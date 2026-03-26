Antonio Rüdiger, Real Madrid’in Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Harry Kane hakkında ne düşündüğünü açıkladı

Antonio Rüdiger, Bayern Münih'in Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Harry Kane hakkında ne düşündüğünü açıkladı. Eski Chelsea savunma oyuncusu, İngiltere milli takım kaptanının bu sezon hem Avrupa hem de ulusal turnuvalarda savunmaları paramparça ettiğini gördüğü için Kane'in yaratacağı zorluğun farkında.

  Avrupa'nın 'en istikrarlı takımı'na büyük övgü

    Kicker'a yaklaşan maç hakkında konuşan Rüdiger, Bavyera ekibinin kalitesini vurgulayarak şunları söyledi: "Real Madrid'de hepimiz, olağanüstü bir istikrara sahip dünya çapında bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Şu anda bundan daha zor bir mücadele yok. Onlar şu anda Arsenal ile birlikte Avrupa'nın en istikrarlı ve en iyi takımı."

    Kane'i durdurmanın zorluğu

    Bayern, sahanın her yerinde kaliteli oyunculara sahip olsa da, maç öncesi ilgi büyük ölçüde Rudiger ile Kane arasındaki bireysel mücadelede yoğunlaştı. Bayern’in forveti, Almanya’da rekor kıran bir ilk sezon geçirdi ve Rudiger, 32 yaşındaki oyuncuyu durdurmanın Madrid savunmasının sadece bireysel yeteneklerinden daha fazlasını gerektireceğinin tam olarak farkında.

    Rudiger, Kane'i modern futbolun en iyi golcülerinden biri olarak nitelendirerek şunları ekledi: "Bana göre Kane kesinlikle dünyanın en iyi üç forveti arasında. Performansındaki istikrar tam anlamıyla dünya klasında. Onu ancak takım olarak etkisiz hale getirebiliriz — tabii 180 dakika boyunca bu mümkünse."

  Madrid'in savunma stratejisi

    Real Madrid, Manchester City karşısında sergilediği savunma şaheseriyle çeyrek finale yükseldi; bu maçta Rüdiger, Erling Haaland’ı etkisiz hale getirmede kilit rol oynadı. Álvaro Arbeloa, Kane’in derinlere inip oyunu bağlama konusundaki eşsiz yeteneğiyle karşı karşıya kaldığında, Alman milli oyuncudan aynı yoğunluk ve taktiksel disiplini sergilemesini bekleyecektir.

    Santiago Bernabeu'daki savunma birimi, sezon boyunca sakatlıklar nedeniyle zorlanmıştır, ancak Rudiger her zaman sağlam bir kaya gibi durmuştur. Kane'e karşı Haaland'a karşı kullanılan yaklaşımdan farklı bir yaklaşım gereklidir, çünkü İngiltere milli takım oyuncusunun oyun kurma becerileri, Madrid savunmacılarının hatlar arasında herhangi bir boşluk bırakmasına izin vermez.


    İlk maçta ev sahibi avantajı

    Madrid, 7 Nisan'da Santiago Bernabéu'da Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinin ilk ayağı için Bayern'i ağırlayacak. Karar maçı ise 15 Nisan'da Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.

    Bu eşleşmeye girerken, Los Blancos ev sahibi avantajını sonuna kadar kullanmak ve İspanya'nın başkentinde ezici bir galibiyet elde etmek için her şeyi yapacaktır. Zorlu Almanya deplasmanına gitmeden önce rahat bir toplam skor avantajı elde etmek, son dört takım arasına güvenli bir şekilde yerlerini garantilemek için hayati önem taşıyor.

