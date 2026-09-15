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Antonio Conte Manchester United'a mı? Eski Napoli teknik direktörü, Old Trafford'da Michael Carrick'in yerine geçecek sürpriz aday olarak öne çıktı
Manchester United teknik direktör hamlesini değerlendiriyor
Corriere della Sera'ya göre, Conte'nin teknik direktörlük kariyerine verdiği ara kısa sürebilir; United'ın, tecrübeli İtalyan teknik adam için bir hamle yapmayı değerlendirdiği bildirildi. Old Trafford yöneticileri, mevcut menajer Carrick ile yolları ayırmaya karar vermeleri ihtimaline karşı seçeneklerini sessizce açık tutuyor.
Bu olası karar, Premier League'deki yeni sezonun son derece hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından gündeme geldi. Manchester United, ilk dört maçından yalnızca dört puan çıkarabildi ve bu da takımın gidişatına dair soru işaretlerini hemen artırdı.
Carrick, geçen ocakta görevden alınan Ruben Amorim'in yerine geldikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını almayı başarsa da, kulüpteki üst düzey isimlerin Conte'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Deneyimli ve kazanmaya alışkın bir ismin yarattığı güçlü çekimin, yönetim kademesini cezbettiği ifade ediliyor.
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Serial kazanan için Old Trafford devrede
Aynı habere göre Conte, şu anda United’ın potansiyel hedefler listesinin en üst sırasında yer alıyor. İtalyan teknik adamın elit düzeydeki geçmişi, talepkâr bir yönetim kurulu için onu son derece cazip bir seçenek haline getiriyor.
Carrick’in sadece aylar önce yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı düşünüldüğünde zamanlama hâlâ oldukça sıkıntılı. Bu yeni anlaşma Haziran 2028’e kadar sürüyor; bu da ani bir görevden almanın kulüp yönetiminin fikrinde önemli bir değişiklik gerektireceği anlamına geliyor.
Conte açısından ise kulübeye herhangi bir dönüş tamamen teklife bağlı olacak. Haberde, eski Juventus teknik direktörünün yalnızca büyük bir kulüp ve hedefleriyle örtüşen bir projeyle arasına verdiği molayı sonlandıracağı vurgulanıyor.
Juventus'taki komplikasyonlar dramayı daha da artırıyor
İngiltere'deki teknik direktörlük gelişmeleri, Juventus için de rahatsız edici bir durum yaratıyor. Siyah-beyazlıların mevcut patronu Luciano Spalletti, iç sahadaki sezona dikkat çekici derecede kötü bir başlangıç yapmasının ardından yoğun eleştirilerin hedefinde.
Juve, son sekiz yıldaki en kötü ikinci lig başlangıcını sancılı biçimde yaşadı ve bu da kulübede hemen baskı yarattı. Spalletti'nin Torino'daki sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam etse ve bu hafta kamuoyu önünde destek görse de, taraftarların sesini yükselten bir bölümü eski teknik direktörlerini geri ister.
Conte, Napoli ile sözleşmesini bir yıl erken feshettiği mayıs ayından bu yana tamamen boşta. Hâlâ müsait olması, Avrupa genelinde zorlanan büyük kulüpler için sürekli bir gündem maddesi oluşturuyor.
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Önümüzdeki haftalarda kritik bir süreç var
Tüm gözler artık, hem oyun hem de sonuçlar açısından anında bir toparlanma sağlayıp sağlayamayacağını görmek için Carrick'e çevrilecek. United'ın önündeki maçlar, yönetim kurulunun sabrını koruyup korumayacağına ya da radikal bir değişikliğe gidip gitmeyeceğine karar verilmesinde kuşkusuz kritik olacak.
Bu arada Conte, tam anlamıyla doğru güvenceleri almadan hemen yeniden teknik direktörlüğe dönme konusunda acele etmiyor. Manchester United somut bir girişimde bulunmayı seçerse, İtalyan ismi ikna etmek için uzun vadeli ve son derece güçlü bir proje sunulması gerekecek.
Şimdilik Carrick, emek vererek kazandığı konumunu koruyor. Ancak boştaki elit bir teknik adamın yarattığı gölge, Old Trafford'daki baskının en üst seviyede kalmasını sağlayacak.
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