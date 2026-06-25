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Antonio Conte göreve getirildi! İtalya, Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığının ardından milli takımı yeniden rayına oturtması için eski Chelsea ve Napoli teknik direktörüne güveniyor
Seri galibiyetler elde eden bir takım için uzun vadeli bir proje
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), geleceğini en üst düzeyde başarıya ulaşmak için neyin gerekli olduğunu tam olarak bilen bir kişinin ellerine teslim etmeye karar verdi. La Gazzetta dello Sport'a göre Conte, sadece kısa vadeli bir çözüm için geri dönmüyor; eski Juventus, Chelsea ve Napoli teknik direktörünün dört yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu uzun vadeli taahhüt, İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'na kadar istikrar sağlamayı amaçlıyor.
Uzun vadeli bir sözleşme teklif etme kararı, net bir stratejik vizyondan kaynaklanıyor. İtalya’nın, son dönemdeki şok edici başarısızlıkların ardından taktiksel bir ayarlamanın yanı sıra kapsamlı bir kültürel dönüşüme de ihtiyacı var. Conte’yi 2030 yılına kadar bağlayarak FIGC, geçici çözümler döneminin sona erdiğini işaret ediyor. Hedef, İtalya’yı elitler arasındaki hak ettiği yere geri döndürmek ve Conte, böylesine devasa bir projeyi sonuna kadar götürecek gerekli azme sahip tek aday olarak görülüyor.
- Getty Images Sport
Serie A kulüpleri bu atamayı destekliyor
Conte’nin geri dönüşü için baskı yapan sadece federasyon değil; haberlere göre Serie A’daki büyük kulüpler de bu hamleyi destekliyor. Yerli kulüpler için Conte, “tam bir adanmışlığın garantisi” anlamına geliyor. Durmak bilmeyen çalışma temposu ve kadrosundaki her oyuncudan maksimum potansiyeli ortaya çıkarma becerisiyle tanınan Conte, ulusal hareket için ideal bir lider figürü. Kulüpler, onun varlığının tüm İtalyan futbol sisteminin standartlarını yükselteceğine inanıyor.
Conte’nin Euro 2016’daki performansı, taktiksel yaratıcılık açısından hâlâ bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Birçok kişinin sınırlı bulduğu bir kadroya sahip olmasına rağmen, Azzurri’yi penaltı atışlarına kadar yarı finale taşıdı; İspanya’yı yenerek adeta efsaneye dönüştü ve Almanya’yı son sınırına kadar zorladı. O turnuvanın ardından ayrılması, birçok kişinin hâlâ tam olarak doldurulamadığını düşündüğü bir boşluk bıraktı ve geri dönüşü, on yıl önce başlattığı işi tamamlamanın bir yolu olarak görülüyor.
2030 Dünya Kupası için İnşaat Çalışmaları
Conte’nin Stadio Diego Armando Maradona’dan ayrılmasının ardından geri dönüşünün önü açıldı. 56 yaşındaki teknik direktör, görev süresi boyunca Napoli’yi bir Scudetto ve bir Süper Kupa şampiyonluğuna taşımasına rağmen, kulüple sözleşmesini feshetme konusunda anlaşmaya vararak Napoli’den resmen ayrıldı. Napoli yönetimi nezdinde, projenin sonuna geldiğini hissettiğini itiraf eden Conte, özellikle kulüp içindeki uyumu sağlamakta yaşanan zorluklara işaret etti.
Bu atamanın odak noktası tamamen 2030 ufkuna yöneliktir. İtalya’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamasına neden olan Bosna-Hersek’e karşı yaşanan yıkıcı play-off yenilgisinin ardından, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), anlık ve kısa vadeli sonuçların yarattığı sürekli baskı olmadan bir kadro kurabilecek bir teknik direktör arıyor. Burada dört yıllık zaman dilimi hayati öneme sahip; zira bu süre, Conte’nin titiz metodolojisini tam bir Dünya Kupası döngüsü boyunca uygulamasına olanak tanıyarak İtalya’nın sadece bir sonraki turnuvaya katılmasını değil, aynı zamanda bir kez daha gerçek bir şampiyonluk adayı olarak turnuvaya girmesini sağlayacak.
- AFP
Dünya Kupası kabusunun sonu
İtalyan futbolu, üst üste üç Dünya Kupası hayal kırıklığının yarattığı sarsıntının ardından geleceğini güvence altına almak için çaresiz durumda. Yetkililer, Conte’ye başvurarak, aşırı zorlukların ortasında bile hedefleri tutturma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip, güvenilir bir isim arıyor. Bu hamle, uluslararası alanda daha fazla utanç yaşamaktan kaçınmak ve ülkenin futbol kimliğini geri kazanmak ihtiyacından doğan, iyi hesaplanmış bir karardır. Nihayetinde, yeni teknik direktörün görevi, milli takımı yeniden rayına oturtmak olacaktır.