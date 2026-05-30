De Bruyne’nin en büyük şikayeti, takımdaki pozisyonu ve eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörünün benimsediği genel olumsuz yaklaşıma odaklanıyordu. Yaratıcı oyun yerine defansif sağlamlığı ön plana çıkaran bir sistem, onun bireysel yeteneklerini ciddi şekilde kısıtladı ve tüm turnuvalarda sadece 21 maça çıkmasına neden oldu; bu sezon, onu uzun süre sahalardan uzak tutan tekrarlayan hamstring sakatlığı nedeniyle daha da kötüye gitti. Beş gol ve dört asist kaydetmesine rağmen, oyun kurucu için kişisel düzeyde hayal kırıklığı yaratan bir sezon oldu.

34 yaşındaki oyuncu, en etkili pozisyonunda hiçbir zaman değerlendirilmediğini hissetti ve şöyle dedi: "Asla gerçek anlamda kendi pozisyonumda oynayamadım. Durum bu. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Sakatlığımdan sonra bile oldukça fazla oynadım, bu yüzden benim için aslında her şey yolunda."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Çok defansif oynuyoruz. 5-4-1 dizilişinde her maçta bir gol atarsanız... Bu pek de iyi bir şey değil. Yılın başında da gerçekten çok geride oynuyorduk. En golcü oyuncumuzun 10 golü var, yani evet, istatistikler pek iyi değil ama seviye ve futbol açısından bence oldukça iyiydi.”