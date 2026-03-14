Antonio Conte, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığı yaratan performansların ardından bu sezonun ötesinde Napoli'de kalma planını doğruladı

Conte, gözlemcilere, kısa vadeli bir çözümden ziyade uzun vadeli bir vizyonla göreve geldiğini hatırlattı. Geçen yaz ayrılacağına dair söylentilerin ardından gelen zorlu sezonun baskısına rağmen, teknik direktör inancından ödün vermiyor. Conte, DAZN'e verdiği demeçte, "Napoli'ye geldiğimde üç yıllık bir sözleşme imzaladım," dedi. "Her yıl, geçen yıl olduğu gibi, başkanla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz... Herkes çok iyi bilir ki Napoli'de çok rahatım, kendimi iyi hissediyorum. Aynı zamanda, değerlendirmeler yapmak ve ilerlemenin doğru olup olmadığını görmek de doğru bir şey. Benim açımdan, bu yolculuğa devam etmek için azami hazırlık ve azami istek var."