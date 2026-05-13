İstanbul'da yayınlanan Habertürk gazetesi, Gala yetkililerinin Hollandalı stoper oyuncuyu Boğaz'a transfer etmek istediklerini bildirdi.
Antonio Rüdiger de listede mi? Galatasaray, görünüşe göre bir sonraki yıldız transferi için çalışıyor
Van Dijk'ın Reds'deki geleceği, sözleşmesi 2027'ye kadar sürmesine rağmen, söylentilere göre belirsiz. Habere göre 34 yaşındaki oyuncu, son bir büyük sözleşme üzerinde ısrar ediyor ve Dünya Kupası'nın ardından ya yeni bir maceraya atılacağına ya da Anfield'da kalacağına karar vermek istiyor.
Van Dijk'in yakın zamanda "kabul edilemez bir sezon" olarak nitelendirdiği bu sezonun ardından, Liverpool'da bir başka büyük değişim yaşanacak. Ancak bu değişimin, uzun süredir takımın savunma lideri olan bu oyuncu olmadan gerçekleşmesi oldukça şüpheli.
Sonuç olarak, anlamlı bir şekilde şunları vurguladı: "Çalışmalıyız, durumu tersine çevirmeliyiz ve gelecek sezon bu tür şeylerin tekrarlanmamasını sağlamalıyız, çünkü bu Liverpool değil." Bu, veda gibi gelmiyor.
Rüdiger, van Dijk'ın alternatifi mi? Real'deki geleceği belirsiz
Gala da bunun farkında olduğu için, Aslanlar'ın üst düzey bir alternatif üzerinde durduğu söyleniyor. Habertürk'e göre, van Dijk'ın transferi gerçekleşmezse, kadro planlamacılarının değerlendirmelerinde Antonio Rüdiger'in adı geçiyor. Üstelik Alman milli oyuncunun Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Mart ayı sonunda İspanyol basını, Rüdiger'in kulüpte kalabilmesi için maaşında ciddi bir kesintiye razı olması gerektiğini yazmıştı. Buna göre, şu anda brüt 14 milyon avro olan yıllık maaşı, Luka Modric'in Real Madrid'deki son sezonunda olduğu gibi yarıya indirilebilir.
Bununla birlikte, Rüdiger'in menajerlerinin Suudi Arabistan pazarını araştırdığına dair söylentiler de var. Ancak Orta Doğu'daki gergin güvenlik durumu nedeniyle bir transfer olasılığı düşük görünüyor. Bunun yerine, Juventus'un da 33 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ettiği söyleniyor.
Gala ve diğer İstanbul kulüplerinin yaşlanan yıldızlar üzerinde belirli bir çekiciliği olduğu, geçmişte defalarca kanıtlandı. Geçtiğimiz yaz, Leroy Sane, FC Bayern Münih'ten transfer ücreti ödemeden Türk metropolünün şampiyonuna transfer oldu. Üstelik Cimbom, Victor Osimhen'i SSC Napoli'den 75 milyon avroya transfer etti.