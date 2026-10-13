AFP
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Antonio Conte, Manchester United'ın başına geçmeye hazır! İtalyan teknik direktör Old Trafford'a gitmeye sıcak bakarken Julian Nagelsmann ve Eddie Howe'un isimleri de gündeme geldi
Conte, Old Trafford'daki yeniden yükselişe ilgi duyduğunun sinyalini verdi
Conte'nin Old Trafford'da göreve gelmeye istekli olduğu yönündeki haberlerle birlikte Manchester United'da teknik direktörlük dengeleri değişmeye başlıyor. Napoli'den ayrıldıktan sonra nispeten sakin bir dönem geçiren eski Chelsea ve Tottenham Hotspur teknik direktörü, hedeflerine uygun bir proje arıyor.
Fabrizio Romano, İtalyan teknik direktörün yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ve doğru fırsat çıkarsa sezon ortasında göreve başlamayı da göz ardı etmeyeceğini belirtti. "Conte yazın Napoli'den ayrıldı ve geri dönmeye hazır. Büyük liglerden birinde büyük bir kulübe katılmak istediği için Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri geri çevirdi," diye ekledi Romano.
Avrupa futbolunun en üst düzeyinde rekabet etme isteği, kulübün köklü geçmişi ve son dönemde kupa kazanamamış olması göz önüne alındığında Manchester United'ı Conte için güçlü bir seçenek hâline getiriyor. Conte'nin Chelsea ile Premier League şampiyonluğu yaşadığı İngiltere'deki deneyimi de onu ligin kendine özgü baskılarıyla başa çıkabilecek bir aday olarak öne çıkarıyor.
- AFP
Conte, eski gücünü yitirmiş bir devi yeniden ayağa kaldırmak istediğinin sinyalini verdi
Yakın zamanda verdiği bir röportajda 57 yaşındaki teknik direktör, gelenek ve rekabetçi ruhun önemini vurgulayarak bir sonraki görevinde benimseyeceği felsefeye dair ipuçları verdi. “Tarihi başarılarla, kupalarla, lig şampiyonluklarıyla ve galibiyetlerle dolu bir kulübe gittiğinizde, o tarihe saygı göstermenin tek yolu vardır. Kulüp şu anda bu hedeflere ulaşamıyorsa, onu yeniden bu hedefler için yarışır hâle getirme hırsına sahip olmalısınız,” diye açıkladı.
Bu sözler, Sir Alex Ferguson dönemindeki görkemli günlerini yeniden yaşamakta zorlanan Manchester United gibi kulüplere yönelik bir “beni göreve çağırın” mesajı olarak yorumlandı. Conte, kazanmanın yeniden mümkün olduğuna hem taraftarları hem de oyuncuları ikna etmek için bir teknik direktörün onların yüreğinde umut kıvılcımı yakması gerektiğine inanıyor.
United'da Carrick üzerindeki baskı artıyor
Michael Carrick, üst üste gelen hayal kırıklığı yaratan performansların ardından eleştirilerin odağında. İstatistikler de çarpıcı: United, lig sezonuna son 40 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Old Trafford'da 10 kişi kalan Tottenham karşısında alınan son beraberlik, taraftarların tepkisini ve yöneticilerin hayal kırıklığını artırdı. Kulüp içinde durum henüz “acil müdahale gerektiren” bir seviyede görülmüyor ancak takımın, kadroya yapılan yatırımların karşılığını veremediği açıkça kabul ediliyor.
Romano, son sonuçların ardından kulübün tam anlamıyla krize girdiğini belirtti. Bu durum, Carrick'in görevdeki geleceğine ilişkin yoğun spekülasyonlara yol açtı. Şimdilik kulüp içinden verilen mesaj, Carrick'in futbolcuların güvenini hâlâ koruduğu yönünde. Bu, bir teknik direktörün görev süresini belirlemede çoğu zaman belirleyici bir etken.
- Getty Images Sport
Nagelsmann ve Howe aday listesine girdi
Conte, göreve uygun durumda olması ve ilgisini açıkça dile getirmesi nedeniyle öne çıkan aday gibi görünse de Old Trafford'daki yönetim çevrelerinde konuşulan tek isim değil. Almanya Millî Takımı'nın mevcut teknik direktörü Nagelsmann, Ineos yönetiminin uzun süredir ilgilendiği isimlerden biri.
Bu isimler medyada gündeme gelse de olası haleflerden hiçbiriyle henüz resmî temas kurulmadı. Sonuçlar beklentileri karşılamasa da Manchester United yönetimi, mevcut teknik direktöre temkinli desteğini sürdürüyor. Yönetim, sezon ortasında teknik direktör değişikliğinin önemli bir sarsıntı yaratacağının farkında ve bu kararı almadan önce mevcut yapılanmayla bir toparlanma görmeyi tercih ediyor.
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