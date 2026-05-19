Getty Images Sport
Çeviri:
Antonio Conte, İtalya milli takımında ikinci bir görev dönemi hedefleyerek Napoli'den ayrılmaya hazırlanıyor
İtalyan devleri ayrılmaya hazırlanıyor
La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport’un haberlerine göre Napoli ve Conte, sezon sonunda yollarını ayıracak. İki yayın organı, ayrılık kararının Nisan ortasında teknik direktör ile kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis arasında yapılan önemli bir toplantının ardından alındığını ortaya koyuyor. Partenopei'yi Pisa karşısında galibiyete taşıyarak bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemesine rağmen, Conte, Haziran 2027'ye kadar süren mevcut sözleşmesini tamamlamadan ayrılacağını açıkça ima etti.
- Getty Images
Karşılıklı fesih koşulları
Conte’nin Napoli’deki sözleşmesinin bitmesine hâlâ önemli bir süre kalmış olsa da, perde arkasında erken bir ayrılık planlanıyor. Corriere dello Sport, bu ayrılığın kesinliği konusunda biraz daha temkinli olsa da, İtalyan teknik direktörün ayrılması durumunda bunun karşılıklı anlaşma yoluyla gerçekleşeceği yönünde yaygın haberler var. Bu idari düzenleme, eski Premier Lig şampiyonu teknik direktörün görevinden temiz bir şekilde ve herhangi bir tazminat ödemesi olmaksızın ayrılmasını garanti altına alıyor.
Sarri ve Allegri arasında gerginlik yaşanıyor
Napoli'deki teknik direktörlük koltuğunun boşalması, yerine geçecek isim için yoğun bir yarış başlattı; Maurizio Sarri ve Massimiliano Allegri bu yarışın başlıca adayları olarak öne çıkıyor. Allegri'nin AC Milan'daki konumu, baş danışman Zlatan Ibrahimovic ve CEO Giorgio Furlani ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle ciddi şekilde sarsılmışken, Sarri'nin de Lazio başkanı Claudio Lotito ile anlaşmazlık yaşadığı bildiriliyor.
Roma derbisinde acı bir yenilginin ardından düzenlediği maç sonrası basın toplantısında (La Lazio Siamo Noi aracılığıyla) geleceği hakkında konuşan Sarri, "Önce son maçı oynayalım. Şu anda bana gelecek planları hakkında hiçbir şey söylemediler. Bu sezonki durumdan hoşlanmadım, hiç dinlenmedim ve pek mutlu değilim, belki kulüp de mutlu değildir. Lig sezonunu bitirelim ve bana söyleyecekleri bir şey var mı bakalım."
- AFP
Azzurri'nin yeniden yapılanma süreci mercek altında
Haberlere göre Conte, 22 Haziran’da yapılacak İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) başkanlık seçimlerinin ardından yeniden İtalya milli takımının başına geçmeyi arzuluyor ve milli takımda 24 maçta 14 galibiyetlik muhteşem performansını tekrarlamayı hedefliyor. Yaklaşan teknik direktör değişikliği, Napoli’yi acil bir kimlik kriziyle karşı karşıya bırakırken, kulüp yaz transfer dönemi başlamadan önce potansiyel adaylarla sorunsuz bir geçiş süreci için görüşmeler yapmaya çalışıyor.