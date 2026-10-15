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Antonio Conte, zor günler geçiren Michael Carrick'in yerini almak için yeniden harekete geçerek Manchester United'ı alarma geçirdi
İtalyan teknik adam hemen geri dönmeyi hedefliyor
TEAMtalk'un haberine göre, 57 yaşındaki teknik direktör adına çalışan aracılar, zor günler geçiren mevcut teknik direktörün yerine geçmeye hazır olduğunu teyit etmek için Manchester United yönetimiyle iletişime geçti. Deneyimli teknik direktör, yazın Napoli'den ayrılmadan önce ilk sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazandı ve geçen sezonu ikinci sırada tamamladı. O tarihten beri bir takım çalıştırmayan teknik direktörün bu girişimi, United'ın ilk dokuz maçında yalnızca iki galibiyet alıp dört yenilgi yaşadığı bir döneme denk geldi.
- Newscom World
Yazın gelen ret yanıtının ardından yeni bir girişim
İtalyan teknik adamın ekibi yaz aylarında futbol direktörü Jason Wilcox ile görüşmüştü ancak yönetim, 45 yaşındaki Carrick'e kalıcı görevi, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıktan sonra verdi. Carrick bunu Ruben Amorim'in ocak ayında ayrılmasının ardından başarmıştı.
O dönemde görevi alamamasına rağmen eski Juventus teknik direktörü, Manchester'da gidişatı değiştirebileceğine hâlâ inanıyor ve İngiltere'de yeniden görev yapmak istiyor. Premier League'de kendini kanıtlamış olan teknik adam, 2018'e kadar Chelsea'de geçirdiği iki yılda hem Premier League şampiyonluğunu hem de FA Cup'ı kazandı. 2021 ile Mart 2023 arasında Tottenham Hotspur'da yüzde 50'nin üzerinde galibiyet oranı yakaladı ve ayrıldığında Kuzey Londra ekibi dördüncü sıradaydı.
Soyunma odasındaki huzursuzluk spekülasyonları körüklüyor
Takımın istikrarsız performansı, oyuncuların yönetimin yakında harekete geçebileceğine dair endişelerini giderek artırdı. Bu gerilim, Lisandro Martinez'in salı günkü çıkışına yol açtı. Arjantinli savunmacı daha sonra sözlerini açıklığa kavuşturmak için bir açıklama yayımladı.
Conte'nin temsilcilerinin yeniden temas kurması henüz resmî görüşmelere yol açmadı; kulüp yönetimi mevcut teknik direktöre kamuoyu önünde desteğini sürdürüyor. Ancak kulüp içinden isimler, sonuçların ciddi biçimde iyileşmesi gerektiğini kabul ediyor.
Öte yandan çarşamba günkü haberler, yöneticilerin Premier League'in önde gelen teknik direktörlerinden birini öncelikli hedef olarak belirlediğine işaret etti. Julian Nagelsmann ile kısa süre önce bir Şampiyonlar Ligi kulübünü geri çeviren eski Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe da olası adaylar arasında gösteriliyor.
- AFLOSPORT
Zorlu derbi, teknik direktörün geleceğini sınayacak
Carrick'in ekibi, artan baskıyı hafifletmek için pazar günü rakibi Leeds United'a konuk olduğunda hemen karşılık vermek zorunda. Kulüp yöneticileri teknik direktörün yakında görevden alınacağına dair herhangi bir işaret vermemiş olsa da sonuçlar kısa sürede düzelmezse bunun bedelini kaçınılmaz olarak o ödeyecek. Conte ve diğer önde gelen adaylar göreve hazır beklerken bu hafta sonu Elland Road'da oynanacak karşılaşma kritik önem taşıyor.
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