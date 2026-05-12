Antonio Conte, Manchester United'dan kiralık olarak gelen Rasmus Hojlund'u savunurken, oyuncunun gol suskunluğu Napoli'ye karşı alınan ağır yenilgide de devam etti

Maçın bitiminden sonra DAZN'e konuşan Conte, Hojlund'u bu sezon ligde 31 maçta attığı 10 gol gibi mütevazı bir skorla ilgili eleştirilerden hemen korudu. Conte şöyle dedi: "Unutmayalım ki o kadromuzdaki tek forvet; her zaman sahada. Bu sezon onu dinlendirmek ve maçın içinde oyuna sokmak için fırsatımız olmalıydı. Onda çok fazla enerji var. Bazen derinliğe saldırmanız gerekir, bazen de topu korumak zorundasınız."