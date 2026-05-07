Antonio Cassano, Inter Miami antrenman tesislerinde Arjantinli efsaneyle görüştükten sonra Lionel Messi'nin emeklilik planlarını açıkladı

Eski İtalya milli futbolcu Cassano, geçtiğimiz günlerde Inter Miami’nin antrenman tesislerini ziyaret etti ve burada Messi ile ailesiyle uzun süre vakit geçirdi. Bu karşılaşma, eski Real Madrid ve Roma forvetinde derin bir etki bıraktı; Cassano, Avrupa’daki parlak kariyerine rağmen sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan yıldızın karşısında hayranlık duyduğunu itiraf etti.

Viva El Futbol podcast'inde konuşan Cassano, Florida'da gördüğü sıcak karşılamayı ayrıntılı olarak anlattı. "Benimle ve ailemle bir saat 40 dakika geçirdi. Birçok şey hakkında konuştuk. Bana hiç beklemediğim bir şekilde davrandı. Onu gördüğümde konuşamadığım, hiçbir şey söyleyemediğim tek kişi o," diye açıkladı Cassano.











