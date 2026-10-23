Napoli'deki dönemi sona erdikten sonra Antonio Conte, hem İtalya'da hem de başka ülkelerde, sezon devam ederken teknik direktörünü değiştirmeyi düşünen taraftarların ve kulüplerin en çok konuştuğu ve en çok istediği teknik direktörlerden biri haline geldi.

Son haftalarda İtalya'da adı, Luciano Spalletti ve Ruben Amorim'in olası halefleri olarak Juventus ve Milan'la anıldı. Ancak son saatlerde giderek güçlenen daha önemli iddialara göre Conte, Manchester United'ın Michael Carrick'in yerini alması için değerlendirdiği önde gelen isimlerden biri.

İngiltere'de, Manchester United'ı bu hamleden alıkoyabilecek nedenlere ilişkin iddiaların yayımlanmasının ardından (BURADAN OKUYUN) Conte bizzat söz alarak bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ancak olasılığa kapıyı ardına kadar açık bıraktı.