Çeviri:
Antonio Conte, İtalya milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili sözlerini "çarpıttığı" gerekçesiyle medyayı eleştirdi
Conte, kadroda yer alacağına dair iddiaları yalanladı
Conte, İtalya milli takımına hemen geri dönmeyi aktif olarak aradığına dair iddialardan hızla uzaklaşmaya çalıştı. İtalya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılamaması üzerine istifa eden Gennaro Gattuso’nun ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör arayışında Conte’nin adı en çok öne çıkan isimlerden biri oldu ve kendisi bu söylentilerden “gurur duyduğunu” bile itiraf etti. Ancak 56 yaşındaki teknik adam, son açıklamalarının yorumlanışından pek etkilenmedi ve şu anda görevinden ayrılmayı düşünmediğini açıkça belirtti.
Napoli ile olan mevcut sözleşmesine saygı göstererek
Azzurri'nin teknik direktörlüğüne ikinci kez geleceğine dair sürekli spekülasyonlara rağmen Conte, Napoli'ye olan profesyonel bağlılığını vurgulamaya özen gösteriyor. Bu iddialara kararlı bir şekilde yanıt veren Conte, şunları söyledi: “Herhangi bir şey için hazır olduğumu söylemedim. Napoli ile bir yıllık sözleşmem var, sezon sonunda başkanla konuşacağım. Sözlerimi doğru yorumlamanızı rica ediyorum, çünkü eğer çarpıtılacaksa, artık hiç konuşmayacağım.”
Serie A'da heyecan verici şampiyonluk yarışı
Conte, 2014 ile 2016 yılları arasında milli takımı yönetmiş ve bu dönem, onun alametifarikası olan yoğun tempoyla şekillenmişti. Ancak Napoli’nin Serie A sezonunun sonuna doğru çok önemli bir döneme girmesi gerekiyor. 32 maçın ardından kulüp, 66 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor ve lider Inter'in dokuz puan gerisinde. AC Milan da 63 puanla hemen arkasında yer alırken, son şampiyonun kalan altı maçta güçlü bir finiş yapması için mücadele verdiği bu dönemde teknik direktörün dikkatinin dağılmasına yer yok.
Napoli için bundan sonra ne olacak?
Napoli, Serie A sezonunu tamamlamak üzere zorlu bir son döneme giriyor. Takımın önümüzdeki maçları arasında 18 Nisan’da Lazio ve 24 Nisan’da Cremonese ile oynanacak kritik iç saha karşılaşmaları yer alıyor. Como, Bologna, Pisa ve Udinese ile oynanacak sonraki belirleyici maçlar öncesinde, teknik direktörün tek odak noktası, Napoli’de mümkün olan en iyi sonuç serisini elde etmek.