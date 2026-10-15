İtalyan teknik adamın ekibi yaz aylarında futbol direktörü Jason Wilcox ile görüşmüştü ancak yönetim, 45 yaşındaki Carrick'e kalıcı görevi, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıktan sonra verdi. Carrick bunu Ruben Amorim'in ocak ayında ayrılmasının ardından başarmıştı.

O dönemde görevi alamamasına rağmen eski Juventus teknik direktörü, Manchester'da gidişatı değiştirebileceğine hâlâ inanıyor ve İngiltere'de yeniden görev yapmak istiyor. Premier League'de kendini kanıtlamış olan teknik adam, 2018'e kadar Chelsea'de geçirdiği iki yılda hem Premier League şampiyonluğunu hem de FA Cup'ı kazandı. 2021 ile Mart 2023 arasında Tottenham Hotspur'da yüzde 50'nin üzerinde galibiyet oranı yakaladı ve ayrıldığında Kuzey Londra ekibi dördüncü sıradaydı.