Napoli'deki teknik direktörlük koltuğunun boşalması, yerine geçecek isim için yoğun bir yarış başlattı; Maurizio Sarri ve Massimiliano Allegri bu yarışın başlıca adayları olarak öne çıkıyor. Allegri'nin AC Milan'daki konumu, baş danışman Zlatan Ibrahimovic ve CEO Giorgio Furlani ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ciddi şekilde sarsılmışken, Sarri'nin de Lazio başkanı Claudio Lotito ile anlaşmazlık yaşadığı bildiriliyor.

Roma derbisinde acı bir yenilginin ardından düzenlediği maç sonrası basın toplantısında (La Lazio Siamo Noi aracılığıyla) geleceği hakkında konuşan Sarri, "Önce son maçı oynayalım. Şu anda bana gelecek planları hakkında hiçbir şey söylemediler. Bu sezonki durumdan hoşlanmadım, hiç dinlenmedim ve pek mutlu değilim, belki kulüp de mutlu değildir. Lig sezonunu bitirelim ve bana söyleyecekleri bir şey var mı bakalım."