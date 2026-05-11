Antony, Real Betis'teki son muhteşem performansının ardından Kylian Mbappé'nin La Liga rekoruna ulaştı; Manchester United'da başarısız olan oyuncu ise kariyerinin "en iyi sezonu"nu yaşıyor
İspanya'nın en iyileriyle boy ölçüşmek
Eski Manchester United kanat oyuncusu, La Liga'ya transfer olduktan sonra golcü kimliğini yeniden keşfetti ve özellikle uzak mesafeden gol atma konusunda uzmanlaştı. Anoeta'da attığı açılış golünün ardından Antony, bu sezon La Liga'da 5'er golle Kylian Mbappé ile birlikte ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu konumuna geldi. Bu istatistik, Premier League'de oynadığı dönemde istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan oyuncunun şu anda ne kadar özgüven dolu olduğunu ortaya koyuyor.
Sociedad ile berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Brezilyalı oyuncu, son dönemdeki istatistiksel başarıları ve Manuel Pellegrini yönetimindeki mevcut formuyla ilgili gururunu dile getirdi. "Çok mutluyum. Sizin de söylediğiniz gibi, bu çok çalışmanın sonucu. Yaptıklarımdan büyük gurur duyuyorum. Bunun büyük bir kısmını takım arkadaşlarıma ve bana büyük güven veren teknik direktöre borçluyum. İleriye doğru ilerlemeye devam ediyoruz," dedi Antony, DAZN'e.
Manchester United'ın zorlu döneminin ardından gelen toparlanma
Ajax'tan büyük bir transferle Old Trafford'a geldikten sonra "başarısız" olarak nitelendirilen Antony'nin Sevilla'ya transferi, kariyerini kurtarmış gibi görünüyor. Kanat oyuncusu artık İngiltere'de görülen dengesiz bir figür değil; bunun yerine Betis'in hücumunun odak noktası haline geldi. Hatta, bazı sakatlık sorunlarına rağmen bu sezonun kariyerinin en iyi sezonu olduğunu itiraf etti ve sonunda Amsterdam'da genç bir oyuncu olarak gösterdiği potansiyeli haklı çıkardı.
"Öncelikle, geçirdiğim sezon için mutluyum. Bu en iyi sezonum. Çok mutlu ve gururluyum," dedi. "Oynarken yaptığım fedakarlıkları biliyorum. 20'den fazla maçı rahatsızlık içinde oynadım, her zaman bu formayı giydiğimde kendimi feda ettiğimi söylerim. Ruben (Cousillas) ile kutlama yaptık çünkü bugün onun doğum günü. Şimdi salı günü evimizde oynayacağımız maça odaklanıp 3 puanı almamız gerekiyor."
Anoeta'da yaşanan hayal kırıklığı
Kişisel başarısına rağmen, Sociedad maçı Betis için kaçırılmış bir fırsat hissiyle sona erdi. Verdiblancos, Bask ekibi geri dönüp bir puan almadan önce iki gol öndeydi; bu sonuç, Avrupa kupalarına katılma yarışında Betis’in Celta Vigo’nun sadece dört puan önünde kalmasına neden oldu. Antony, rakibin geri dönüşü başlamadan önce maçı bitirmek için daha fazlasını yapabileceğini hemen kabul etti.
"Kendi adıma konuşuyorum. İlk yarıda gol atmam gereken iki fırsatım vardı. Bu maçın önemi nedeniyle beraberlik o kadar da kötü değil, ancak kazanmak daha iyi olurdu. Sayfayı çevirmeliyiz. Bugün biraz hayal kırıklığına uğramış ve üzgün ayrılıyoruz, Salı günü taraftarlarımızla birlikte oynayacağımız bir başka çok önemli maçımız var. Maçı kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.
Hedef Avrupa'da bitirmek
La Liga sezonunun bitmesine üç maç kala, Betis beşinci sırayı hedeflerken kaderini tamamen kendi elinde tutuyor. Kalan maçların ikisi, Salı günü Elche ile başlayacak şekilde Benito Villamarin’de oynanacak ve Antony, takım arkadaşlarından dikkatlerini derhal bu maça vermelerini istiyor. Brezilyalı oyuncu, hedeflerine ulaşmak için ev sahibi taraftarların desteğinin hayati önem taşıdığına inanıyor.
"Real Sociedad'ın ilk golünden önce de zaten onlardan baskı geliyordu. Bu sayfayı kapatmalıyız. Çok üzgün ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde ayrılıyoruz, ancak Salı günü taraftarlarımızla çok önemli bir maçımız var. Kazanmalıyız. Celta'nın dört puan önündeyiz. Üç maçımız var, ikisi evimizde. Bu maçlara zihinsel olarak hazırlanmalı ve Salı günü iyi oynamalıyız," diye konuştu Antony.