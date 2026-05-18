Çeviri:
Antonio Rüdiger kalıyor! Real Madrid'in savunma oyuncusu yeni sözleşmeyi imzalamayı kabul etti
Rüdiger, Bernabéu'ya bağlılığını açıkladı
AS'nin haberine göre, Rudiger Madrid'in sözleşme uzatma teklifini kabul etti ve bu nedenle bir sezon daha Madridista olarak kalacak. Güçlü stoper, uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için başlangıçta iki yıllık bir uzatma talep etse de, sonuçta kulübün tecrübeli oyuncularla ilgili politikasına saygı gösterdi.
Madrid, genellikle belirli bir yaştaki oyunculara bir yıllık sözleşmeler sunuyor ve Rudiger, sözleşmenin süresinden çok kulüpteki yerini öncelikli tuttu.
31 yaşındaki oyuncu, Chelsea'den transfer olduğundan beri Madrid'de taraftarların gözdesi haline geldi ve bu son anlaşma, onun korkutucu varlığının 2026-27 sezonunda da savunma hattını sağlamlaştırmaya devam edeceğini garanti ediyor.
Şartları kabul ederek Rudiger, kulüpten hemen ayrılacağına dair spekülasyonları sona erdirdi ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan takıma olan sadakatinin devam ettiğini teyit etti.
Fiziksel sorunlarla boğuşan savunma oyuncusu
Alman savunma oyuncusu, sonunda ameliyat olmasını gerektiren sürekli fiziksel sorunların damgasını vurduğu zorlu bir sezon geçirdi.
Londra'ya yaptığı tıbbi ziyaret de dahil olmak üzere bir dizi konsültasyonun ardından Rudiger, aylardır çektiği ağrıyı ortadan kaldırmak için tasarlanmış özel bir tedavi planını uyguladı. Bu sakatlık sorunları, sezonun önemli bir bölümünde %100 performans gösterememesine neden oldu.
Ancak, bu fiziksel sorunlar artık geçmişte kalmış görünüyor. Rudiger, mevcut sezonun son aşamalarında en iyi formuna geri döndü ve teknik kadroya ve yönetim kuruluna hala en üst düzeyde rekabet edebileceğini kanıtladı. Bu dönemde gösterdiği direnç, özellikle takıma yardım etmek için ne kadar sık sık ağrı eşiğini aşarak oynadığı göz önüne alındığında, kulüp tarafından çok takdir edildi.
Suudi Arabistan'ın ilgisi karşısında Alman tarafı sadakatini gösteriyor
Rudiger, 2022 yazında Real Madrid'e katıldı ve başlangıçta düzenli olarak ilk 11'de yer almak için mücadele etmek zorunda kalsa da, sonunda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Rudiger, son yıllarda birçok teklif aldı; bunlardan biri, gelirini önemli ölçüde artıracak, Suudi Arabistan'dan gelen özellikle cazip bir teklifti.
Ancak savunma oyuncusu, hala ulaşması gereken büyük hedefleri olduğuna inanarak Real Madrid'e sadık kalmayı tercih etti.
Real Madrid'de savunma hattında değişiklik
Gelecek sezona bakıldığında, kadroda savunma hattında bazı değişiklikler yaşanacak. Rudiger'in yanı sıra, kulüp Dean Huijsen ve şu anda sakat olan Eder Militao'yu merkez savunma rotasyonunun vazgeçilmez parçaları olarak görüyor.
Ancak, Asencio olarak bilinen Marvelous Antolin Garzon'un geleceği konusunda şüpheler devam ederken, David Alaba'nın sözleşmesinin bitiminde ayrılması bekleniyor.
Militao'nun tekrarlayan sakatlık sorunları endişe yaratırken, takviyeye olan ihtiyaç hala yüksek. Son haberlere göre, Manchester City'nin Josko Gvardiol'u, İngiliz ekibinin kendi geçiş sürecine hazırlanırken kulübe teklif edildi.