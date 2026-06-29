Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, kulübün Liam Rosenior ile yoğun görüşmeler yürütmesi nedeniyle takımın antrenman sahasına dönüşü önemli ölçüde gecikiyor.
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Antrenmanların başlangıcı, teknik direktörle ilgili sürpriz bir gelişme nedeniyle ertelendi mi? Klopp’un takımı, görünüşe göre Chelsea’nin eski teknik direktörünü kadrosuna katmak istiyor
Aslında Fransız kulübünün takımı, önümüzdeki Çarşamba, 1 Temmuz’da yeni sezon hazırlıklarına başlamalıydı. Ancak bu tarih artık geçerliliğini yitirdi: Kulübün açıklamasına göre, profesyonel oyuncuların sahaya dönmesi 9 Temmuz’a ertelendi.
Bu gecikme, Rosenior ile yürütülen görüşmelerin ileri aşamaya gelmesiyle doğrudan bağlantılı. Geçmişte Chelsea FC ve RC Strasbourg Alsace takımlarında teknik direktörlük yapmış olan 41 yaşındaki İngiliz, kulüp yönetiminin en çok tercih ettiği isim olarak öne çıktı.
- AFP
Kombouaré, Paris’i orta sıralara taşıdı
Geçtiğimiz aylardaki sportif gidişata bakıldığında, Paris’in mevcut teknik direktörü Antoine Kombouare ile yaşanacak ayrılık oldukça sürpriz olurdu. Tecrübeli teknik direktör, selefi Stephane Gilli’nin görevden alınmasının ardından bu yılın Şubat ayında takımın başına geçmişti. Atandığı sırada FC Paris, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydı.
Ancak Yeni Kaledonya doğumlu teknik direktör, göreve başladıktan sonra takımda muhteşem bir dönüşüm sağladı. Onun yönetiminde takım hem savunma hem de hücumda istikrar kazandı ve sonunda lig tablosunda güvenli bir orta sıralarda yerini garantiledi. Spor alanındaki başarıya rağmen, sonraki dönemde teknik direktör ile kulüp yetkilileri arasındaki ilişkiler görünüşe göre belirgin şekilde soğudu.
Paris, antrenmanların başlangıcını erteledi
Geçtiğimiz haftalarda Fransız medyasında onun kulüpte kalıp kalmayacağına dair şüpheler defalarca gündeme gelmişti. Kombouare ise birkaç gün önce erken ayrılacağına dair yayılan söylentileri yatıştırmaya çalışmış ve geçen hafta, Çarşamba günü başlayacak hazırlık çalışmalarında kesinlikle sahada olacağını kamuoyuna açıklamıştı.
Ancak son gelişmeler ve antrenmanların başlangıcının resmi olarak ertelenmesi nedeniyle bu açıklama artık geçerliliğini yitirdi. Kulüp yönetimi, arka planda potansiyel haleflerle görüşmeleri hızlandırdı ve bu süreçte Rosenior kısa sürede en öncelikli aday haline geldi. İngiliz teknik adam için bu, Strasbourg’daki görevinin ardından Fransız profesyonel futboluna bir geri dönüş olacak ve burada Paris ekibinin bir sonraki gelişim aşamasını yönlendirmesi bekleniyor.
- AFP
Red Bull bünyesindeki FC Paris
Eski milli kaleci Kevin Trapp’ın forma giydiği Paris, 2024 yılının sonundan beri Red Bull evreninin bir parçası. O dönemde Avusturyalı gazlı içecek üreticisi, kulübün hisselerinin yüzde 11’ini satın almıştı. Çoğunluk hissedarı ise son derece zengin Arnault ailesidir.
Eski DFB forveti Mario Gomez, Paris’te Teknik Direktör olarak görev yapıyor; Jürgen Klopp da Red Bull’un Küresel Futbol Direktörü olarak söz sahibi.