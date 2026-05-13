Antonio Rüdiger de listede mi? Galatasaray, görünüşe göre bir sonraki yıldız transferi için çalışıyor

Van Dijk'ın Reds'deki geleceği, sözleşmesi 2027'ye kadar sürmesine rağmen, söylentilere göre belirsiz. Habere göre 34 yaşındaki oyuncu, son bir büyük sözleşme üzerinde ısrar ediyor ve Dünya Kupası'nın ardından ya yeni bir maceraya atılacağına ya da Anfield'da kalacağına karar vermek istiyor.

Van Dijk'in yakın zamanda "kabul edilemez bir sezon" olarak nitelendirdiği bu sezonun ardından, Liverpool'da bir başka büyük değişim yaşanacak. Ancak bu değişimin, uzun süredir takımın savunma lideri olan bu oyuncu olmadan gerçekleşmesi oldukça şüpheli.

Sonuç olarak, anlamlı bir şekilde şunları vurguladı: "Çalışmalıyız, durumu tersine çevirmeliyiz ve gelecek sezon bu tür şeylerin tekrarlanmamasını sağlamalıyız, çünkü bu Liverpool değil." Bu, veda gibi gelmiyor.