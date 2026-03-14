Antonio Conte, Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığı yaratan performansların ardından bu sezonun ötesinde Napoli'de kalma planını doğruladı
Napoli zorlu bir sezon geçiriyor
Napoli’nin performansı yoğun bir şekilde mercek altına alınırken, takım şu anda Serie A’da üçüncü sırada yer alıyor ve lider Inter’in oldukça gerisinde kalıyor. Sezon boyunca Şampiyonlar Ligi’nden grup aşamasında elenmeleri de takımın ivmesini daha da olumsuz etkiledi. Bu aksiliklere rağmen Conte’nin açıklamaları, kulüp yönetiminin bir arada olduğunu ve yaz transfer dönemi öncesinde kadrodaki eksiklikleri giderip zirvedeki farkı kapatmak amacıyla yeni bir teknik direktör değişikliği yerine istikrarı tercih ettiğini gösteriyor.
Kadro yönetimi ve taktiksel istikrar
Conte, gözlemcilere, kısa vadeli bir çözümden ziyade uzun vadeli bir vizyonla göreve geldiğini hatırlattı. Geçen yaz ayrılacağına dair söylentilerin ardından gelen zorlu sezonun baskısına rağmen, teknik direktör inancından ödün vermiyor. Conte, DAZN'e verdiği demeçte, "Napoli'ye geldiğimde üç yıllık bir sözleşme imzaladım," dedi. "Her yıl, geçen yıl olduğu gibi, başkanla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz... Herkes çok iyi bilir ki Napoli'de çok rahatım, kendimi iyi hissediyorum. Aynı zamanda, değerlendirmeler yapmak ve ilerlemenin doğru olup olmadığını görmek de doğru bir şey. Benim açımdan, bu yolculuğa devam etmek için azami hazırlık ve azami istek var."
2024 yazında Napoli'nin başına geçen ve geçen sezon takımı dördüncü Serie A şampiyonluğuna taşıyan Conte, yoğun maç takviminin getirdiği riskleri vurgulayarak sezonu güçlü bir şekilde bitirmenin öneminin farkında.
"Diyelim ki uzun süredir sahalardan uzak kalan oyuncular iyileşiyor. Nasıl ve hangi durumda geri döneceklerini anlamak zorundasınız, ben de süreleri iyi yönetmeliyim," diye açıkladı. Taktiksel değişikliklere ilişkin olarak ise şunları ekledi: "Dörtlü savunmaya dönmeyi düşünmek için Giovanni Di Lorenzo'nun iyileşmesini beklememiz gerekecek... Bu sistemi değiştirmek bizim için zararlı ve tehlikeli olabilir."
Son düzlüğe doğru
Conte, Napoli'nin Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırmaması için sezonun sonuna kadar güçlü bir performans sergilemeye odaklanıyor. Görevine devam etme konusundaki "azmini" dile getirerek, söylentileri susturmaya ve son on maç öncesinde netlik sağlamaya çalıştı. "Sakin" değerlendirmelere yaptığı vurgu, önceki görevlerinde görülen kamuoyu önündeki gerginlikleri önlemeyi amaçlayan, yönetimle kurduğu profesyonel ilişkiyi gösteriyor.
