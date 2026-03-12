Apollo Sports Capital'in devralımını tamamlamasıyla David Villa, Atletico Madrid'e muhteşem bir dönüş yaptı

Duyurunun ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan Villa, ikon statüsüne sahip olduğu takıma geri döndüğü için gurur duyduğunu ifade etti. Eski Barcelona ve New York City FC yıldızı, "Yeni sorumluluklarla kulübe geri dönebilmekten çok mutluyum, ancak her sezon Atlético de Madrid'i daha da büyük hale getirmeye devam etme arzum aynı" dedi.

42 yaşındaki oyuncu, Apollo Sports Capital'in rehberliğinde kulübün gelecekteki gidişatında rol almaya hevesli. Villa, "Kulüp son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti ve başarılarımıza devam etmemize katkıda bulunmayı umuyorum. Bu rol için beni düşündükleri için çok minnettarım" diye ekledi.