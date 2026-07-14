İtalya, 2018, 2022 ve 2026 Dünya Kupası turnuvalarına üst üste üç kez katılma hakkı kazanamamasının şokunun ardından, şanlı tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor. Dört kez şampiyon olan bu takım için eşi benzeri görülmemiş bu kriz, son turnuvanın katılımcı sayısının 32’den 48’e çıkarılması göz önüne alındığında özellikle utanç verici.

La Gazzetta dello Sport, bu felakete yanıt olarak Pirlo’nun 2030 Dünya Kupası’na yönelik yeniden yapılanma sürecinde teknik direktör aday listesine eklendiğini bildiriyor. Maldini ve Leonardo, kısa süre önce Dubai’de üst lige yükselmeyi başaran United FC’nin teknik direktörünü bu göreve getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. AC Milan’da iki Şampiyonlar Ligi zaferini paylaşan Maldini, eski takım arkadaşının çökmüş milli takım sistemini yeniden canlandırabileceğine inanıyor.