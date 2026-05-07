Antonio Cassano, Inter Miami antrenman tesislerinde Arjantinli efsaneyle görüştükten sonra Lionel Messi'nin emeklilik planlarını açıkladı
Miami'de özel bir toplantı
Eski İtalya milli futbolcu Cassano, geçtiğimiz günlerde Inter Miami’nin antrenman tesislerini ziyaret etti ve burada Messi ile ailesiyle uzun süre vakit geçirdi. Bu karşılaşma, eski Real Madrid ve Roma forvetinde derin bir etki bıraktı; Cassano, Avrupa’daki parlak kariyerine rağmen sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan yıldızın karşısında hayranlık duyduğunu itiraf etti.
Viva El Futbol podcast'inde konuşan Cassano, Florida'da gördüğü sıcak karşılamayı ayrıntılı olarak anlattı. "Benimle ve ailemle bir saat 40 dakika geçirdi. Birçok şey hakkında konuştuk. Bana hiç beklemediğim bir şekilde davrandı. Onu gördüğümde konuşamadığım, hiçbir şey söyleyemediğim tek kişi o," diye açıkladı Cassano.
GOAT'ın alçakgönüllü bakış açısı
Sohbetleri sırasında Cassano, Messi’ye futboldaki konumunu hatırlatmayı ihmal etmedi. Arjantinli efsaneye şöyle sordu: “Leo, futbol tarihinin gördüğü en büyük oyuncu olduğunun farkında mısın?” Ancak Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun verdiği yanıt, saha dışında kariyerini şekillendiren alçakgönüllü yapısını bir kez daha ortaya koydu.
Messi, sıralamaların veya bireysel onayların gereksiz olduğunu belirterek Cassano'ya şöyle dedi: "Antonio, 1 numara, 2 numara, 5 numara, 10 numara veya 15 numara olsam da benim için ne fark eder? Benim için hiçbir şey değişmez. Birinci, ikinci veya üçüncü olduğumu umursamıyorum. Benim için önemli olan futbola olan tutkum ve sevgim."
Messi'nin kariyerinde kaç yıl kaldı?
Toplantıdan çıkan en önemli sonuç, Messi’nin fiziksel durumu ve oynamaya devam etme isteği hakkındaki açıklamalarıydı. Taraftarlar, Messi’nin MLS’e transferinden bu yana emekliliği hakkında spekülasyonlar yapsa da, forvet oyuncusu mevcut ortamından ve spora olan sevgisinden güç almış görünüyor.
Messi, Cassano'ya şunları söyledi: "Üç veya dört yıl daha oynayabilirim. Bunu futbol sevgisi için yapıyorum, bundan keyif alıyorum." Inter Miami ile 31 Aralık 2028'e kadar süren bir sözleşmesi olan Arjantinli oyuncunun bu sözleri, ABD'de kalacağı süre boyunca ve belki de ötesinde, 41 yaşına kadar aktif kalabileceğini gösteriyor.
2026 Dünya Kupası'na bakış
Messi'nin Inter Miami'ye olan bağlılığı kesin gibi görünse de, Arjantin milli takımındaki geleceği hâlâ yoğun tartışmalara konu oluyor. 2026 Dünya Kupası'na katılacağını resmi olarak teyit etmemiş olsa da, taraftarlar Arjantin'in Kuzey Amerika'da dünya şampiyonluğunu savunacağı bu turnuvada, Messi'nin teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadro listesinde yine ilk sırada yer almasını bekliyor.