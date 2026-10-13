Conte'nin Old Trafford'da göreve gelmeye istekli olduğu yönündeki haberlerle birlikte Manchester United'da teknik direktörlük dengeleri değişmeye başlıyor. Napoli'den ayrıldıktan sonra nispeten sakin bir dönem geçiren eski Chelsea ve Tottenham Hotspur teknik direktörü, hedeflerine uygun bir proje arıyor.

Fabrizio Romano, İtalyan teknik direktörün yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ve doğru fırsat çıkarsa sezon ortasında göreve başlamayı da göz ardı etmeyeceğini belirtti. "Conte yazın Napoli'den ayrıldı ve geri dönmeye hazır. Büyük liglerden birinde büyük bir kulübe katılmak istediği için Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri geri çevirdi," diye ekledi Romano.

Avrupa futbolunun en üst düzeyinde rekabet etme isteği, kulübün köklü geçmişi ve son dönemde kupa kazanamamış olması göz önüne alındığında Manchester United'ı Conte için güçlü bir seçenek hâline getiriyor. Conte'nin Chelsea ile Premier League şampiyonluğu yaşadığı İngiltere'deki deneyimi de onu ligin kendine özgü baskılarıyla başa çıkabilecek bir aday olarak öne çıkarıyor.



