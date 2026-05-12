Antonio Conte, Manchester United'dan kiralık olarak gelen Rasmus Hojlund'u savunurken, oyuncunun gol suskunluğu Napoli'ye karşı alınan ağır yenilgide de devam etti
Maradona karşısında şaşkına dönmüş
Napoli’nin ilk dörtte yer almayı garantileme çabaları, Pazartesi günü Bologna’nın Napoli’de dramatik bir galibiyet elde etmesiyle ciddi bir darbe aldı. Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku gibi önemli oyuncularından yoksun olan Partenopei, maçın başında 2-0 geriye düştü, ancak Giovanni Di Lorenzo ve Alisson Santos'un golleriyle cesur bir geri dönüşe imza attı. Ancak Jonathan Rowe'un maçın sonlarında attığı akrobatik vole golü, Conte'nin takımını mağlubiyete mahkum etti ve Serie A'da sadece iki maç kalırken Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı belirsiz hale geldi.
Conte tek forvet sistemini destekliyor
Maçın bitiminden sonra DAZN'e konuşan Conte, Hojlund'u bu sezon ligde 31 maçta attığı 10 gol gibi mütevazı bir skorla ilgili eleştirilerden hemen korudu. Conte şöyle dedi: "Unutmayalım ki o kadromuzdaki tek forvet; her zaman sahada. Bu sezon onu dinlendirmek ve maçın içinde oyuna sokmak için fırsatımız olmalıydı. Onda çok fazla enerji var. Bazen derinliğe saldırmanız gerekir, bazen de topu korumak zorundasınız."
Geliştirilebilecek alanlar
Altı maçlık gol suskunluğuna rağmen Hojlund, Santos’un beraberlik golünde bu sezon Serie A’daki dördüncü asistini yaparak değerini kanıtladı. Conte, 23 yaşındaki oyuncunun performansını değerlendirirken iş yükünün ve yaşının dikkate alınması gereken hayati faktörler olduğu konusunda ısrarcı. Teknik direktör şunları ekledi: "Mükemmel niteliklere sahip, henüz 23 yaşında ve gelişme potansiyeli çok yüksek. Onun hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz."
Hayati önem taşıyan sezon finali
Napoli, Pazar günü Pisa'ya gergin bir deplasmana çıkacak ve ilk dörtteki yerini korumak için bu maçtan galibiyetle dönmek zorunda. Ardından, sezonun son maçında evinde Udinese'yi ağırlayacak; bu karşılaşma, takımın gelecek yılki Avrupa kupaları katılımını belirleyebilir. Conte, evinde yediği üç golün ardından takımının savunma sağlamlığını yeniden kazanmasını her şeyden çok istiyor; Hojlund ise zayıflamış hücum hattında gol konusunda en büyük umut olmaya devam ediyor.