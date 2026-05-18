Antonio Rüdiger kalıyor! Real Madrid'in savunma oyuncusu yeni sözleşmeyi imzalamayı kabul etti

AS'nin haberine göre, Rudiger Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kabul etti ve bu nedenle bir sezon daha Madridista olarak kalacak. Güçlü stoper, uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için başlangıçta iki yıllık bir uzatma talep etse de, sonuçta kulübün tecrübeli oyuncularla ilgili politikasına saygı gösterdi.

Madrid, genellikle belirli bir yaştaki oyunculara bir yıllık sözleşmeler sunuyor ve Rudiger, sözleşmenin süresinden çok kulüpteki yerini öncelikli tuttu.

31 yaşındaki oyuncu, Chelsea'den transfer olduğundan beri Madrid'de taraftarların gözdesi haline geldi ve bu son anlaşma, onun korkutucu varlığının 2026-27 sezonunda da savunma hattını sağlamlaştırmaya devam edeceğini garanti ediyor.

Şartları kabul ederek Rudiger, kulüpten hemen ayrılacağına dair spekülasyonları sona erdirdi ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan takıma olan sadakatinin devam ettiğini teyit etti.