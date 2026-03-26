Antonio Rüdiger, Real Madrid’in Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Harry Kane hakkında ne düşündüğünü açıkladı

Bayern, sahanın her yerinde kaliteli oyunculara sahip olsa da, maç öncesi ilgi büyük ölçüde Rudiger ile Kane arasındaki bireysel mücadelede yoğunlaştı. Bayern’in forveti, Almanya’da rekor kıran bir ilk sezon geçirdi ve Rudiger, 32 yaşındaki oyuncuyu durdurmanın Madrid savunmasının sadece bireysel yeteneklerinden daha fazlasını gerektireceğinin tam olarak farkında.

Rudiger, Kane'i modern futbolun en iyi golcülerinden biri olarak nitelendirerek şunları ekledi: "Bana göre Kane kesinlikle dünyanın en iyi üç forveti arasında. Performansındaki istikrar tam anlamıyla dünya klasında. Onu ancak takım olarak etkisiz hale getirebiliriz — tabii 180 dakika boyunca bu mümkünse."