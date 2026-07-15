Uzmanlara göre, başarısızlığın başlıca nedeni taktiksel disiplin eksikliği ve alçakgönüllülükten yoksun olmaktı. Özellikle Kramer, suçu hiçbir şekilde fiziksel yetersizliklere ya da oyuncuların bireysel çaba eksikliğine atfetmedi.
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"Antrenman yapmaya hiç niyetleri yok": Alman dünya şampiyonu, Fransa milli takımına yönelik tartışmalı bir suçlamada bulundu
"Fransa'nın hiçbir şeyini inkar edemezsin. Hepsi istekliydi, iyi koştular," diye vurgulayan 33 yaşındaki uzman, takımın iyi koşu istatistiklerine dikkat çekti. Fransızların sorunu, daha çok topun olmadığı durumlarda sergiledikleri takım taktiğindeki davranışta yatıyordu.
Kramer’e göre belirleyici fark başka bir yerde yatıyordu: Fransa, yarı final maçında işleyen bir bütün olarak sahada varlık gösterememişti. "En büyük fark, bunu birlikte başaramamış olmalarıdır," dedi ZDF uzmanı.
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Kramer, Fransa hakkında: "Antrenman yapmaya hiç niyetimiz yok"
İşte böyle bir bireyci topluluğa koçluk yapmak, teknik ekip için muazzam bir zorluk teşkil ediyor. Kramer bunu şöyle analiz etti: “Bu yaramaz çeteyi çalıştırman gerekiyor. Dembélé ve Mbappé gibi bu kadar çok uluslararası, dünya klasında oyuncun varsa, bir teknik direktör olarak en büyük görevin muhtemelen onları mutlu tutmaktır.”
Ardından 2014 Dünya Şampiyonu, hücum hattının savunma davranışına sert eleştirilerde bulundu: “Bugün Fransa’nın hücum hazırlıklarında, İspanya’nın onlara karşı sonsuza kadar oynayabileceğini görüyorsun. Bu, istememelerinden değil, sadece antrenman yapmaya hiç niyetleri olmadığından ve bu yüzden de bunu prova edememenden kaynaklanıyor.”
İspanya üzerine bir espri: De la Fuente’ye duyulan alçakgönüllülük ve minnettarlık
Eski Freiburg teknik direktörü Christian Streich, Kramer’e katıldığını belirtti ve görüşünü, Fransız yıldızlar topluluğunun aksine iyi işleyen İspanyol takımından örneklerle destekledi. Özellikle İspanyol hücum oyuncularının defans disiplini, uzun yıllardır Bundesliga'da teknik direktörlük yapan Streich'in saygısını kazandı: "Bugünkü sistematik, İspanya'nın nasıl savunma yaptığı, Lamine Yamal'ın -ki bunu doğal olarak yapmak zorundadır- Baena'nın ve Oyarzabal'ın nasıl savunma yaptığı... Fransızlar sana sırtını her döndüğünde, hemen pres yapılıyordu. Her seferinde."
Streich’e göre belirleyici fark, iki takımın daha derin yapısı ve geçmişinde yatıyor. İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, oyuncularının büyük bir kısmını zaten genç milli takımlardan tanıyor ve şekillendirmişken, Fransız kadrosu ise belirgin egolara sahip dünya yıldızlarının bir araya gelmesinden ibaret.
Bu durum, teknik direktörle olan ilişkiye doğrudan yansıyor. Streich, İspanyol oyuncular ile teknik direktörleri arasındaki ilişkiden adeta övgüyle bahsetti: "Teknik direktörlerine karşı alçakgönüllülük ve minnettarlık duyuyorlar, çünkü o onları destekledi. Ve bu, bambaşka bir hikaye."
- Getty Images Sport
İspanya, Fransa’nın Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü
Fransa’nın üst üste üçüncü kez finale çıkma hayali Salı akşamı suya düştü. Son derece güçlü İspanyolların hak ettiği 2-0’lık galibiyetinin ardından, Equipe Tricolore’ye artık sadece üçüncülük maçı kaldı. Furia Roja ise Pazar günkü finalde, Çarşamba akşamı (21:00) İngiltere ile son şampiyon Arjantin’in karşı karşıya geleceği ikinci yarı final maçının galibi ile karşılaşacak.
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