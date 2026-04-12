Antonio Conte, İtalya milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili sözlerini "çarpıttığı" gerekçesiyle medyayı eleştirdi

Conte, İtalya milli takımına hemen geri dönmeyi aktif olarak aradığına dair iddialardan hızla uzaklaşmaya çalıştı. İtalya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılamaması üzerine istifa eden Gennaro Gattuso’nun ayrılmasının ardından, yeni teknik direktör arayışında Conte’nin adı en çok öne çıkan isimlerden biri oldu ve kendisi bu söylentilerden “gurur duyduğunu” bile itiraf etti. Ancak 56 yaşındaki teknik adam, son açıklamalarının yorumlanışından pek etkilenmedi ve şu anda görevinden ayrılmayı düşünmediğini açıkça belirtti.