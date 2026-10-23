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cm grafica conte juve milan
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Antonio Conte: "Şu anda ileri aşamada bir görüşme yok. Görüşmeye hazırım, hiçbir zaman tam yetki istemedim"

A. Conte
M. United
AC Milan
Juventus

Salentolu teknik direktör, adının Manchester United ve Juventus'la anılmasına ilişkin söylentilere açıklık getirdi.

Napoli'deki dönemi sona erdikten sonra Antonio Conte, hem İtalya'da hem de başka ülkelerde, sezon devam ederken teknik direktörünü değiştirmeyi düşünen taraftarların ve kulüplerin en çok konuştuğu ve en çok istediği teknik direktörlerden biri haline geldi.

Son haftalarda İtalya'da adı, Luciano Spalletti ve Ruben Amorim'in olası halefleri olarak Juventus ve Milan'la anıldı. Ancak son saatlerde giderek güçlenen daha önemli iddialara göre Conte, Manchester United'ın Michael Carrick'in yerini alması için değerlendirdiği önde gelen isimlerden biri.

İngiltere'de, Manchester United'ı bu hamleden alıkoyabilecek nedenlere ilişkin iddiaların yayımlanmasının ardından (BURADAN OKUYUN) Conte bizzat söz alarak bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ancak olasılığa kapıyı ardına kadar açık bıraktı.

  • United'ın "şüpheleri"

    İtalyan ve İngiliz basınından çeşitli yayın organları, tam da bugün Manchester United içinden kaynaklara dayanarak kulüp yönetiminin Conte konusunda tereddütleri olduğunu doğrulamıştı. Conte son derece güçlü bir aday olarak görülse de hakkında çeşitli soru işaretleri bulunuyor.

    Conte'nin mesajında da değindiği ilk konu, güçlü karakterinin oyuncularla ve kulüple çeşitli anlaşmazlıklara yol açabileceği endişesi.

    İkincisi, işine hiçbir şekilde müdahale edilmemesini isteyerek fiilen tam yetki talep ettiği iddiası. Teknik direktör bunu da yalanladı.

    Üçüncüsü ise planladığı köklü değişimin Manchester United'ı yüksek harcamaların yapılacağı bir başka transfer dönemine sürükleyecek ve kulübün mali tablosuna giderek daha fazla yük bindirecek olması.

  • conte storia social mercato

    SOSYAL MEDYA MESAJI

    Sosyal medyada nadiren çok aktif olan Conte, İngiltere basınındaki iddialara Instagram hikâyesiyle yanıt verdi. İleri aşamada görüşmeler yürütüldüğünü ve özellikle Manchester United’la anlaşmayı engellediği öne sürülen taleplerde bulunduğunu yalanladı. Bununla birlikte olası teklifleri dinlemeye açık olduğunu doğruladı.


    "Son günlerde İtalya’da ve yurt dışında çeşitli medya kuruluşlarında yayımlanan iddialar üzerine açıklık getirmek için konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Adım çok sayıda kulüple anıldı ancak şu anda ileri aşamada olan herhangi bir görüşme yok.

    Napoli’nin başında geçirdiğim güzel ve başarılı dönemin ardından, teknik direktörlüğe nasıl ve ne zaman döneceğimi değerlendirmek için gereken zamanı ayıracağım. Doğru koşulların oluştuğunu düşündüğümde, üzerinde iyice düşünülmüş bir karar vereceğim.

    Adı geçen kulüplerden şimdiden mali taleplerde bulunduğuma ve tam yetki istediğime dair iddialar okudum. Ayrıca 'güçlü karakterim' olarak tanımlanan özelliğimle ilgili çekinceler olduğu da öne sürüldü. Bu iddiaların hiçbir dayanağı yok çünkü şu anda bu tür değerlendirmelere temel oluşturabilecek somut unsurlar bulunmuyor.

    Somut bir fırsat ortaya çıkarsa ilgili kulüple görüşmenin zamanı gelecektir. Olası bir anlaşmanın koşullarını, karşılıklı ihtiyaçları ve teknik direktörlük çalışmalarımı şekillendiren özellikleri gözeterek birlikte değerlendireceğiz.

    O zamana kadar taleplerim ve mesleki geleceğimle ilgili her türlü iddia varsayımdan ibarettir ve gerçek olarak kabul edilemez."

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