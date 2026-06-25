Antonio Conte göreve getirildi! İtalya, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından milli takımı yeniden rayına oturtması için eski Chelsea ve Napoli teknik direktörüne güveniyor

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), geleceğini en üst düzeyde başarıya ulaşmak için neyin gerekli olduğunu tam olarak bilen bir kişinin ellerine teslim etmeye karar verdi. La Gazzetta dello Sport'a göre Conte, sadece kısa vadeli bir çözüm için geri dönmüyor; eski Juventus, Chelsea ve Napoli teknik direktörünün dört yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu uzun vadeli taahhüt, İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'na kadar istikrar sağlamayı amaçlıyor.

Uzun vadeli bir sözleşme teklif etme kararı, net bir stratejik vizyondan kaynaklanıyor. İtalya’nın, son dönemdeki şok edici başarısızlıkların ardından taktiksel bir ayarlamanın yanı sıra kapsamlı bir kültürel dönüşüme de ihtiyacı var. Conte’yi 2030 yılına kadar bağlayarak FIGC, geçici çözümler döneminin sona erdiğini işaret ediyor. Hedef, İtalya’yı elitler arasındaki hak ettiği yere geri döndürmek ve Conte, böylesine devasa bir projeyi sonuna kadar götürecek gerekli azme sahip tek aday olarak görülüyor.