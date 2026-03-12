J.LEAGUE
Çeviri:
Apollo Sports Capital'in devralımını tamamlamasıyla David Villa, Atletico Madrid'e muhteşem bir dönüş yaptı
Bir efsane Metropolitano'ya geri dönüyor
İspanya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olan eski forvet, kulübün yeni yönetim kuruluna danışman olarak atandı. Villa, Diego Simeone'nin takımının La Liga şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği tarihi 2013-14 sezonunda hücumun öncüsü olarak kilit bir rol oynamıştı. Onun geri dönüşü, yeni sahipler ile kulübün zengin mirası arasındaki uçurumu kapatmak için atılmış bir adım olarak görülüyor.
- AFP
Villa yeni sorumluluklara hazır
Duyurunun ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan Villa, ikon statüsüne sahip olduğu takıma geri döndüğü için gurur duyduğunu ifade etti. Eski Barcelona ve New York City FC yıldızı, "Yeni sorumluluklarla kulübe geri dönebilmekten çok mutluyum, ancak her sezon Atlético de Madrid'i daha da büyük hale getirmeye devam etme arzum aynı" dedi.
42 yaşındaki oyuncu, Apollo Sports Capital'in rehberliğinde kulübün gelecekteki gidişatında rol almaya hevesli. Villa, "Kulüp son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti ve başarılarımıza devam etmemize katkıda bulunmayı umuyorum. Bu rol için beni düşündükleri için çok minnettarım" diye ekledi.
Süreklilik toplantısı yeni yatırım
Çoğunluk hissedarının değişmesine rağmen, kulüp yönetiminde istikrarı tercih etti. Enrique Cerezo başkanlık görevine devam ederken, Miguel Angel Gil de genel müdür olarak görevine devam edecek. Cerezo, efsanevi forvetin dönüşünü överek şöyle konuştu: "Burası her zaman senin evin oldu, David. Bu görevi kabul ettiğin için çok mutluyuz ve engin tecrübelerinle Atlético de Madrid'i daha da güçlü hale getireceğine inanıyorum."
Miguel Angel Gil de, Wrexham'da azınlık hissesi bulunan Amerikan yatırım grubuyla yapılan ortaklık konusunda heyecanını paylaştı. Gil, Apollo'nun web sitesinde "Apollo Sports Capital'i Atlético de Madrid'e, taraftarlarımız, oyuncularımız, antrenörlerimiz, personelimiz ve topluluğumuz için saha içinde ve dışında büyük mirasımızı daha da ileriye taşıyacak, kararlı ve uzun vadeli bir ortak olarak resmi olarak aramıza kabul etmekten gurur duyuyoruz" dedi.
- AFP
Büyük finansal destek onaylandı
Devralma sadece personel ile ilgili değil; önemli bir finansal destek de getiriyor. Anlaşma, özellikle birinci takım kadrosu ve kulübün altyapısı için ayrılmış 100 milyon avro (115 milyon dolar) tutarında bir sermaye yatırımı içeriyor. Atleti, bu fonların şu anda Metropolitano Stadyumu'nun yanında inşaatı devam eden "Sport City" projesine yönlendirileceğini doğruladı.
Reklam