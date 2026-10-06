'Antrenör bana verdiği sözü tutmadı' - Cristiano Ronaldo, Portekiz'den olaylı ayrılığını açıklayan çarpıcı bir açıklama yayımladı

Ronaldo tarafından yayımlanan ayrıntılı açıklamaya göre forvet oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından milli takım statüsüyle ilgili olayların seyrini anlattı.

Ronaldo şu ifadeleri kullandı: "Söz verdiğim gibi, Milli Takım’ın son kampı etrafındaki koşulları birinci ağızdan ve doğrudan bir şekilde anlatmaya karar verdim. 2026 Dünya Kupası’ndan sonra, Portekiz halkına yönelik, hâlâ sakladığım, takımımızdan temelli ayrıldığımda onlarla paylaşmak istediğim sözleri içeren bir mektup kaleme aldım."

Sözlerine şöyle devam etti: "Turnuvanın sonunda, tam da Amerika Birleşik Devletleri’nden dönüş uçuşunda, Federasyon Başkanı benden kararımı yeniden gözden geçirmemi istedi ve bunda ısrar etti çünkü FPF bende kalmamı istiyordu."

Jesus’u teknik direktör olarak destekledi ve belirli bir oyun planını kabul etti. Ronaldo şöyle açıkladı: "Tam o anda bana takımdaki rolüm için bir plan sundu. Bana ilk ve son maçlarda oynayacağımı, kondisyon yönetimi nedeniyle de her maçta her zaman üç ila dört oyuncu değişikliği yapacağını söyledi."

Buna rağmen Jesus, ondan Norveç’te oynamasını istedi. Ronaldo şunu ekledi: "Bu talep, fiziksel toparlanma ve antrenman planımın bir ölçüde dışındaydı çünkü yalnızca 4’ünde Dragão’da oynamam gerekiyordu ama elbette evet dedim. Bana hazır olmam gerektiğini söyledi çünkü 30 dakika oynayacaktım.

"Geri kalanını herkes biliyor. Devre arasında ısındım, dakikaların geçişini izledim ve oyuna çağrılmadım. Teknik direktör bana verdiği sözü tutmamıştı. Maçın sonunda tek istediğim, her şeyin bir galibiyetle sona ermesi ve yalnız bırakılmaktı."