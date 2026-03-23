Antonio Rüdiger, Getafe maçındaki tartışmalı diz hareketinin ardından Real Madrid ve Almanya milli takımındaki takım arkadaşları için "güvenlik riski" oluşturduğunu reddetti
FAZ’a konuşan Rüdiger, özellikle Mart ayı başında Real Madrid’in Getafe’ye 1-0 yenildiği maçın ardından fiziksel oyun tarzına yönelik yoğun eleştirilere yanıt verdi. Maç sırasında Diego Rico’nun yüzüne diziyle çarptığı için İspanya’da uzun süreli bir ceza alması yönünde çağrılar yükselirken, bazı Alman basın organları ise milli takımdan uzaklaştırılması gerektiğini öne sürdü.
Tepkilere yanıt veren 33 yaşındaki oyuncu, kendi takımı için bir tehlike olduğu yönündeki görüşleri tamamen reddetti. Oyuncu, "Kesinlikle takımlarım için bir güvenlik riski değilim. Hangi dakikada olduğumuzu ve neyin söz konusu olduğunu çok iyi biliyorum." dedi. Ancak, cezalandırılmayan faulün sorumluluğunu da üstlendi ve "Bu tartışma, bazı anlarda yerine getirmediğim bir sorumluluğum olduğunu bir kez daha gösterdi." diye itiraf etti.
Milli takımda azim çağrısı
Stoper, objektif eleştirileri memnuniyetle karşıladığını belirterek şunları söyledi: "Ciddiye alıyorum ve objektif bir şekilde sunulan eleştirileri ciddiye alıyorum çünkü kendim de açıkça aşırıya kaçtığım anlar yaşadığımı biliyorum. Bu durum, daha da konsantre olmaya çalışmamda da etkili oluyor. Ben bir huzursuzluk kaynağı olmak istemiyorum, aksine istikrar ve güvenlik sağlamak istiyorum."
Milli takım görevlerine değinen Rüdiger, acımasız bir zihniyete sahip olmanın önemini vurguladı. "Almanya'ya karşı oynamak en zorlu deneyim haline gelmelidir," diye açıkladı. "Sadece yetenekle Dünya Kupası kazanılmaz. Herkes diğerleri için zor işleri yapmaya hazır olmalı, o zaman bizi yenmek çok zor olur."
Nagelsmann, tartışmalı defans oyuncusunu savundu
Medyada süren tartışmalara rağmen, Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, milli maç arası öncesinde deneyimli defans oyuncusuna sarsılmaz desteğini sundu. Milli takım teknik direktörü, Getafe maçındaki olayla ilgili tepkileri bir kenara bırakarak, söz konusu müdahaleyi "sert, ancak futbola özgü" olarak nitelendirdi.
Nagelsmann, oyuncunun doğal yoğunluğunun bir kusur değil, bir değer olduğuna inanıyor. Teknik direktör, "Antonio, son derece kutuplaştırıcı bir isim, bu yüzden olay bu kadar abartılıyor" dedi. "O, milli takım ailesini son derece koruyan ve başarılı olmamız için her şeyi yapan biri. Kazanma azmini en üst düzeyde yansıtan gerçek bir karakter."
Kulüp ve milli takımın önümüzdeki maçları
Rüdiger, bu agresif zihniyeti mevcut milli maç arası sırasında sahaya yansıtmaya çalışacak. 27 Mart’ta Basel’de İsviçre ile oynanacak maçta Almanya forması giyecek ve üç gün sonra Stuttgart’ta Gana’yı ağırlayacak. Bu iki hazırlık maçının ardından, savunma oyuncusu Real Madrid ile oynayacağı kritik maçlar için İspanya'nın başkentine dönecek. Lig maçlarına 4 Nisan'da Mallorca deplasmanında devam edecek. Kısa süre sonra ise Real Madrid'i büyük bir sınav bekliyor: 7 Nisan'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'i ağırlayacak.