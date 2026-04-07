Getty Images Sport
Çeviri:
Antonio Conte, İtalya milli takımının başına geçmekte serbest ancak Napoli başkanı, eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörünün "tamamen dağınık" bir milli takım için fazla "zeki" olduğunu öne sürüyor
Conte'nin İtalya Milli Takımı'na dönüşü gündemde
Bu pozisyon, Dünya Kupası play-off finalinde Bosna-Hersek'e yenildikten sonra istifa eden Gennaro Gattuso'nun ayrılmasının ardından kısa süre önce boşalmıştı. İtalyan futbolunun yönetim organında köklü bir reform yapılması yönündeki talepler, bu zorlu göreve güçlü bir ismin getirilmesi çağrılarını tetikledi ve Conte bu konuda en güçlü aday olarak görülüyor.
Conte, Juventus'tan ayrılmasının ardından 2014 yılında milli takımın başına geçerek iki yıl boyunca bu görevi sürdürdü. Azzurri ile 25 maça çıkan Conte, 14 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı, ancak Euro 2016 çeyrek finalinde Almanya'ya penaltılarda yenilmesinin ardından görevine son verildi. O zamandan beri Chelsea'yi çalıştırarak Premier League şampiyonluğu, Inter'i çalıştırarak Serie A şampiyonluğu ve Tottenham'ı çalıştırdıktan sonra geçen sezon Napoli'yi Scudetto'ya taşıdı.
- Getty Images Sport
De Laurentiis, teknik direktörü görevden almaya sıcak bakıyor
CalcioNapoli24'e konuşan De Laurentiis, Conte'nin boşalan Azzurri teknik direktörlüğü göreviyle ilgili söylentilere değindi ve Napoli'nin, teknik direktörüne doğrudan teklif gelmesi halinde bu prestijli görevi üstlenmesine izin vermeye hazır olduğunu belirtti.
Ancak federasyonun çağrısına ilişkin ciddi şüphelerini dile getirdi. "Conte milli takımın yeni teknik direktörü mü? Antonio bana sorsa, sanırım evet derdim, ancak o çok zeki bir adam olduğu için, ciddi bir teklif gelmediği sürece - ki şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi - tamamen düzensiz bir yapının başına geçmeyi hayal etmekten vazgeçeceğini düşünüyorum," diye açıkladı.
İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamayacak
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) üzerindeki baskı, Bosna-Hersek’e karşı alınan yenilginin ardından kırılma noktasına ulaştı. Azzurri, Luciano Spalletti yönetiminde başlayan ve Dünya Kupası umutlarını kurtarmak için son anda Gattuso'nun göreve getirilmesiyle devam eden felaket bir eleme kampanyası yaşadı. Gattuso toplamda sekiz maçta takımın başında yer aldı ve Azzurri'yi altı galibiyete taşıdı, ancak eleme grubu aşamasının son maçında Norveç'e ve Bosna-Hersek'e yenilgiler, onun görev süresine kara bir gölge düşürdü.
Bu tarihi hayal kırıklığı, İtalya'nın 2018, 2022 ve 2026'daki en büyük turnuvaları kaçırdığı anlamına geliyor ve FIGC başkanı Gabriele Gravina'nın istifasını, ardından da delegasyon başkanı Gianluigi Buffon'un istifasını beraberinde getiren yapısal kaosu vurguluyor.
- AFP
Yapısal reform talepleri
Kulüp başkanı, İtalyan futbol yönetişiminde köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savundu. İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi’nin (CONI) mevcut başkanı Giovanni Malago’yu federasyonun başına geçmesi için destekleyerek, onu komisyon üyesi ve nihayetinde başkanlık görevi için en uygun kişi olarak nitelendirdi. Ayrıca De Laurentiis, mevcut güç dengesini eleştirerek, Serie A kulüplerinin muazzam mali katkılarına rağmen haksız muamele gördüklerini belirtti.
"İtalyan futbolu, bir tür Külkedisi gibi görülen Serie A'dır. Federasyon içinde sadece %18'lik bir payı varken, amatörler ve oyuncular çoğunluğu elinde tutmaktadır. Serie A olmasaydı federasyonun var olamayacağını ve onu yılda 130 milyon avro ile finanse ettiğimizi düşünürsek, bu durum tam bir saçmalıktır," diye savundu.