonradan oyuna giren Nathaniel Brown'ın golleriyle geri döndü, ancak Rodrigo Ribeiro'nun ikinci yarıdaki golü Augsburg'un bir puan almasını sağladı. Neuer, Ribeiro'nun tamamladığı pozisyondan önce Calvin Brackelmann'ın şutunu çeldi.

    Alman milli kaleci, Bayern salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Viking ile karşılaştığında bu hatayı geride bırakmaya çalışacak.

    Kompany'nin ekibi ise hemen toparlanmak istiyor.

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