"Aptal ve aşırı hevesli": Stefan Effenberg, FC Bayern'den bir oyuncuyu azarladı

Bayern'in forvet hattında sakatlığı bulunan golcü Harry Kane'in yerine tercih edilen Jackson, 42. dakikada BayArena'da takımına büyük bir zarar verdi: Orta sahada rakibi Martin Terrier'in ayağına uzun bir adımla tam olarak bastı ve bunun üzerine hakem Christian Dingert (45) tarafından sarı kartla cezalandırıldı. VAR müdahalesinin ardından sahneyi monitörden tekrar izleyen hakem, Senegalli oyuncuyu doğrudan duşa gönderdi.

Effenberg, Sport1'deki 'Doppelpass' programında Dingert'in kararını ve Jackson'ın hareketini eleştirdi: "O net bir görüşe sahip ve ben bir üst düzey hakemden bu pozisyonu sarı kartla değil, doğrudan kırmızı kartla değerlendirmesini beklerim. Ama burada akla gelen soru şu: Jackson neden orta sahada bu kadar aptalca aşırı hırslı davranıyor? Ben teknik direktör olsaydım, çok sinirlenirdim."

Jackson'ın form grafiği son zamanlarda yükselişteydi. Yani Werkself ile oynanan maçta kendisine artı puan kazandıramadı, bunun yerine muhtemelen birkaç Bundesliga maçında cezalı olarak kaçıracak.