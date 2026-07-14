Getty Images
Çeviri:
Antonio Conte ve Roberto Mancini’nin ilgisine rağmen Paolo Maldini, AC Milan’ın bir başka efsanesini desteklerken, Andrea Pirlo İtalya milli takım teknik direktörlüğü için sürpriz bir aday olarak gündeme geldi
Tarihi kriz, Pirlo'yu gündeme getirdi
İtalya, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupası turnuvalarına üst üste üç kez katılma hakkı kazanamamasının şokunun ardından, şanlı tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor. Dört kez şampiyon olan bu takım için eşi benzeri görülmemiş bu kriz, son turnuvanın katılımcı sayısının 32’den 48’e çıkarılması göz önüne alındığında özellikle utanç verici.
La Gazzetta dello Sport, bu felakete yanıt olarak Pirlo’nun 2030 Dünya Kupası’na yönelik yeniden yapılanma sürecinde teknik direktör aday listesine eklendiğini bildiriyor. Maldini ve Leonardo, kısa süre önce Dubai’de üst lige yükselmeyi başaran United FC’nin teknik direktörünü bu göreve getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. AC Milan’da iki Şampiyonlar Ligi zaferini paylaşan Maldini, eski takım arkadaşının çökmüş milli takım sistemini yeniden canlandırabileceğine inanıyor.
- Getty Images Sport
FIGC başkanı, Guardiola ile uyumluluk konusunu değerlendiriyor
Pirlo’nun ilerlemesi sürerken, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Guardiola’yı kadroya katmak gibi iddialı bir hamle de dahil olmak üzere alternatifleri değerlendirmeye devam ediyor. FIGC Başkanı Giovanni Malago, özellikle mali sürdürülebilirlik konusunda yaşanan zorlukları kabul etti.
Malago şöyle açıkladı: "Eski City teknik direktörü gibi birinin seçilmesinin çok önemli bir olay olmayacağını kimse söyleyemez, ancak bir de rakamlar var ve uyumun ne olacağı anlaşılmalı... Size garip gelebilir, biliyorum, ancak ancak yarından itibaren, en geç yarından sonra, Maldini ve Leonardo ile birlikte sahadaki adayları belirleyip bir uzlaşma noktasına varacağız: belki de aynı şekilde düşünüyoruz..."
Maldini, yeni ve sistemli bir yaklaşımı öncülük ediyor
Seçim süreci, büyük ölçüde Maldini ve Leonardo’nun öncülüğünde İtalya için metodolojik açıdan önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Conte ve Mancini, bu göreve geri dönme niyetlerini dile getirmiş olan ve bir çağrı bekleyen güçlü adaylar olmaya devam ediyor. Conte, taktiksel açıdan hemen netlik sunarken, Mancini ise daha önce 2021 Avrupa Şampiyonası’nı kazanmıştı.
Ancak nihai karar, bu yeni işbirliği yapısına bağlı olacaktır. Malago, bu değişikliğe ilişkin olarak şunları söyledi: “Eğer böyle olmasaydı, son 15 gün içinde birbirimize söylediğimiz her şeyi inkar etmek gibi olurdu… Daha önce işler tek bir şekilde yürütülüyordu; bu meşruydu, ancak şimdi yapacağımızdan farklıydı…”
- Getty Images Sport
İtalya milli takımı için bundan sonra ne olacak?
Malago, Maldini ve Leonardo’nun katılacağı ve öncelikli teknik direktör adaylarını kesinleştirmek üzere yapılacak üçlü zirvenin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni İtalya milli takım teknik direktörüyle ilgili nihai karar, hafta sonu bitmeden açıklanacak. Taraftarlar, federasyonun Conte ya da Mancini’nin sunduğu taktiksel güvenceyi mi tercih edeceğini, yoksa Dünya Kupası lanetini sona erdirmek için Pirlo yönetiminde yeni bir döneme mi adım atacağını merakla bekliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun