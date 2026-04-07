Antonio Conte, İtalya milli takımının başına geçmekte serbest ancak Napoli başkanı, eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörünün "tamamen dağınık" bir milli takım için fazla "zeki" olduğunu öne sürüyor

Bu pozisyon, Dünya Kupası play-off finalinde Bosna-Hersek'e yenildikten sonra istifa eden Gennaro Gattuso'nun ayrılmasının ardından kısa süre önce boşalmıştı. İtalyan futbolunun yönetim organında köklü bir reform yapılması yönündeki talepler, bu zorlu göreve güçlü bir ismin getirilmesi çağrılarını tetikledi ve Conte bu konuda en güçlü aday olarak görülüyor.

Conte, Juventus'tan ayrılmasının ardından 2014 yılında milli takımın başına geçerek iki yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Azzurri ile 25 maça çıkan Conte, 14 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı, ancak Euro 2016 çeyrek finalinde Almanya'ya penaltılarda yenilmesinin ardından görevine son verildi. O zamandan beri Chelsea'yi çalıştırarak Premier League şampiyonluğu, Inter'i çalıştırarak Serie A şampiyonluğu ve Tottenham'ı çalıştırdıktan sonra geçen sezon Napoli'yi Scudetto'ya taşıdı.