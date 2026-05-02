Getty Images Sport
Çeviri:
"Antrenman sahasında yaşamak" - James Maddison, Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasını tamamen Roberto De Zerbi'ye borçlu olduğunu söyledi
N17'nin kurtarıcısı De Zerbi
Tottenham orta saha oyuncusu Maddison, Premier Lig sezonunun son gününde kulübün "felaketten" kurtulmasına yardımcı olan "tutkulu" teknik direktör De Zerbi'ye övgüler yağdırdı. Spurs, kötü geçen sezonun son gününde dramatik bir mücadeleye sahne oldu. Pazar günü küme düşme rakibi West Ham, Leeds'i 3-0 yenerken, Joao Palhinha'nın 43. dakikadaki golü, Everton karşısında hayati bir galibiyet getirerek takımın üst ligde kalmasını sağladı.
De Zerbi, Mart ayı sonunda Tottenham'ın 2026'da Premier Lig'de galibiyetsiz olduğu bir dönemde görevi devraldı ve Sunderland'daki ilk maçından önce takım, 49 yıldır ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak alarm zillerini çaldırdı. Cristian Romero ve Xavi Simons'un sakatlıkları ile darbe üstüne darbe geldi, ancak İtalyan teknik adamın bulaşıcı pozitifliği, inancı geri kazandırdı ve çaresiz taraftarlarla bağı yeniden kurdu.
- Getty Images Sport
Maddison, işine tutkuyla bağlı menajeri övüyor
Wolves maçında 15 maçlık galibiyetsiz lig serisi sona erdikten sonra, De Zerbi'nin Pazar günkü son hamlesi, N17'deki coşkulu seyirci kitlesi önünde Tottenham'ı 6 Aralık'tan bu yana Premier Lig'deki ilk iç saha galibiyetine taşımak oldu. Ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle bu sezonun büyük bir bölümünü kaçıran Maddison, eski Brighton teknik direktörünün etkisini övdü.
Maddison, teknik direktörün etkisi hakkında şunları söyledi: "Gidip gemiyi doğru rotaya sokan teknik direktör için gerçekten mutluyum çünkü dürüst olmak gerekirse, o olmasaydı her şey karamsar bir hal alabilirdi. O çok tutkulu. Takımla birlikte antrenman sahasında yaşıyor. Saat 21:00'de tüm ekibiyle birlikte orada oluyor. Taktik tahtasını kuruyorlar; altı kişi var; sadece konuşuyorlar; saat 21:00 ve her maç için zaten dört veya beş toplantı yaptık. O futbola takıntılı ve tutkulu."
Özgünlük ve kan, sudan üstün
Maddison, De Zerbi'nin kulüple olan bağının geldiği andan itibaren samimi olduğunu vurguladı. Maddison, bu özel atama olmasaydı, kulübün kaderinin çok daha kötü olabileceğine inanıyor; zira kulüp, kabus gibi geçen 2025-26 sezonunda küme düşme hattıyla burun buruna gelmişti.
"Tottenham'a tutkuyla bağlı birinin samimiyetini hissettiğinizde, çünkü ben de öyleyim, bu kulübü seviyorum ve bu kulübün başarılı olmasını çok istiyorum, ve gemiyi yöneten adamı gördüğünüzde, o [o kadar] samimi ve bunu sırf söylemek için söylemediğinde, onun bunu içtenlikle söylediğini anlarsınız. Bu yüzden "içimde su değil, kan var" diyor. O bunu hep söyler. Çünkü o kulübe gerçekten tutkuyla bağlı. O atama olmasaydı, belki de bir felaket yaşanabilirdi, ama yaşanmadı ve bunun büyük bir kısmı, sahne arkasında ve antrenman sahasında yaptığı çalışmalar sayesinde ona ait," diye ekledi Maddison.
- Getty Images Sport
Gallagher, De Zerbi etkisini hissediyor
Conor Gallagher da bu düşüncelere katılarak, kulüp rekoru kıran Ocak transferine YouTube videoları göstererek İngiliz orta saha oyuncusunun özgüvenini yeniden kazandıran De Zerbi’ye övgüde bulundu. Eski Chelsea oyuncusu, teknik direktör değişikliğinin kendisinin ve takımın formunu düzeltmek için tam da ihtiyaç duydukları şey olduğunu kabul etti.
"Spurs'taki kariyerimin başlangıcını tamamen değiştirdi," diye açıkça konuştu Gallagher. "İlk bir iki günden itibaren herkesi kanatları altına aldı diyebiliriz. Herkes ona ve yaptığı her şeye anında güvendi; sanki 'Tanrıya şükür ki hemen geldi' gibi bir durumdu. Kulüp, takım ve şahsen benim için yaptıklarından dolayı ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Onunla daha da fazla çalışmayı dört gözle bekliyorum."