Geçtiğimiz haftalarda Fransız medyasında onun kulüpte kalıp kalmayacağına dair şüpheler defalarca gündeme gelmişti. Kombouare ise birkaç gün önce erken ayrılacağına dair yayılan söylentileri yatıştırmaya çalışmış ve geçen hafta, Çarşamba günü başlayacak hazırlık çalışmalarında kesinlikle sahada olacağını kamuoyuna açıklamıştı.

Ancak son gelişmeler ve antrenmanların başlangıcının resmi olarak ertelenmesi nedeniyle bu açıklama artık geçerliliğini yitirdi. Kulüp yönetimi, arka planda potansiyel haleflerle görüşmeleri hızlandırdı ve bu süreçte Rosenior kısa sürede en öncelikli aday haline geldi. İngiliz teknik adam için bu, Strasbourg’daki görevinin ardından Fransız profesyonel futboluna bir geri dönüş olacak ve burada Paris ekibinin bir sonraki gelişim aşamasını yönlendirmesi bekleniyor.