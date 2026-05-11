Antony, Real Betis'teki son muhteşem performansının ardından Kylian Mbappé'nin La Liga rekoruna ulaştı; Manchester United'da başarısız olan oyuncu ise kariyerinin "en iyi sezonu"nu yaşıyor

Eski Manchester United kanat oyuncusu, La Liga'ya transfer olduktan sonra golcü kimliğini yeniden keşfetti ve özellikle uzak mesafeden gol atma konusunda uzmanlaştı. Anoeta'da attığı açılış golünün ardından Antony, bu sezon La Liga'da 5'er golle Kylian Mbappé ile birlikte ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu konumuna geldi. Bu istatistik, Premier League'de oynadığı dönemde istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan oyuncunun şu anda ne kadar özgüven dolu olduğunu ortaya koyuyor.

Sociedad ile berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Brezilyalı oyuncu, son dönemdeki istatistiksel başarıları ve Manuel Pellegrini yönetimindeki mevcut formuyla ilgili gururunu dile getirdi. "Çok mutluyum. Sizin de söylediğiniz gibi, bu çok çalışmanın sonucu. Yaptıklarımdan büyük gurur duyuyorum. Bunun büyük bir kısmını takım arkadaşlarıma ve bana büyük güven veren teknik direktöre borçluyum. İleriye doğru ilerlemeye devam ediyoruz," dedi Antony, DAZN'e.