Bayern Münih'in eski kaptanı Stefan Effenberg (57), Bundesliga'nın zirve mücadelesinde Bayer Leverkusen'e karşı oynanan maçta (1-1) kırmızı kart gören FCB forveti Nicolas Jackson'ı (24) sert bir şekilde eleştirdi. Ayrıca eski profesyonel futbolcu, onursal başkan Uli Hoeneß'in (74) maçın bitiminden sonra hakemlere yönelttiği eleştirilerle haddini aştığını da belirtti.
"Aptal ve aşırı hevesli": Stefan Effenberg, FC Bayern'den bir oyuncuyu azarladı
Bayern'in forvet hattında sakatlığı bulunan golcü Harry Kane'in yerine tercih edilen Jackson, 42. dakikada BayArena'da takımına büyük bir zarar verdi: Orta sahada rakibi Martin Terrier'in ayağına uzun bir adımla tam olarak bastı ve bunun üzerine hakem Christian Dingert (45) tarafından sarı kartla cezalandırıldı. VAR müdahalesinin ardından sahneyi monitörden tekrar izleyen hakem, Senegalli oyuncuyu doğrudan duşa gönderdi.
Effenberg, Sport1'deki 'Doppelpass' programında Dingert'in kararını ve Jackson'ın hareketini eleştirdi: "O net bir görüşe sahip ve ben bir üst düzey hakemden bu pozisyonu sarı kartla değil, doğrudan kırmızı kartla değerlendirmesini beklerim. Ama burada akla gelen soru şu: Jackson neden orta sahada bu kadar aptalca aşırı hırslı davranıyor? Ben teknik direktör olsaydım, çok sinirlenirdim."
Jackson'ın form grafiği son zamanlarda yükselişteydi. Yani Werkself ile oynanan maçta kendisine artı puan kazandıramadı, bunun yerine muhtemelen birkaç Bundesliga maçında cezalı olarak kaçıracak.
Effenberg, Hoeneß hakkında: "Uli biraz abarttı"
Ancak Dingert, sadece Jackson'ın pozisyonuna verdiği ilk karar nedeniyle değil, birçok taraftarın ve ilgili tarafın öfkesini de üzerine çekti. Bayern'in iki golü iptal edildi; ayrıca, daha önce sarı kart görmüş olan Luis Diaz, sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle sarı-kırmızı kartla oyundan atıldı. Dingert daha sonra bu kararı yanlış olarak nitelendirdi ve hatasını kabul etti.
Ancak o zamana kadar hakem, Bayern patronu Uli Hoeneß'in öfkesini çoktan üzerine çekmişti. Hoeneß, Bild gazetesinde şöyle haykırdı: "Bu, bir Bundesliga maçında gördüğüm en kötü hakem ekibi performansı." Effenberg'e göre bu sözler biraz abartılıydı: "Uli biraz abarttı."
Genel olarak, Dingert'in Pazar günkü performansı üzerine Bavyeralıların öfkesi henüz dinmemişti. Rekor şampiyon, Diaz'ın bir maçlık otomatik cezasına itiraz etti. Ve Hoeneß'in başkanlık görevindeki halefi Herbert Hainer (71), şöyle sızlandı: "Normalde hakemler hakkında yorum yapmam, ama bu sefer kötü bir günündeydi. Bavyera'da böyle durumlara şöyle derler: 'X ile başlayan cümle, bu pek iyi olmadı.'"
