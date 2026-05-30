"Antonio Conte'nin ayrılmasına sevindim" - Kevin De Bruyne, Napoli teknik direktörünün gidişini rahat bir nefes alarak karşıladı; oyun kurucu, Serie A'daki zorlu ilk sezonuna dair içini döktü
Maradona'da yaşanan taktiksel gerginlik
Yaratıcı bir deha ile disiplinli bir savunma uzmanı arasındaki ilişki genellikle gerginliklerle doludur ve De Bruyne’nin Conte yönetimindeki dönemi de bu durumun bir istisnası olmadı. Belçikalı orta saha oyuncusu, Manchester City'de altı Premier League şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere kazanılabilecek her türlü kupayı kazandığı tarihi 10 yıllık bir dönemin ardından, 2025 yazında bedelsiz transferle Napoli'ye katıldı. Belçikalı gazete Het Nieuwsblad'a konuşan Napoli'nin oyun kurucusu, Serie A'daki ilk yılında neden her zamanki dünya klasmanındaki istatistiklerini tekrarlayamadığını değerlendirirken sözünü sakınmadı.
"Aslında başlangıçta oldukça iyi olduğunu düşünmüştüm ve geri döndüğümde bile oldukça iyi bir seviyedeydim," dedi. "Tabii ki benim için zordu, çünkü Conte'nin futbola bakış açısı benimkinden çok farklı; bu konuda lafı dolandırmamalıyız."
Futbol felsefelerinin çatışması
De Bruyne’nin en büyük şikayeti, takımdaki pozisyonu ve eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörünün benimsediği genel olumsuz yaklaşıma odaklanıyordu. Yaratıcı oyun yerine defansif sağlamlığı ön plana çıkaran bir sistem, onun bireysel yeteneklerini ciddi şekilde kısıtladı ve tüm turnuvalarda sadece 21 maça çıkmasına neden oldu; bu sezon, onu uzun süre sahalardan uzak tutan tekrarlayan hamstring sakatlığı nedeniyle daha da kötüye gitti. Beş gol ve dört asist kaydetmesine rağmen, oyun kurucu için kişisel düzeyde hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu.
34 yaşındaki oyuncu, en etkili pozisyonunda hiçbir zaman değerlendirilmediğini hissetti ve şöyle dedi: "Asla gerçek anlamda kendi pozisyonumda oynayamadım. Durum bu. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Sakatlığımdan sonra bile oldukça fazla oynadım, bu yüzden benim için aslında her şey yolunda."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Çok defansif oynuyoruz. 5-4-1 dizilişinde her maçta bir gol atarsanız... Bu pek de iyi bir şey değil. Yılın başında da gerçekten çok geride oynuyorduk. En golcü oyuncumuzun 10 golü var, yani evet, istatistikler pek iyi değil ama seviye ve futbol açısından bence oldukça iyiydi.”
Conte'nin ayrılışının yarattığı rahatlama
Conte’nin takımı ligde ikinci sıraya taşımasının ardından sezon sonunda karşılıklı anlaşma ile Partenopei’den ayrılmasıyla birlikte, De Bruyne teknik direktör değişikliği konusundaki duygularını gizlemedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübün yeni bir taktik yönelim benimseme ihtimalinden cesaret almış görünüyor ve bu durum, kendi profilindeki bir oyuncu için kulüp içindeki atmosferin zorlaşmış olduğunu dolaylı olarak doğruluyor.
Teknik direktörün kulüpten ayrılmasına memnun olup olmadığı sorulduğunda, De Bruyne durumu dürüstçe değerlendirdi. "Conte'nin ayrılmasına memnun muyum? Benim için evet. Bana kalırsa, kalması gerekmiyordu," dedi.
Napoli'nin geleceğine dair belirsizlik
Yönetimdeki değişikliğe rağmen, De Bruyne’nin Napoli’deki uzun vadeli geleceği hâlâ yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan Belçikalı milli oyuncu, özellikle son 12 aydaki deneyimlerini göz önünde bulundurarak, İtalya’da bir sezon daha kalmaya karar vermeden önce kulüp yönetiminin net bir açıklama yapmasını bekliyor.
Bir sonraki adımları ve sözleşmesinin uzatılması olasılığını tartışan De Bruyne, kulüple önceki ilişkilerine dayanarak bir miktar temkinli davrandı. "Kalacak mıyım? Oyun stili hakkında bir konuşma yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum." diye ekledi. "Bu yıl oyun stilinin benim için oldukça önemli olduğunu fark ettim. Aynı zamanda eğlenceli de olmalı ve ne yazık ki bunu biraz özledim. Sözleşmemde hala bir yıl var, ama konuşmak istiyorum. Geçen yıl da bazı şeyler söylenmişti. ‘Belli bir şekilde oynayacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız,’ ama pek bir şey çıkmadı ve bu elbette çok yazık."