"Fransa'nın hiçbir şeyini inkar edemezsin. Hepsi istekliydi, iyi koştular," diye vurgulayan 33 yaşındaki uzman, takımın iyi koşu istatistiklerine dikkat çekti. Fransızların sorunu, daha çok topun olmadığı durumlarda sergiledikleri takım taktiğindeki davranışta yatıyordu.

Kramer’e göre belirleyici fark başka bir yerde yatıyordu: Fransa, yarı final maçında işleyen bir bütün olarak sahada varlık gösterememişti. "En büyük fark, bunu birlikte başaramamış olmalarıdır," dedi ZDF uzmanı.