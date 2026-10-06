AFP
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'Antrenör bana verdiği sözü tutmadı' - Cristiano Ronaldo, Portekiz'den olaylı ayrılığını açıklayan çarpıcı bir açıklama yayımladı
Bozulan bir kondisyon anlaşması
Ronaldo tarafından yayımlanan ayrıntılı açıklamaya göre forvet oyuncusu, 2026 Dünya Kupası’nın ardından milli takım statüsüyle ilgili olayların seyrini anlattı.
Ronaldo şu ifadeleri kullandı: "Söz verdiğim gibi, Milli Takım’ın son kampı etrafındaki koşulları birinci ağızdan ve doğrudan bir şekilde anlatmaya karar verdim. 2026 Dünya Kupası’ndan sonra, Portekiz halkına yönelik, hâlâ sakladığım, takımımızdan temelli ayrıldığımda onlarla paylaşmak istediğim sözleri içeren bir mektup kaleme aldım."
Sözlerine şöyle devam etti: "Turnuvanın sonunda, tam da Amerika Birleşik Devletleri’nden dönüş uçuşunda, Federasyon Başkanı benden kararımı yeniden gözden geçirmemi istedi ve bunda ısrar etti çünkü FPF bende kalmamı istiyordu."
Jesus’u teknik direktör olarak destekledi ve belirli bir oyun planını kabul etti. Ronaldo şöyle açıkladı: "Tam o anda bana takımdaki rolüm için bir plan sundu. Bana ilk ve son maçlarda oynayacağımı, kondisyon yönetimi nedeniyle de her maçta her zaman üç ila dört oyuncu değişikliği yapacağını söyledi."
Buna rağmen Jesus, ondan Norveç’te oynamasını istedi. Ronaldo şunu ekledi: "Bu talep, fiziksel toparlanma ve antrenman planımın bir ölçüde dışındaydı çünkü yalnızca 4’ünde Dragão’da oynamam gerekiyordu ama elbette evet dedim. Bana hazır olmam gerektiğini söyledi çünkü 30 dakika oynayacaktım.
"Geri kalanını herkes biliyor. Devre arasında ısındım, dakikaların geçişini izledim ve oyuna çağrılmadım. Teknik direktör bana verdiği sözü tutmamıştı. Maçın sonunda tek istediğim, her şeyin bir galibiyetle sona ermesi ve yalnız bırakılmaktı."
- Getty Images Sport
Basın toplantısındaki ihanet
Maçın ardından, sorunu çözmek için Al Nassr sportif direktörü Simao Coutinho'nun da katılımıyla özel bir toplantı yapıldı.
Ronaldo, varılan çözümü şöyle anlattı: "Bu ‘olay’a son vermenin tek bir yolu olduğu konusunda anlaştık: Başantrenör'ün bana az önce özel olarak söylediklerini, Simão Coutinho'nun huzurunda ama basın odasında tekrar etmesi.
"Üzerinde anlaştığımız şey basitti: teknik direktör basın toplantısına bu konuya değinerek başlayacak, gerçeği söyleyerek meseleyi kapatmaya çalışacaktı. Benim hiçbir dakika oynamayı talep etmediğimi, bu kamp için planı önerenin teknik direktör olduğunu ve başka kimse olmadığını, beni ısındırıp sonra oynatmamasının hata olduğunu ve bu tekrar yaşanırsa bunu yapmayacağını söyleyecekti."
Bu maddeleri ortaya koyan bir belge hazırlanıp onaylanmasına rağmen, Jesus medyaya tamamen farklı bir mesaj verdi.
Ronaldo, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Basın toplantısı bildiğimiz gibi geçti: tavrı toplantımızla hiçbir şekilde örtüşmüyordu; bana yönelik, hak ettiğimi düşünmediğim yorumlar ve bir saldırganlık düzeyi duydum. Özelde, bir gün önce, bana karşı en ufak şekilde bile sergilemediği ‘Ben isterim, ben yapabilirim ve ben emrederim’ tavrı vardı.
"Dolayısıyla bu notların hiçbirinde başantrenörün benden özür dilediğine dair bir ifade yoktu. Bu, bana verdiği sözü ikinci kez tutmayışıydı."
Kamptan ayrılmak ve sorumluluk almak
Dürüstlükten tamamen yoksun olunması nedeniyle kendisini bütünüyle ihanete uğramış hisseden Ronaldo, eşyalarını toplayıp Portekiz milli takım kampından ayrılmayı seçti.
Şeffaflık talebini vurgulayan Ronaldo, şöyle dedi: "Başka tutulmamış sözleri beklemeden kamptan ayrılmaya karar verdim. Benim için insanlar arasındaki ilişkilerde gerçek hâlâ en önemli şeydir. Ne kadar acı verirse versin, insanların bana gerçeği söylemesini isterim.
"Aslında, o basın toplantısının yapıldığı sabah FPF Başkanı ve teknik direktörle yaptığım konuşmada, ki bunu kesinlikle teyit edebilirler, eğer beni orada istemiyorlarsa bunu bana açıkça söylemeleri gerektiğini yineledim. Yapmaları gereken tek şey bana karşı dürüst olmaktı."
Ronaldo ayrıca ani ayrılışının ve bunun takım ile taraftarlar üzerindeki etkisinin tüm sorumluluğunu da kabul etti.
Şöyle konuştu: "Kamptan ayrıldığım için milli takımdaki takım arkadaşlarımdan da özür borçluyum. Bu konuşmalara tanıklık eden herkesin de doğrulayabileceği üzere, başantrenörün sözüne duyduğum güven tamamen sarsılmış olsa da bunu yapmamalıydım. Sorumluluk tamamen bana ait.
"Portekiz halkından bir kez daha özür diliyorum, ancak benim için sözün bozulmasının belirleyici bir etkisi vardır. O noktadan sonra orada bulunmaya devam etmemin takıma yalnızca zarar vereceğini hissettim, bu yüzden de kendimi faydalı hissetmezsem yapacağımı her zaman söylediğim şeyi yaptım: eşyalarımı topladım ve ayrıldım.
"Eylemlerimin sonuçları Portekiz Futbol Federasyonu tarafından değerlendirilmeli ve cezalandırılmalıdır. Bu ceza konusunda hafifletici hiçbir neden olmaması gerektiğini anlıyorum."
- AFP
Ronaldo için sırada ne var?
Ronaldo artık federasyondan gelebilecek olası disiplin cezasını bekliyor, ancak ülkesi için oynama konusundaki kararlılığını da güçlü şekilde sürdürüyor. Sözlerini şöyle tamamladı: "Yani eğer fiziksel olarak hazır olursam, kulübüm için oynayıp, umarım goller attıktan sonra, bana verilecek her türlü cezayı çektikten sonra, bugüne kadar her zaman olduğu gibi, milli takımımız için mücadele etmeye ve kazanmaya hazır olacağım. İnanın bana, mutlak gerçek bu."
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