Corriere della Sera'ya göre, Conte'nin teknik direktörlük kariyerine verdiği ara kısa sürebilir; United'ın, tecrübeli İtalyan teknik adam için bir hamle yapmayı değerlendirdiği bildirildi. Old Trafford yöneticileri, mevcut menajer Carrick ile yolları ayırmaya karar vermeleri ihtimaline karşı seçeneklerini sessizce açık tutuyor.

Bu olası karar, Premier League'deki yeni sezonun son derece hayal kırıklığı yaratan başlangıcının ardından gündeme geldi. Manchester United, ilk dört maçından yalnızca dört puan çıkarabildi ve bu da takımın gidişatına dair soru işaretlerini hemen artırdı.

Carrick, geçen ocakta görevden alınan Ruben Amorim'in yerine geldikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını almayı başarsa da, kulüpteki üst düzey isimlerin Conte'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Deneyimli ve kazanmaya alışkın bir ismin yarattığı güçlü çekimin, yönetim kademesini cezbettiği ifade ediliyor.