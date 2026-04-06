Antony'nin nesi var? Manuel Pellegrini, Brezilya'nın Dünya Kupası hayallerinin sönmesiyle birlikte Real Betis'in yıldızının endişe verici form düşüşünü açıklıyor
Sevilla'da endişe verici bir kuraklık
Antony, bu hafta sonu yine vasat bir performans sergiledi ve Espanyol ile oynanan sinir bozucu 0-0 beraberlik maçında Real Betis’e ilham veremedi. Verdiblancos’un skoru açmakta zorlandığı maçta Brezilyalı kanat oyuncusu, 66. dakikada Manuel Pellegrini tarafından oyundan alındı; bu, onun üst üste dördüncü lig maçında gol ya da asist kaydetememesi anlamına geliyor. Kısa süre önce Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'u 4-0 yendikleri maçta gol atmış olsa da, bu gol artan endişeleri gizlemeye yetmiyor. 37 maçta 12 gol ve 9 asist gibi saygın bir sezon istatistiğine sahip olmasına rağmen, kariyerinin en kötü döneminde maçlar üzerindeki etkisi azalıyor.
Antony'de "her şeyden biraz" sorun var
Beraberlikle sonuçlanan maçın ardından konuşan Pellegrini, 26 yaşındaki oyuncunun yaşadığı zorlukların nedenleri konusunda açık sözlü davrandı ve süregelen kasık sorununa işaret etti. "Onun sorunu ne? Her şeyden biraz var. Birincisi, fiziksel bir sorun, çünkü her gün antrenman yapmıyor," diye açıkladı Betis teknik direktörü. "İkincisi, kasık ağrısı var ve onu 90 dakika oynatırsak, bir sonraki maça yetişmesi çok zor olur. Üçüncüsü, aynı kasık ağrısı hala ona rahatsızlık veriyor, ama her zaman ondan her zamanki gibi belirleyici şeyler yapmasını bekliyoruz. Ona büyük bir özen göstermeye devam etmeliyiz. Dediğim gibi, 90 dakika tamamlayabilecek durumda olduğunu sanmıyorum, çünkü bu onu bir sonraki maç için çok kısıtlar.”
Dünya Kupası hayalleri tehlike altında
Bu form düşüşünün zamanlaması, uzun süredir Brezilya milli takımına çağrılmayan Antony için felaket niteliğinde. Kanat oyuncusu en son Mayıs 2025'te Brezilya kadrosunda yer almış, ancak Ekvador ve Paraguay maçlarında yedek kulübesinde kalmıştı. Carlo Ancelotti'nin 18 Mayıs'ta açıklayacağı 26 kişilik nihai kadroya sadece birkaç hafta kalmışken, Antony'nin Kuzey Amerika'ya giden uçağa binme şansı giderek azalıyor.
Kulüp ve milli takım düzeyinde artan rekabet
Genç yetenekler ilk 11'de yer almak için kapıyı çalmaya başladıkça Pellegrini'nin sabrı daha da sınanabilir. Espanyol maçında, altyapıdan yetişen Pablo Garcia, Antony'nin yerine oyuna girdi ve hemen etkisini gösterdi; topu üst direğe çarptırdı ve maçın son dakikalarında galibiyet golünü atmaya çok yaklaştı. Genç oyuncunun enerjisi ve doğrudan oyun anlayışı, Brezilyalı oyuncunun zorlanarak sergilediği performansla keskin bir tezat oluşturdu.
Garcia, Betis'in Braga ile oynayacağı Avrupa Ligi maçında Antony'nin yerini almayabilir, ancak baskı giderek artıyor. Eski Manchester United ve Ajax yıldızı, Endrick ve Estevao Willian'ın da aralarında bulunduğu Brezilya'nın diğer sağ kanat seçeneklerini gölgede bırakmak için zorlu bir görevle karşı karşıya.